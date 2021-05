Qué ocurrirá en WhatsApp a partir del 15 de mayo: cronología de una postergación

El 15 de mayo la aplicacin cambiar sus condiciones de privacidad.

Qu implica la nueva poltica de privacidad

Quienes no acepten la nueva poltica tendrn un servicio limitado.

Qu dijo WhatsApp sobre la aceptacin de las nuevas polticas de privacidad

Los anuncios del cambio que reciben los usuarios.

Qu significa un “recordatorio persistente”

Cmo es la situacin a nivel global

Algunos especialistas acusan a la compaa de solicitar un "consentimiento forzado".

Manifestacin en Amrica Latina

El antecedente de 2016



Facebook compró WhatsApp en 2014 por un valor que llegó a los 22.000 millones de dólares, con la promesa de que no iba a compartir los datos de los usuarios entre ambas empresas. Sin embargo, en 2016 anunció un cambio que fue en contra de ese primer postulado.“Y al conectar tu número con los sistemas de Facebook, este podrá ofrecerte mejores sugerencias de amistades y mostrarte anuncios que te resulten relevantes --si tienes una cuenta con ellos”, explicó WhatsApp en su blog, al anunciar esta actualización el 25 de agosto de 2016 https://blog.whatsapp.com/ looking-ahead-for-whats-app Por esta modificación que habilitaba que se compartieran datos entre ambas empresas, la Comisión Europea (CE) le aplicó en 2017 una multa de 120 millones de dólares a la empresa de Mark Zuckerberg por haber proporcionado "información engañosa" cuando compró WhatsApp.La historia vuelve a repetirse este año: los más de 2.000 millones de usuarios de WhatsApp en el mundo comenzaron a recibir un aviso de actualización sobre las Condiciones y Políticas de Privacidad: “Al tocar Aceptar, acepta los nuevos términos, que entrarán en vigor el 8 de febrero de 2021. Después de esta fecha, deberá aceptar los nuevos términos para seguir usando WhatsApp. También puede visitar el Centro de ayuda si prefiere eliminar su cuenta “.El 15 de enero WhatsApp comunicó la primera postergación:“Gracias a todos los que consultaron. Seguimos trabajando para aclarar cualquier confusión comunicándonos directamente con usuarios de @WhatsApp. A nadie se le suspenderá o eliminará su cuenta el 8 de febrero y trasladaremos nuestros planes comerciales hasta después de mayo”.

En enero pasado,tras un intento fallido de hacerlo el 8 de febrero.La postergacin obedeci a una ola de crticas que despert el anuncio original no solo porque era confuso a nivel comunicacional sino ,y fundamentalmente, porque no tena opcin al rechazo por parte de los usuarios. Si las personas queran seguir usando WhatsApp, tenan que elegir “aceptar”.Telegram sum 25 millones de usuarios en solo 72 horas, segn confirm su fundador Pvel Drov. En tanto que Signal tuvo ms de 7.5 millones de descargas, mientras que las de WhatsApp cayeron alrededor de un 11% durante la primera semana de enero (en comparacin con la semana anterior), segn el reporte de Sensor Tower.Ante ese escenario, y la confusin generalizada, WhatsApp se encarg de reiterar en sus redes qu iba a cambiar y qu no con su reciente actualizacin, enfatizando en que ni esa app ni Facebook pueden ni podrn ver el contenido de los mensajes porque estn protegidos por el cifrado de extremo a extremo.Qu va a pasar el 15 de mayo entonces? La actualizacin de la poltica de privacidad sigue vigente, pero por ahora no habr limitaciones o eliminaciones de cuentas de usuarios que no elijan “aceptar”. Se trata en definitiva de otra postergacin que asumir una nueva forma: “Luego de haberles brindado ms tiempo a todos para revisar esta informacin, seguimos recordndoles a aquellas personas que todava no tuvieron la oportunidad de hacerlo para que la revisen y acepten los cambios. Despus de varias semanas, el recordatorio pasar a ser persistente”, resumi la empresa., que tuvo un primer antecedente en 2016, enfocado esta vez en su versin Business (destinado a empresas) y la publicidad.Las empresas que usan WhatsApp Business para comunicarse con sus clientes, especialmente las de gran tamao y que reciben muchas consultas, pueden usar ahora los servicios de alojamiento de Facebook (como proveedor de tecnologa), los cuales brindan una “estructura ms segura” para administrar chats, segn la red social.Cuando las personas decidan comunicarse con este tipo de empresas -que usan el servicio de alojamiento de Facebook- van a ver una etiqueta que identificar el caso, y si quieren bloquear o eliminar ese contacto (como se puede hacer con cualquier contacto).La novedad principal entonces es que“Ya sea que te comuniques con una empresa por telfono, correo electrnico o WhatsApp, esta empresa puede ver la informacin que le ests compartiendo y utilizarla para sus propios fines de marketing, los cuales podran incluir el uso de publicidad en Facebook”, explic la aplicacin de mensajera.Los datcuando usan sus servicios, ms all de esta nueva poltica de privacidad, son:); adems de algunos datos sobre el uso (cundo se us WhatsApp por ltima vez, la fecha en la que se registr la cuenta, la frecuencia con la que se utilizan las funciones y el uso que se le da), segn informa su blog oficial Asimismo, en la nueva poltica de privacidad se indica que Facebook va a poder “usar la informacin de cmo” las personas interactan con anuncios que tengan un botn para enviarle un mensaje de WhatsApp a una empresa, con el objetivo de “personalizar” los anuncios en esa red social.“Ni WhatsApp ni Facebook pueden ver el contenido que compartes con familiares y amigos, incluidos tus mensajes y llamadas personales, los archivos que compartes y las ubicaciones que envas”. Aqu se puede ver algunos detalles ms de la poltica de privacidad y tambin acceder a un informe para descargar informacin y configuracin sobre nuestra cuenta de WhatsApp.“Pasamos los ltimos meses proporcionando ms informacin acerca de nuestra actualizacin a los usuarios alrededor del mundo. Durante este tiempo, la mayora de las personas que han recibido la actualizacin la han aceptado, y WhatsApp contina creciendo”, explic a Tlam un vocero de WhatsApp.Sin embargo -continu-, “para aquellos que an no han tenido oportunidad de aceptar la actualizacin, sus cuentas no sern eliminadas ni perdern funcionalidad el 15 de mayo. Continuaremos ofreciendo recordatorios para estos usuarios dentro de WhatsApp en las prximas semanas”.complet WhatsApp.La empresa de mensajera seal que a partir de recibir un “recordatorio persistente”, las personas tendrn “acceso limitado a las funciones de WhatsApp hasta que acepten las actualizaciones”, y aclar que “esto no les suceder a todos los usuarios al mismo tiempo”.El acceso limitado implica que los usuarios no podrn “acceder a su lista de chats, pero s podrn responder llamadas y videollamadas”.Si tienen activadas las notificaciones, podrn tocarlas para leer o responder mensajes, as como para devolver llamadas o videollamadas perdidas.En tanto que “despus de unas pocas semanas de funcionalidad limitada”, quienes hayan recibido el recordatorio persistente “no podrn recibir llamadas ni notificaciones, y WhatsApp dejar de enviar mensajes y llamadas a sus telfonos”.En sntesis,, pero tendrn en lo sucesivo un servicio limitado que volver a WhatsApp casi sin sentido en cuanto a su funcin de aplicacin de mensajera.Consultado por Tlam sobre si esta actualizacin tambin corre para los usuarios de Europa o tiene alguna modificacin por la normativa de proteccin de datos GDPR, el vocero de WhatsApp respondi que“Estamos sujetos a diferentes reglas y obligaciones alrededor del mundo, incluso en la Unin Europea. Respetamos las leyes globales y protegemos la privacidad de todos los usuarios”, complet.Johannes Caspar, responsable de proteccin de datos en Hamburgo, la ciudad donde Facebook tiene su sede en Alemania, emiti esta semana una orden que prohbe a Facebook procesar los datos de WhatsApp de los usuarios alemanes (que suman alrededor de 60 millones).De acuerdo con medios alemanes, un vocero de la empresa cuestion la orden de Hamburgo porque est “fundamentada en un malentendido bsico sobre los objetivos y efectos de la actualizacin de WhatsApp y no tiene base legtima”.El Consorcio Al sur -compuesto por once organizaciones de la sociedad civil y del mbito acadmico sobre los derechos humanos en el entorno digital de la regin- se manifest sobre la nueva poltica de datos de WhatsApp a travs de un comunicado pblico , al cual suscribieron otras fundaciones y organizaciones.En una de sus partes, indica que“si bien no profundiza el acceso a datos y metadatos que Facebook ya tiene sobre WhatsApp desde 2016, lo que hace esAsimismo, plantea la situacin particular de la regin: “Tanto en Amrica Latina como en otras regiones del Sur Global, las leyes de proteccin de datos personales carecen de suficiente actualizacin o fuerza de las autoridades encargadas de su supervisin. Esto genera un desbalance con las protecciones que la actualizacin de los trminos de uso y poltica de privacidad de WhatsApp s ofrecen a las usuarias de la Unin Europea protegidas por el GDPR”.El consorcio indica que existe un problema porque se trata de uny alarma sobre la persistencia de “una falta de una base legal para el intercambio de datos que ya exista en 2016”.En el comunicado, que puede consultarse completo aqu: el consorcio solicita a Facebook y autoridades locales algunos pedidos tales como que: si se sigue adelante con los cambios anunciados, “WhatsApp conceda la alternativa de que las usuarias puedan voluntariamente rechazar dichas modificaciones a la poltica de privacidad, sin por ello queden impedidas de acceder a los servicios de Whatsapp”. Asimismo, se pide que “se disponga la suspensin inmediata de la integracin de datos entre WhatsApp y otras empresas del grupo Facebook”.