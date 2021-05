Probaron el efecto de los agroquímicos en el sistema reproductor y el hígado de los anfibios

Los anfibios son especies centinelas, son capaces de acumular contaminantes en sus tejidos y ser utilizada para detectar riesgos para los seres humanos.

Investigadores e investigadoras de Conicet comprobaron que los agroqumicos impactaron en el sistema reproductor y el hgado de ranas y sapos, estado que da indicios de lo que podra ocurrir en otros animales e, incluso, en el ser humano.El estudio que se public en la revista cientfica Water Air & Soil Pollution fue realizado por cientficos y cientficas la Universidad del Litoral (FBCB-UNL) y la Universidad Nacional del Nordeste.Los cientficos evaluaron los efectos de la, indic la agencia Ciencia, Tecnologa y Sociedad (CTyS).Para la investigacin eligieron, en cada provincia, un campo arrocero y ambiente natural sin contaminantes donde se colectaron ejemplares machos adultos de dos especies de ranas y sapos.Los investigadores estudiaron dos rganos especialmente sensibles a la exposicin con agroqumicos: las gnadas (glndula genital, masculina o femenina) y el hgado.En Santa Fe seleccionaron una especie de rana (Lysapsus limellum) que cumple todo su ciclo vital, desde la fase de renacuajo hasta adulto, en ambientes acuticos como los que se generan en las arroceras.En tanto, en los campos de Chaco recolectaron ejemplares de un sapo (Rhinella bergi) que inicia su etapa larval en el agua pero que luego, ya en su etapa adulta, se traslada a la tierra.En ambos casos,como bentazon, molinato, propanil, clomazone, 2,4-D y al herbicida ms conocido y estudiado en el territorio, el glifosato, entre otros qumicos.Las dos especies presentaron anomalas por exposicin a los agroqumicos: la especie presente en los arrozales de Santa Fe mostr alteraciones ms visibles en los testculos.Ambas especies tambin mostraron alteraciones en el hgado, pero estas fueron ms pronunciadas en los ejemplares nativos de las arroceras de Chaco.Rafael Lajmanovich, integrante del equipo de investigacin, explic en dilogo con Tlam que “(bioindicadores), son especies que tienen la piel muy sensible y muy permeable, lo que quiere decir que los txicos penetran muy fcilmente en ellos”.Una especie centinela es aquella que es capaz de acumular contaminantes en sus tejidos y ser utilizada para detectar riesgos para los seres humanos y anticipar un peligro.“Otros estudios indican que el desarrollo hormonal, sobre todo de las tiroides de los anfibios, tiene muchas similitudes con las hormonas del hombres”, sostuvo.Aunque, Lajmanovich explic que “la exposicin a los agrotxicos es totalmente distinta, pero las alteraciones que se producen son comparables, esto est demostrado”.“En la actualidad se discute la distancia a la que se debe estar para que la exposicin de agroqumicos no haga dao y no el modelo productivo; ya nadie pone en duda de que se estn usando sustancias txicas”, seal el especialista.Aadi quey “si lo queremos trasladar a la poblacin humana, sera un incremento del riesgo”.“Los anfibios brindan servicios ecolgicos, cumplen funciones muy importantes en los ecosistemas porque son controladores biolgicos de plagas”, precis y agreg: “Los pesticidas matan a los anfibios e indirectamente generan que haya ms insectos”.Por su parte, Curi expres que “en el campo, para el cultivo de arroz se utilizan fungicidas, pesticidas e insecticidas, con lo que las distintas especies estn expuestas a una mezcla de compuestos durante toda su vida”.“Hay agroqumicos -explic la autora- que tienen la capacidad de actuar como disruptores endocrinos, de manera que pueden alterar las vas de sealizacin que regulan la reproduccin de estas especies”.Por otro lado, Curi agreg que el anlisis del hgado tambin fue relevante porque ese rgano cumple el rol detoxificante en el organismo, de ah que, si los ejemplares de las arroceras estuvieron crnicamente expuestos, el hgado podra verse ms exigido que en ejemplares de ambientes no contaminados".