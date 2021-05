Autorizaron a un hombre a viajar por tierra a Brasil y Migraciones pedirá la nulidad

Las vas habilitadas para el ingreso y egreso de personas son el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el de San Fernando.

El juez de primera instancia y la fiscala rechazaron el pedido.



El fallo de Cmara carece de fundamento alguno y de aplicarse generara un grave perjuicio a la salud pblica cuando toda la Argentina extrema cuidados.



Quin se har cargo de las consecuencias del fallo? Florencia Carignano (@florcarignanook) May 12, 2021

La resolucin

La normativa vigente

Laautoriz a un correntino apara asistir al cumpleaos de su novia en Porto Alegre, una resolucin calificada como "inslita" por lapor "carecer de fundamento" y "omitir procedimientos bsicos".El fallo divulgado el pasado lunes por los jueces Ramn Luis Gonzlez, Mirta Gladis Sotelo y Selva Anglica Spessot al que tuvo acceso Tlam hizo lugar al hbeas corpus presentado por el ciudadano Martn Lisi -que es abogado y se represent a s mismo- y declar inconstitucional la Disposicin 7775/21 de la Direccin Nacional de Migraciones (DNM), que prohbe a los argentinos cruzar las fronteras por va terrestre y volver a entrar, en virtud de la pandemia de coronavirus."Nos enteramos de un fallo inslito por el Facebook de un juez de la Cmara Federal de Apelaciones de Corrientes", escribi este mircoles en su cuenta de Twitter Carignano a propsito de un posteo anterior del juez Ramn Luis Gonzlez del mencionado tribunal.La funcionaria sostuvo en un hilo de tuits esta maana que "sin dar intervencin al Estado declar inconstitucional la administracin de fronteras terrestres seguras, para que un hombre vaya al cumpleaos de su novia brasilea".Por eso, asegur que desde MigracionesCarignano record que "la administracin de fronteras ha sido utilizada por todos los pases como una herramienta necesaria para contener la propagacin del virus", lgica que tambin sirve de fundamento a las disposiciones argentinas en la materia."El fallo de Cmara carece de fundamento alguno y de aplicarse generara un grave perjuicio a la salud pblica cuando toda la Argentina extrema cuidados. Quin se har cargo de las consecuencias del fallo?", concluy.Ladeclar la inconstitucionalidad de la mencionada disposicin de Migraciones "por afectar su derecho de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino".Asimismo, orden a este organismo "que dicte un nuevo acto ajustado a derecho, arbitrando los medios necesarios de modo de garantizar al Sr. Martin Lisi, el efectivo egreso el da 29/05/21 y el ingreso el 08/07/21 al territorio nacional, va terrestre por el cruce de la frontera Paso de los Libres-Uruguayana".El objetivo de Lisi es poder pasar con su novia brasilea el da de su cumpleaos, el prximo 30 de mayo, con el argumento de que "los gastos que demandan los vuelos le son imposibles de costear".Por eso, pidi ir por tierra va Paso de los Libres-Uruguayana a bordo de su vehculo particular, que consider "la mejor opcin" dado que "es ms seguro por cuanto no tiene que viajar con 300 personas en un avin sin distanciamiento social".Adems sostuvo que el Poder Ejecutivo Nacional "bajo el justificativo de no querer realizar controles en las fronteras terrestres, genera un trato desigual entre las personas que viajan en aviones a Miami por turismo y quienes como l, necesitan cruzar de forma terrestre".Lay sus modificatorias, que estableci que los nicas vas habilitadas para el ingreso y egreso de personas hacia o desde el pas son el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el Aeropuerto Internacional de San Fernando, el Aeroparque Jorge Newbery y el Puerto de Buenos Aires-Terminal Buquebs.Para los jueces, estas normativas "que limitan el egreso e ingreso de nacionales argentinos, resultan irrazonables en notable desmedro del derecho de autonoma personal, cuando dichas potestades deben ejercerse de modo razonable y respetando siempre estndares constitucionales y convencionales".