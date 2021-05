Alertan sobre que volvió a bajar donación de sangre y piden que se retome urgente

Con la segunda ola de contagios de Covid-19 en curso, la caa en la cantidad de donantes vuelve a ser alarmante.

Donantes voluntarios

El Hospital de Clnicas alert sobre la disminucin considerable de donantes de sangre durante la segunda ola de coronavirus "en un momento en el que es ms necesario que nunca", por lo que "convoca de urgencia a todos aquellos que deseen y puedan donar sangre".“Desde que comenz la segunda ola de Covid-19 en nuestro pas, tuvimos una menor cantidad de donantes de sangre en el Hospital de Clnicas., que depende de la Universidad de Buenos Aires (UBA).ParaSocial Preventivo y Obligatorio (ASPO) en el rea Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).Este ao, con la"El Hospital se prepar con mayor cantidad de camas de terapia para dar respuesta a la comunidad, pero sabemos que los pacientes que estn en terapia requieren de muchos ms cuidados y uno de ellos son las transfusiones de sangre, sobre todo los que estn con respirador", indic Velicce a Tlam.La mdica explic que tambin necesitan donaciones los "pacientes en plan de ciruga cardaca, con cncer o pacientes con enfermedad en la sangre como leucemias, aplasias medulares y trasplante de mdula, que tambin requieren mucho soporte transfusional"."A veces tenemos urgencias en las que un paciente necesita s o s una transfusin y si no est la sangre disponible se puede morir. Comparndolo con este momento de pandemia es como cuando un paciente necesita respirador y estn todas las camas ocupadas y no puede acceder y muere", grafic.Por esto, desde el Hospital apelan "a los donantes voluntarios", que son "los que concurren a donar no para algn conocido sino para la persona que lo necesita", indic.Aquellos que quieran donar sangre deben presentarse en el Hospital de Clnicas, Avenida Crdoba 2351, de 8 a 12, en el tercer piso, sala 5 Hemoterapia, o pueden solicitar un turno a turnodonante@hospitaldeclinicas.uba.ar.", agreg la profesional.La condicin para donar sangre es tener entre"Si te hiciste un tatuaje o tuviste una ciruga tens que esperar un ao para donar. Si tuviste Covid tens que esperar 90 das para donar sangre o plaquetas", agregaron desde el Hospital en un comunicado.