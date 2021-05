El Gobierno bonaerense advirtió que hay una baja en los casos pero el número "sigue alto"

Giorgi precis que hay municipios que bajaron a Fase 2 "por una alta la ocupacin de camas en algunos casos"

"Ahora se abre el segundo hito, que es la vacunacin para las personas embarazadas, las personas de 40 y 59 aos con comorbilidades, y mayores de 60 sin comorblidades, es el segundo objetivo"” Salvador Giorgi, jefe de Gabinete del Ministerio de Salud bonaerense

"Los casos tienden a bajar pero no la cantidad de personas que estn internadas en terapia"”

El jefe de Gabinete del Ministerio de Salud bonaerense, Salvador Giorgi, confirm este mircoles que, si bien se registra una baja en los nuevos casos de coronavirus, el nmero de contagios "sigue siendo alto" y destac los avances en el plan de vacunacin, que ya alcanz a ms de 3 millones de personas en el distrito con el primer componente.indic el funcionario.Explic que, con ese primer objetivo,En dilogo con El Destape Radio, el jefe de Gabinete del Ministerio bonaerense se refiri a la situacin epidemiolgica y dijo que "hay una baja en los casos pero sigue siendo alto"."Hace dos semanas atrs, tuvimos el pico de casos con un promedio semanal de 11 mil casos, cuando en la primera ola en 2020 el pico fue de 5.800 casos", advirti y complet: "Por ms que est bajando la curva de contagio en todo el AMBA y en la provincia pero".Precis quey en otros por la incidencia muy alta de casos", al tiempo que otros distritos "han solicitado ellos mismos bajar de fase porque necesitan tomar medidas ms restrictivas para acompaar las medidas que tom el Gobierno de la provincia"."Los casos tienden a bajar pero no la cantidad de personas que estn internadas en terapia", alert Giorgi, quien reiter que "muchas camas de las terapias se desocupan por muertes".En relacin a personas adultas que an no se han vacunado, detall que "muchos no tiene acceso al sistema o Internet" y que por eso, "el trabajo que sigue junto a los municipios es ir a buscar esas personas al territorio para poder anotarlas".Sobre la posibilidad de poder comprar vacunas por parte de las jurisdicciones, el funcionario seal que el ao pasado la provincia inici la negociacin con el laboratorio Gamaleya y otros laboratorios, pero aclar que cuando se empez a cerrar "se lo pasamos al Gobierno nacional".Giorgi explic que la provincia mantiene la misma poltica sanitaria que Nacin y que, en ese sentido, "las gestiones que se avanzan se le pasan al Gobierno nacional para que las concrete y las distribuya a todas las provincias".Por ltimo, afirm quepero mencion que, a partir del anuncio que hizo ayer la ministra de Salud, Carla Vizzotti, sobre la llegada al pas de 4 millones de AstraZeneca, se podr prximamente completar tambin para los que recibieron la primera dosis de Covishield o AstraZeneca.por no cumplir con lo que l mismo haba dicho sobre vacunarse "una vez que estn vacunados todos los esenciales"."Es una persona que tiene el privilegio de viajar en pandemia a Miami por una vacuna, alguien que denost lo pblico, lo nacional, una persona que admiraba lo extranjero, bueno fue acorde con sus ideales, se fue a vacunar en el pas del norte, me parece un poco lamentable la actitud que tuvo pero, sobre todo, por lo que haba dicho", consider.