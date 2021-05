Piden que no se postergue 3 años más el juicio a un suboficial de la Armada acusado de abuso

Postergaron el juicio hasta el 16 de mayo de 2024, cuando se cumplirn 11 aos de los presuntos abusos.

Una exmarinera de la Base Naval Ushuaia, vctima de supuestos abusos sexuales cometidos por un suboficial principal dentro de esa reparticin de la Armada Argentina, pidi este mircoles a la Justicia de Tierra del Fuego que revise la decisin de postergar tres aos ms la realizacin del juicio oral y pblico, segn asegur en dialogo con Tlam.Es que epero hasta el 16 de mayo de 2024, es decir dentro de 3 aos y cuando se cumplirn 11 aos de los presuntos abusos.El caso involucra al. Como consecuencia de ello, la joven debi someterse a un tratamiento psiquitrico y psicolgico.Segn especialistas, la causa puede sentar un precedente histrico porque "ventila hechos sucedidos dentro de una institucin militar, pone en juego los cdigos de silencio entre miembros de la fuerza y echa luz sobre la violencia de gnero en mbitos castrenses", explicaron fuentes judiciales consultadas por Tlam.La fecha prevista para el inicio del juicio era el 29 de junio de 2020, pero debido a las restricciones sanitarias por la pandemia de coronavirus, el Tribunal suspendi las audiencias.Ahora, los jueces Alejandro Pagano Zavala, Maximiliano Garca Arpn y Rodolfo Bembihy Videla"Luca", como le pidi a Tlam que se la identifique para resguardar su verdadero nombre, asegura que batall durante 7 aos hasta lograr que la justicia procesara a Cardozo por los delitos de "abuso sexual simple en concurso ideal con abuso sexual agravado con acceso carnal y por pertenecer el imputado a una fuerza de seguridad, los que concurren idealmente con el delito de amenazas coactivas y mediando violencia de gnero", segn surge del expediente judicial."Se me va la vida esperando justicia. Me cost mucho romper las cadenas del silencio para poder denunciar lo que me pas. Fueron aos de lucha y padecimientos, tanto fsicos como psicolgicos, que tuve que atravesar", cont Luca.La mujer explic que con su abogada, Sofa Barbisan,"Me genera una angustia tremenda saber que este abusador sigue libre, viviendo una vida normal y en actividad dentro de la Armada, donde yo sufr su violencia y tambin la violencia institucional. Confo plenamente en la justicia fueguina, y por ello pido a los jueces que revean esta situacin", sostuvo la ex marinera.Tambin dijo que"Necesito que mi caso siente un precedente dentro de las fuerzas armadas, que se termine la violencia de gnero y la violencia institucional. Y tambin quiero justicia y tranquilidad", expres Luca, que sigue viviendo en Ushuaia y tiene otro empleo."Ingres a la Armada en 2011 porque ser militar era un sueo y un anhelo. Yo vea los uniformes y senta orgullo. Crea que poda servir a la Patria", record.La mujer afirma que los abusos se produjeron a partir de 2013, cuando su superior, quien casi la doblaba en edad, estaba casado y tena hijos, comenz a acosarla sexualmente, hasta que en uno de esos hechos la encerr en un depsito y la viol. Cardozo era su jefe directo.Otros abusos y persecuciones se habran producido en 2014, luego de un perodo en el que el suboficial no estuvo destacado en Ushuaia."No puedo evitarlo. De hecho junt toda mi ropa castrense y la tir a la basura. Necesito cerrar esta etapa", concluy.Para entrar a la Armada, Luca tuvo que realizar el curso en Puerto Belgrano, cerca de Baha Blanca. Luego regres a Ushuaia, donde su primer trabajo dentro de la fuerza fue el de camarera, en la casa de suboficiales a quienes les serva la comida.La mujer comenz denunciando los hechos ante el superior del suboficial, un militar con el grado de teniente, quien de inmediato le hizo sentir cmo sera la situacin."Tu palabra contra la de l no tiene valor. Adems, la Armada te est dando trabajo, una casa, una obra social y la atencin para tu hijo (que estaba siendo tratado por una enfermedad en Buenos Aires). No te conviene hacer nada", le advirti, segn record Luca en un reportaje de 2020.Como la marinera insista, comenzaron las "amenazas y persecuciones": su propio abusador le baj todos los conceptos de su legajo personal, por lo que al poco tiempo fue despedida como militar y reincorporada como personal civil.En 2014, Cardozo fue trasladado a otro destino pero al ao siguiente regres a Ushuaia y comenz a acosarla otra vez, con lo que, sin ms opciones, la joven decidi hacer la denuncia ante la justicia.Primero intervino la Justicia Federal, que se declar incompetente, y despus un juez provincial que no hall pruebas contra el acusado, quien fue beneficiado con dos "faltas de mrito", hasta que el expediente qued "en reserva" por falta de nuevas evidencias.Luca cambi de abogado y logr que la Cmara de Apelaciones apartara al juez y designara a una jueza, Mara Cristina Barrionuevo, que le dio un nuevo enfoque a la investigacin.