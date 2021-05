Presentaron el Plan Igualdad en la Diversidad con una idea "no binaria, descentralista y decolonial"

"El plan aspira a transformar las desigualdades por gnero", coment a Tlam la secretaria del Ministerio de las Mujeres, Cecilia Merchn.

El Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad presentado este mircoles en Casa de Gobierno "es el primero" en su tipo, que se plantea como "transversal" a todos los organismos del Estado Nacional para la incorporacin de "la mirada no binaria, descentralista y decolonial como lgica de las polticas pblicas".As lo afirm a Tlam la secretaria de Polticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Gneros y Diversidad, Cecilia Merchn, quien indic que se trata de "la continuidad de un montn de acciones de mucha gente en muchos espacios"., afirm sobre el Plan Nacional de Diversidad en la Igualdad 2021-2023 presentado este medioda en un acto encabezado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, junto a la ministra de las Mujeres, Gneros y Diversidad, Elizabeth Gmez Alcorta.Segn detall Merchn,La funcionaria destac adems que "es la primera vez que se pone el eje en la sostenibilidad de la vida, que implica poner en el centro de la discusin todos los trabajos de cuidado desde una perspectiva de gnero" para valorizarlos y cuestionar el hecho que recaigan desproporcionadamente sobre las mujeres, a travs de polticas especficas que promueven "una reorganizacin social" de estas tareas ms "justa y equitativa".La iniciativaen materia de acceso, participacin, asignacin, uso, control y calidad de recursos, servicios, oportunidades y beneficios, indic.Tambin, "convoca al Poder Ejecutivo Nacional a disear e implementar, de manera coordinada, participativa, transversal y federal, polticas que garanticen la igualdad en el acceso y ejercicio de derechos para mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgnero, intersex, no binaries e identidades no heteronormadas", segn el resumen ejecutivo del Plan, al que tuvo acceso Tlam.El proyecto reconoce "la capacidad de agencia y potencialidades de las personas, no solo a nivel individual en el presente, sino en su inscripcin social, colectiva e histrica", por eso el Plan buscar "interpelar a las personas destinatarias como sujetxs, actorxs y agentes de derechos, es decir, como ciudadanxs".Merchn explic, por otro lado, a qu alude el concepto de "igualdad en la diversidad", que, para quienes no no conocen de cerca esta temtica, puede resultar contradictorio."Creemos que tiene que haber igualdad de oportunidades para que todas las personas podamos vivir la vida en toda la diversidad que tenemos, una diversidad que no equivale a desigualdad como la igualdad no es homogeneidad; por eso tenemos que atacar la desigualdad pero fomentar la diversidad que enriquece la sociedad", explic. Esta diversidad es sexual y de gnero "pero tambin cultural, tnica y de capacidades", aadi.Merchn cont que en la elaboracin del Plan participaron 28 organismos nacionales, entre ministerios y agencias descentralizadas como Anses, INAI, Inadi, AFIP, Indec, PAMI, Sigen y Andis con los que se acordaron "ms de 200 compromisos" sobre temticas de su responsabilidad directa.Tambin fueron parte "sindicales, por los derechos de las personas con discapacidad, rurales, tnico-raciales, LGBTI+, empresarias y feministas territoriales; que participaron a travs de Foros Participativos Regionales por sectores.Adems de la igualdad, la diversidad, la transversalidad y la sostenibilidad de la vida como una responsabilidad colectiva, los otros principios rectores del Plan son la participacin, integralidad, federalismo, interseccionalidad, multiagencialidad, interdisciplinariedad, interculturalidad y transparencia.Para crear condiciones de igualdad sustantiva en la diversidad con el objetivo de que las mujeres y LGBTI+Q puedan ejercer sus derechos de manera libre, justa e igualitaria, el Plan traza objetivos estratgicos en 10 sectores: trabajo, empleo y produccin; salud; educacin; ciencia, tecnologa e innovacin; cultura, arte y comunicacin; deporte; hbitat y desarrollo territorial; ambiente y desarrollo sostenible; participacin en la vida social y poltica; y cuidados."Tenemos lneas de trabajo que nos generan mucha responsabilidad, una es la de los, dijo Merchn.El Plan se articula con el Gabinete Nacional para la Transversalizacin de las Polticas de Gnero establecido por el decreto N 680/2020 y el Plan Nacional de Accin contra las violencias por motivos de gnero presentado el ao pasado.