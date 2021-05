Si continúa descendiendo el río Paraná podría repetirse la bajante histórica del 2020

El 22 de mayo del 2020 el ro Paran lleg a la bajante histrica de 0,08 metros en Rosario

Ante una nueva bajante, monitorean el delta ante posibles nuevos incendios La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos aseguró que continúa "monitoreando la situación" en el delta del río Paraná ante la nueva bajante de las aguas que genera material combustible en territorio de islas, y recordó que aún se encuentra vigente la prohibición de realizar cualquier tipo de quemas sin autorización.



"El río Paraná está atravesando una nueva bajante histórica que se asemeja a la del año pasado, y expone una gran área de territorio de islas que al secarse genera una cantidad de material combustible susceptible de quemarse, especialmente en invierno", explicó el secretario de Ambiente, Martín Barbieri.



Por ello, recomendó "extremar los cuidados y no generar incendios que puedan derivar en grandes quemas", y recordó que en Entre Ríos "está prohibido quemar sin autorización y en la zona de islas", donde -además- corre una medida cautelar dispuesta por el Juzgado Federal de Paraná.



Dicha medida judicial prohíbe de manera "absoluta, acciones humanas con capacidad de alterar el medio ambiente".



En tanto, desde el Gobierno de Entre Ríos explicaron que "es necesario extremar las medidas de prevención y monitoreo" a pesar de que en los últimos meses no se detectaron incendios de magnitud, ni puntos de calor.



Durante el 2020, los incendios en esa zona provocaron graves daños y gran cantidad de humo y cenizas que cubrieron a varias ciudades por lo que la provincia de Entre Ríos inició causas judiciales ya que consideró que fueron generados para "obtener rebrote como forraje para el ganado, limpieza de la zona y pesca y caza".



En la zona de las islas del delta del Paraná, los fuegos provocaron la pérdida de flora y fauna autóctona, pusieron en peligro la vida y las viviendas de lugareños, y generaron graves daños y gran cantidad de humo y cenizas que cubrieron a varias ciudades.



En ese entonces, el gobernador, Gustavo Bordet, decretó la emergencia ambiental debido a "la degradación de los humedales y los efectos negativos en la salud".



Asimismo, se instalaron torres de videovigilancia, y la Nación envió aviones hidrantes, helicópteros y personal para reforzar las acciones sobre los incendios; quienes se sumaron a brigadistas de distintas fuerzas de Entre Ríos, Chubut y Neuquén, quienes evitaron incendios de viviendas y salvaron animales autóctonos.

La organizacin ecologista El Paran No se Toca advirti que si contina la bajante del ro Paran, por la escasez de lluvias en Brasil y Paraguay, en los prximos das “podra repetirse el pico histrico” del 2020 cuando alcanz los 0,08 metros de altura., "ahora estamos a 22 das de esa fecha, y el ro marca hoy a 0,87 metros”, dijo a Tlam Pablo Cantador, de la agrupacin ecologista.“De seguir cayendo en picada su caudal, pronto se repetir el pico (de baja) del ao pasado. Lo que se prev es que en los prximos das la bajante del ro ser igual de pronunciada que el ao pasado”, advirti.Luego agreg que de llegarse a esa situacin, se complicar todo el sistema de cargas de buques en los puertos de la regin y la logstica de transporte por la Hidrova Paran-Paraguay.“Toda la cuenca aguas arriba est en baja por la escasas lluvias en Brasil y Paraguay, estos datos nos indican que la bajante del Paran puede superar a la del ao pasado e incluso podra ser peor”, coment.Cantador agreg que “, las plantas acuticas se secaron y la fauna tpica que vive en estos ambientes desapareci”.“Las lagunas y arroyos estn con pasto, pero ahora llega el invierno y lo secar, a diferencia de lo que fue en el 2020, que con la bajante del ro qued con el humedal y las plantas, que”, detall.El ambientalista dijo que en este ltimo verano se advirti “una merma considerable de aves que migran en esta estacin”, y que en la zona del humedal “desaparecieron” aves acuticas de lagunas y arroyos., el ecologista dijo quepuesto que no hay caracoles, no tiene comida y ha emigrado a espejos de agua del interior santafesino o de Entre Ros”.Otras de las especies vctimas de la situacin hdrica es el coipo o nutria, por la ausencia de lagunas y la falta de control en la caza furtiva.