Avanza "con buen ritmo" el plan de vacunación contra el coronavirus en las provincias.

En varias provincias ya se aplican a partir de los 18 aos a personas que presenten comorbilidades.

"Estamos dando nuevos turnos y trabajando fuertemente para alcanzar nuestro segundo hito, vacunar a todos los mayores de 60 y a los mayores de 40 con comorbilidades. Mientras tanto, tenemos que seguir con las medidas de cuidado", remarc @DrDanielGollan. pic.twitter.com/oUrx2SSF6j SaludBAP (@SaludBAP) May 11, 2021

El plan nacional de vacunacin contra el coronavirus avanza en todo el pas.

#VacunaCOVID19: hasta las 19 horas hemos vacunado 9.875 cordobeses y continuamos inmunizando. Hasta la fecha se aplicaron: 789.054 vacunas, de las cuales 620.637 personas han recibido la primera dosis y 168.381 completado el esquema de vacunacin con la segunda dosis. Gobierno de Crdoba (@gobdecordoba) May 8, 2021

Varios funcionarios coincidieron en que la vacunacin se desarrolla con celeridad.

VACUNACIN CONTRA EL COVID A PERSONAS CON PATOLOGAS DE RIESGO DE 18 A 59 AOS.



📣Se amplan las patologas consideradas de riesgo que pueden inscribirse para la vacunacin, a partir de ahora podrn inscribirse pacientes oncolgicos, con tuberculosis activa pic.twitter.com/20WAX8x9rP Gobierno de Tierra del Fuego AIAS (@GobiernoTDF) May 10, 2021

El nivel de aplicacin superaba hasta este martes el 90 por ciento de las vacunas recibidas.

Avanza "con buen ritmo" el plan de vacunacin contra el coronavirus en las provincias.

A casi cinco meses de iniciada la campaa de #vacunacinCOVID19 en la provincia, el 68% de la poblacin objetivo recibi primeras dosis y seguimos avanzando en la colocacin de segundas dosis. Esto es posible gracias al trabajo en equipo de quienes intervienen en la campaa👏🏻 pic.twitter.com/VEf6CsEYOc Ministerio de Salud (@MinSaludNeuquen) May 10, 2021

El plan nacional de vacunacin contra la COVID-19 avanza en todo el pas con la continuidad del esquema de aplicacin de primera y segunda dosis, ampliacin de grupos etarios e inmunizacin de personas con factores de riesgo, al punto que en varias provincias ya se aplican vacunas a partir de los 18 aos a personas que presenten comorbilidades, de acuerdo a lo informado por las carteras de salud provinciales a las corresponsalas de TlamLa provincia de Buenos Aires lleva aplicadas en estos cinco meses un total de 3.519.505 dosis de vacunas contra el coronavirus de las cuales 3.129.558 corresponden a la primera dosis y 386.947 a la segunda.Segn el Ministerio de Salud provincial, ya se vacun al 95,55% del personal de salud inscripto; el 88,96% de los mayores de 70 aos y el 93,10% de los de 60 a 69 con comorbilidades, adems del 71,67% de las personas de entre 60 y 69 sin comorbilidades y al 40,07% de entre 50 y 60 y el 20,03% de entre 40 y 50, estos dos ltimos grupos etarios con comorbilidades.El gobierno inform este martes que los nuevos grupos prioritarios son las embarazadas, personas de entre 40 y 59 aos con comorbilidades y los mayores de 60 sin comorbilidadesEl ministro de Salud, Daniel Gollan, llam a inscribirse a las personas de esa franja etaria y tengan patologas como diabetes, obesidad, problemas pulmonares o cardiovasculares."La vacunacin sigue a ritmo muy bueno, Argentina est en un lugar bastante privilegiado, Amrica del Norte va 33% (en porcentaje de vacunacin con la primera dosis) y Argentina va en el 17%, muy por arriba de la media mundial, que es del 8%", subray.Adems, el lunes el gobierno comenz a convocar a los 299 mil turnos de segundas dosis de la vacuna Sinopharm.En Baha Blanca, el director de la Regin Sanitaria I, Maximiliano Nuez Faria, indic que en ese rea que abarca a 15 partidos fueron vacunadas 172.020 personas (149.124 con la primera dosis y 27.898 con la segunda), mientras en la ciudad surea "se aplicaron 75.164 dosis, de las cuales 66.809 y de la segunda 8.352"."En relacin a los inscriptos en el Buenos Aires Vacunate nuestro nmero a nivel local en Baha Blanca es muy bueno porque tenemos 129.847 personas, el 70% de ellos son los que no tienen criterio de vacunacin, es decir entre 18 y 59 aos que son sanos mientras que el 30% tiene criterio de vacunacin y se la est vacunando", afirm a Tlam.En Crdoba, desde el inicio de la campaa vacunatoria el 29 de diciembre de 2020, fueron inmunizadas 810.153 personas, de los cuales 624.933 recibieron la primera dosis y 185.220 completaron el esquema, inform el Ministerio de Salud provincial.Segn el Sistema Integral para la Gestin de Informacin en Programas de Salud (Sigipsa) 263.566 dosis se colocaron en el departamento Capital y 361.367 en los 25 departamentos del interior, mientras un 12% fueron aplicadas a equipos de salud; 7% a residentes en geritricos (donde ya se inmuniz al 100 por ciento), neuropsiquitricos, centros de rehabilitacin, hemodializados, personas trasplantadas, personas con internacin domiciliaria y electrodependientes.Otro 12% fue destinado a docentes mayores de 60 aos de todos los niveles educativos y personal estratgico prioritario; el 42% a mayores 70 aos y el 27% a mayores de 60 aos.En el caso de Santa Fe, recibi 857.050 dosis y aplic 724.238, con lo cual ya inocul a poco ms del 17% de sus casi 3 millones de habitantes y super tambin la vacunacin de la mitad de la poblacin objetivo, que consta de 1,2 millones de personas mayores de 60 aos y menores de esa edad con comorbilidades o actividades esenciales.En ms de 300 localidades se aplica la segunda dosis de la vacuna Sinopharm destinada a personal docente y segn la subsecretaria de Equidad en Salud, Romina Carrizo, se aguarda para las prximas horas el arribo de un lote de vacunas Sputnik V para continuar el cronograma con mayores de 60 aos.Mendoza comenz a inocular desde el lunes a personas de entre 40 y 60 aos que padecen comorbilidades y enfermedades crnicas, mientras los docentes comenzaron a recibir la segunda dosis de la vacuna Sinopharm.Fuentes de la cartera sanitaria estimaron que en los prximos grupos a vacunar, de acuerdo con lo recomendado por la Comisin Nacional de Inmunizaciones (Conain), son los pacientes oncolgicos, personas con sndrome Down y discapacidad. En este sentido, la ministra de Salud, Ana Mara Nadal, remarc que "lo que necesitamos son vacunas".En La Pampa el Ministerio de Salud inform que se aplic el 98,45 % de las 101.600 vacunas que tiene disponibles la provincia contra la Covid-19, con 72.897 de la primera dosis y 27.147 de la segunda.Tras sealar que para los prximos das espera la llegada de ms vacunas, la cartera sanitaria destac que la poblacin objetivo, segn grupos de riesgo, apenas supera las 120 mil personas.En Tierra del Fuego, 39.495 personas recibieron la primera dosis de vacuna, mientras que 10.493 de ellas lograron completar el esquema de vacunacin tras recibir tambin la segunda dosis, confirmaron este martes a Tlam fuentes del Ministerio de Salud provincial.Tras recibir un total de 46.801 dosis de las vacunas, la provincia avanzaba en un esquema de inmunizacin que comenz con el personal sanitario y que luego incorpor a mayores de 60 aos, a personas de entre 18 y 59 aos con patologas de riesgo y ahora comenz a vacunar a docentes y personal de fuerzas de seguridad, tanto provinciales como nacionales."Creemos que la campaa de vacunacin es un xito hasta el momento. Superamos los 10 mil vacunados con esquema completo y a medida que recibamos ms dosis seguiremos mejorando esa cifra", analiz la ministra de Salud, Judith Di Giglio.El gobierno fueguino tambin realiza operativos en barrios y supermercados para ofrecer la vacunacin a mayores de 60 aos que por algn motivo an no la hayan recibido.En Jujuy continuaba el plan de vacunacin contra el Covid-19 con la aplicacin de la primera dosis a mayores de 60 aos y esta semana se sumaron personas con factores de riesgo de 18 a 59 aos y personal de salud se le aplicar la segunda dosis Sinopharm.El operativo se realiza en doble turno, indicaron fuentes del Ministerio de Salud provincial y sealaron que hasta el domingo se vacun a 117.600 personas con la primera dosis, de los cuales 18.076 recibieron la complementaria.Jujuy tiene una poblacin objetivo a inmunizar de ms de 200 mil personas.El Comit Operativo de Emergencia de Catamarca (COE) inform que hasta ayer se recibieron 86.542 dosis y que se aplicaron a 71.788 personas.El gobernador Ral Jalil dijo este martes a radio Ancasti que "estn quedando 9 mil personas que tienen comorbilidades (para vacunar) y en los prximos das vamos a tener vacunadas 100 mil personas. Es un nmero interesante para que no se colapse el sistema de salud".Salud provincial tambin comenz la semana pasada a ejecutar el nuevo esquema de "Ampliacin de la poblacin objetivo a vacunar" con personas con factores de riesgo.En Corrientes, la ampliacin del plan de vacunacin covid-19 pas de los turnos por va digital a recorridas casa por casa en diversos barrios para personas mayores de 65 aos de edad que no hayan sido alcanzadas en la primera etapa, mientras en otras localidades se concreta con convocatorias masivas sin turnos a puntos fijos de vacunacin.La provincia otorga turnos de vacunacin a las 22.000 personas de entre 50 y 54 aos inscriptas en la plataforma oficial, luego de que se vacunaran con la primera dosis aquellas que integran el grupo de entre 65 y 55. Tambin fueron vacunados excombatientes de Malvinas y personas desde los 18 aos que integran grupos de pacientes oncolgicos, inmunocomprometidos y trasplantados.En San Juan, la ministra de Salud, Alejandra Venerando, estim que "para mediados de junio pensamos tener a toda la poblacin priorizada vacunada con la primera dosis" a un ritmo de "unas 450 vacunas por da".La "poblacin objetivo de San Juan es de 225.804 personas y ya llevamos vacunadas con primera dosis al 55 por ciento" y cmo "hemos acelerado el ritmo en funcin de la disponibilidad de vacunas, pensamos llegar a mediados de junio a terminar con los prioritarios", aadi.Venerando resalt que maana "empieza la vacunacin para personas con diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, renales crnicas y respiratorias crnicas, con cirrosis, con VIH, en lista de espera para trasplante, trasplantados y discapacidad".En Chubut, donde ya fueron vacunadas 93.911 personas con la primera dosis y 19.404 con la segunda, la jefa del Departamento de Enfermedades Inmunoprevenibles, Mariela Brito, confirm que "el objetivo inmediato es completar el esquema vacunatorio de la segunda dosis con Sinopharm para la poblacin objetivo"."Se trata de la franja de la poblacin entre los 18 y los 69 aos con factores de riesgo y que ya se vacunaron con la primera dosis", aclar la funcionaria en dilogo con Tlam.Brito indic que "esto es as porque ya se cumpli el contrato con el proveedor y no ingresarn ms al menos en este lote, por lo que se terminar de vacunar a quienes ya se aplicaron la primera dosis".Para el caso de los mayores de 70 aos que no se aplicaron la primera dosis de la Sputnik V, mientras tanto, existe un sistema libre (sin turno) y se aplica por orden de llegada a los centros de vacunacin.En Neuqun, 122.446 personas recibieron la primera dosis de la vacuna, lo que significa un 68,7% de la poblacin objetivo de la provincia, informaron este martes fuentes del Ministerio de Salud e indicaron que dentro de ese porcentaje se encuentra vacunado el 113% del personal de salud, el 113% de los adultos mayores de 60 aos, el 17% del personal de educacin, el 31% del personal de las fuerzas de seguridad y el 46% de las personas de 18 a 59 aos con factores de riesgo asociados."Respecto de los porcentajes que superan el 100%, es porque se inscribieron ms personas de las estimadas en ese grupo poblacional y en consecuencia la aplicacin supera ese porcentaje", explicaron fuentes del Ministerio.En la ciudad de Neuqun, se realizaron dos jornadas de vacunacin a demanda para adultos mayores de 60 aos y personas de 18 a 59 con factores de riesgo, que culminaron con un total de 3.745 vacunados con primeras dosis.Entre Ros aplic 262.273 dosis de vacunas y el gobernador Gustavo Bordet resalt que "la vacuna es esperanza, ya se aplicaron ms de 260.000 dosis desde el inicio de campaa, y seguimos avanzando y cuidndonos".La provincia recibi un total de 353.301 vacunas y, segn fuentes de Salud, fueron inoculadas con una dosis a 26.706 de personal de salud; 83.801 adultos mayores de 70 aos; 62.678 adultos mayores entre 60 y 69 aos y 8.707 adultos de 59 a 18 aos con factores de riesgo.Tambin vacun a 18.211 personas consideradas "personal estratgico", que incluye a fuerzas de seguridad provincial y nacionales, los tres niveles de educacin, profesores de universidades y personal de geritricos, a la vez que alcanz el 100% en geritricos y de usuarios de instituciones monovalentes de salud mental.En Santiago del Estero, la vacunacin "avanza a un buen ritmo, ya que esta semana estamos iniciando la aplicacin de la segunda dosis en personal estratgico, como docentes y adultos mayores", dijo a Tlam la directora de Inmunizaciones provincial, Florencia Coronel.De 150.795 dosis recibidas, la funcionaria indic que se vacun a 92.499 personas mayores de 60 aos, con la primera dosis y unos 10.820 con factores de riesgo; mientras el 100% del personal de salud est vacunado con la primera dosis y el 90% con la segunda dosis.Coronel destac que la campaa contina en toda la provincia de forma "sostenida", con "el indispensable compromiso de los equipos de salud que estn poniendo todo su esfuerzo para llegar a quienes necesitan con prioridad de esta vacuna contra el Coronavirus".En Salta, la semana pasada fueron incluidas al esquema de vacunacin contra el coronavirus las personas mayores de 18 aos que son pacientes oncolgicos y oncohematolgicos, adems de quienes padecen tuberculosis activa y discapacidad intelectual o del desarrollo.Misiones complet la vacunacin de los grupos de riesgo previstos en el Plan Estratgico de Vacunacin contra la covid19, indicaron fuentes del Ministerio de Salud al precisar que ya vacun a su personal sanitario, docentes, fuerzas de seguridad, transporte, adultos mayores residentes en hogares de larga estancia, mayores de 65 aos y personas entre 18 y 59 aos con factores de riesgos, por lo que comenz a vacunar a menores de 60 aos con comorbilidades, a mayores de 60 aos y a personas con discapacidad.En Ro Negro, fuentes gubernamentales sealaron que "con el ingreso de nuevas dosis y la distribucin de vacunas, la Provincia avanza con la aplicacin de segundas dosis en todas aquellas personas mayores de 60 aos que hayan sido inoculadas con la primera"."De las dosis recibidas, las vacunas marcas AstraZeneca-Covishield y Sputnik V, y de acuerdo mnimo stock recibido, sern solo destinadas a completar esquemas de personas adultas mayores que se encuentren institucionalizadas, hasta tanto ingresen ms dosis" informaron las fuentes de la gobernacin.@CJS6@En tanto, en Santa Cruz maana comenzar la vacunacin a personas mayores de 25 aos con comorbilidades, mientras que contina la aplicacin a mayores de 58 aos que, por la edad, forman parte del grupo de riesgo, independientemente a si poseen o no comorbilidades.El ministro de Salud y Ambiente, Claudio Garca, dijo en el mensaje audiovisual diario que contina el esquema vacunatorio acorde al arribo de nuevas dosis y seal la importancia de continuar con los cuidados y protocolos sanitarios.