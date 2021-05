Extenuados por la segunda ola de coronavirus, los enfermeros y enfermeras celebran su día

Juliana Torquati, del Hospital de La Plata.

Jorge Iglesias Mndez, del Hospital Durand (CABA).

Melina Paredes, enfermera de Casa Cuna.

Extenuados, angustiados, asistiendo las salas y terapias intensivas desbordadas por la segunda ola de Covid-19 y, en algunos distritos, hasta teniendo que reclamar para que se los reconozca como profesionales, los enfermeros y enfermeras celebran este mircoles su da sosteniendo el compromiso y la lucha frente a una enfermedad que provoc la muerte de centenares de trabajadores de la salud."Desde que me recib decid trabajar en terapia intensiva, lo hago hace diez aos, as que estoy acostumbrada a estos casos extremos en los que las personas necesitan cuidados intensivos y que, lamentablemente, no siempre tienen un buen final, pero esta pandemia me ha llevado a llorar, a sentirme mal y hasta a pensar en no querer hacer ms este trabajo", sostuvo con voz quebrada"Ver a alguien que se despide de su ser querido y notar en sus ojos el miedo de no saber si lo volver a ver; que te llamen desesperados porque estn aislados en sus casas y necesitan noticias de su familiar; que tu paciente, ese al que le dedicaste das, y decenas de prcticas distintas para que mejore, ese que en algn momento te mir como dndote las gracias ya no est, son situaciones que te agotan mentalmente", agreg.al respecto, realizado el 31 de marzo, el Ministerio de Salud de la Nacin precis quecontra el coronavirus el pasado 29 de diciembre en el hospital San Martn, donde desde marzo del ao pasado forma parte del equipo de enfermera que trabaja en la UTI (Unidad de Terapia Intensiva).Adems de desempearse en el mbito de la salud pblica, Torquati trabaja en la UTI de una clnica privada de la capital bonaerense y afirm que "en los dos lugares se increment la cantidad de personal de salud de cara a esta segunda ola, sin embargo, tambin se increment la cantidad de trabajo por lo que el desgaste es total".Torquati considery pidi aadems, asegur que le "cuesta" ver o enterarse que "hay gente que dice que est cansada del encierro: nosotros estamos cansados de ver situaciones lmite todos los das, s que se quieren juntar y celebrar, yo hoy celebro cuando un familiar me dice que le lleg el turno para vacunarse".y asegur en dilogo con Tlam que "enfrentamos desde el da uno a una enfermedad de la que no haba bibliografa, los mdicos no saban nada, ni los especialistas y fuimos aprendiendo con el correr del tiempo., explic el hombre de 53 aos, oriundo de Bolvar y que hace un ao y medio no ve a su madre "para cuidarla, aunque me lo reprocha y me dice que est triste y eso me parte el alma".Iglesias tambin se refiri a la situacin extrema que atraviesa el colectivo, que lo llega a un agotamiento "fsico y mental".Los enfermeros, dijo, "generamos vnculos con los pacientes, somos los que estamos todo el tiempo, cada vez que necesitan algo, nos cuentan de sus familias, de sus vidas, ren y lloran con vos,que enfrentan en un distrito comoEn este contexto y "ponindole el cuerpo desde el comienzo, tenemos que encima salir a pelear por un salario digno, el Gobierno de la Ciudad no nos reconoce como trabajadores profesionales y, sentenci Iglesias.En este sentido,afirm que "desde que empez la pandemia el gobierno de la Ciudad nos ningune, al principio ni siquiera nos mandaba Elementos de Proteccin Personal (EPP) adecuados para trabajar" y reconoci que "con el correr del tiempo eso se fue regulando"., donde es enfermera hace 15 aos, se armaron tres salas para pacientes Covid, pero en enero "se tom la decisin desarmarlas y, por decisin del Ministerio de Salud porteo,, precis la mujer.Asimismo, Paredes asegur quedel centro de salud en el que trabajaEs ms, el mes pasado llamaron a los compaeros que estaban dentro de las licencias por ser grupos de riesgo y les dijeron que ya tenan que volver a trabajar, y los compaeros lo hacen para cuidar el laburo".Paredes tambin remarc el reclamo que los enfermeros porteos llevan desde hace tres aos "cuando el gremio oficialista Sutecba, firm un acuerdo con el gobierno de (Horacio Rodrguez Larreta) para pasar a formar parte del escalafn general y no profesional de los trabajadores del Estado, as"Trabajamos es un hospital peditrico, tenemos que poder contener a los padres y madres, imagnate que hay nios internados por otras patologas y somos nosotros los que estamos con ellos, tens que poder estar entera, aun cuando terminas de despedir a una que muri por covid y tens que seguir, todo el tiempo seguir", declar.Este micoles en el marco del Da Mundial de la Enfermerapara movilizar hacia la legislatura portea en reclamo del pase al escalafn profesional.