Suspender la presencialidad escolar contribuye a reducir los contagios de coronavirus, según un estudio

Segn el anlisis de casos, la suspensin de clases presenciales colabora a bajar los contagios.

"Observamos una mayor diminucin del nmero de casos en el conurbano bonaerense a partir de un momento que coincide a la perfeccin con la suspensin de la presencialidad"” RODRIGO QUIROGA, INVESTIGADOR DEL CONICET

El anlisis

Una protesta a favor de la virtualidad protagonizada por padres de una escuela de Almagro.

Casos en nios

La bibliografa

Cundo retomar la presencialidad

Para los especialistas las clases no deben regresra a la presencialidad hasta que los contagios no bajen.

El estudio

Las, y por ende las internaciones y fallecimientos, en contextos de mucha circulacin viral, concluyeron especialistas de diferentes disciplinas de universidades del pas y del Conicet, aunque"Lo que observamos es una mayor diminucin del nmero de casos en el conurbano bonaerense a partir de un momento que coincide a la perfeccin con la suspensin de la presencialidad, en un contexto de alta circulacin viral; esto quiere decir que en este contexto la escolaridad presencial parece aportar a un aumento de la transmisin comunitaria", seal este mircoles a Tlam el investigador del Conicet Rodrigo Quiroga, uno de los autores del trabajo.) y del resto de las jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires en forma separada, tomando especficamente el perodo comprendidocon los casos ordenados segn la fecha de inicio de sntomas.Quiroga detall que "hasta el 22 de abril el comportamiento de las tres curvas era casi idntico; sin embargo, en el conurbano observamos un cambio importante a partir de esa fecha, justo tres das luego de comenzar las clases virtuales en esta regin, recordando que el perodo de incubacin del virus es tpicamente de 3 a 5 das".A partir de este anlisis, los investigadores observaron(que continu con clases presenciales pese a que estaba contemplada como jurisdiccin en alarma epidemiolgica)"Uno podra esperar que esa diferencia no se sostenga en el tiempo porque el flujo de personas entre CABA y el conurbano es constante, y adems usar la fecha de inicio de sntomas nos obliga a recortar el perodo analizable por un tema de que los datos estn completos teniendo en cuenta las demoras en las cargas; por eso analizamos ese perodo en particular", explic Quiroga.Los investigadores tambin hicieron un anlisis por franja etaria con los contagios entre los 5 y los 11 aos (escuela primaria)."Tomando como punto de descenso tambin el 22 de abril,Hay quienes sostienen que esto puede explicarse a partir de que la escuela sirve para la deteccin de estos casos; esto puede incidir pero no creemos que alcance para explicar las diferencias observadas", indic Quiroga.En ese sentido, apunt que "si la disminucin se explicara slo por una cuestin de testeo, lo que veramos es que la curva de contagios de 5 a11 aos debera caer abruptamente el 22-23 de abril (porque desaparece el "testeo extra") y luego seguira la tendencia de CABA y el resto de PBA y, muy por el contrario, lo que vemos es una disminucin gradual y sostenida de los casos".Con respecto a la bibliografa cientfica,sin embargo,aport el estudio.En efecto,reconoce que "la probabilidad de introducir Covid en las escuelas y generar transmisiones dentro de las mismas (tanto en alumnos/as como en el personal educativo) es mayor cuando los niveles de transmisin comunitaria son elevados", por lo que recomienda tener en cuenta este factor a la hora de definir la presencialidad o no.Uno de los pases que mayor evidencia reuni sobre el impacto de la presencialidad en la transmisin fue Israel, donde un estudio analiz las tasas de contagios en nios y adultos antes de la vacunacin masiva y concluy que "los nios se infectan, pueden contagiar e incluso pueden ser supercontagiadores, lo cual complica an ms la situacin ya que a menudo no presentan sntomas".El estudio, del que participaron adems de analistas de datos investigadores de reas sociales como Daniel Feierstein, seal que "estas consideraciones por supuesto no desconocen que la educacin presencial es mucho mejor, desde cualquier punto de vista, que la exclusivamente virtual, la cual presenta a su vez dificultades y a menudo reproduce y genera desigualdades, y por lo tanto no debe extenderse indefinidamente en el tiempo".Para Quiroga,"No obstante, no es la nica medida que habra que tomar; por ejemplo sera importante que en AMBA no funcionen durante el da los espacios que son de alto riesgo puertas adentro como bares, restaurantes, gimnasios, o sea que esas actividades deberan ser exclusivamente al aire libre y ah se podra hacer otra diferencia ms en la reduccin de casos", aadi.El estudio fue coordinado por los investigadores Rodrigo Castro (del Instituto de Ciencias de la Computacin, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA y Conicet), Guillermo Durn (Instituto de Clculo, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA y Conicet) y Axel Quimey Molina (Universidad Nacional de La Matanza).Adems participaron los investigadores del Conicet Jorge Aliaga (de la Universidad Nacional de Hurlingham); Leonardo Boechi, Roberto Etchenique, Diego Garbervetsky, Mario Pecheny Ezequiel Pecker (de la UBA); Daniel Feierstein (de Universidad de Tres de Febrero), Mario Lozano (Universidad de Quilmes), y Sol Minoldo (de Universidad Nacional de Crdoba).Tambin estuvieron involucrados desde la Universidad Nacional de La Plata, Rodrigo Maidana; de Buenos Aires, Santiago Olszevicki, y de la Universidad Tecnolgica Nacional, Soledad Retamar.