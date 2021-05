Aseguran que se puede prender la estufa si se mantiene la ventilación

Explicaron que "las estufas de tiro balanceado -las que suelen estar en ambiente pblicos- no deberan incidir en la medicin de CO2".

Calefaccionar los ambientes no implica mayor riesgo para el contagio de coronavirus mientras el espacio cuente con ventilacin permanente y cruzada, aseguraron este martes especialistas, e insistieron en que el mejor modo de confirmar si la renovacin de aire es la adecuada es con la medicin del dixido de carbono (CO2)."Hay estudios que muestran que la baja humedad favorece la transmisin y la calefaccin puede hacer que el ambiente sea ms seco. Pero esto puede ocurrir slo cuando no hay ventilacin. Ventilar es la medida ms importante para evitar que se acumulen aerosoles en el ambiente y que se produzcan contagios a distancia de una persona infectada", explic a Tlam Andrea Pineda Rojas, investigadora del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmsfera (CIMA) y del Conicet.La especialista sostuvo que. "Lo importante es ventilar todo lo que se pueda, siempre, porque al reemplazar aire interior por aire exterior, si la ventilacin es adecuada, la concentracin de aerosoles se reduce rpidamente por dilucin", precis.Elque menciona Pineda Rojas es aquel que se produce cuando una persona inhala aire que contiene virus infectivo a ms de dos metros de la persona que tiene coronavirus; esto se produce en los mbitos cerrados porque los aerosoles se van acumulando en el ambiente.A la vez, el contagio por aerosoles tambin puede darse "en proximidad" porque esta especie de humo invisible que emitimos tan slo al respirar tienen mayor concentracin cuando se est cerca de la fuente de emisin (en este caso sera la persona infectada)., describi Pineda Rojas.La transmisin por aerosoles es la principal va de contagio del coronavirus segn diversos especialistas, y supera la evidencia del contagio a travs de las gotas ms grandes que pueden impactar en el ojo, nariz o boca cuando la persona infectada tose o estornuda.Entonces ventilar es la mejor forma de disminuir el riesgo de contagio por respirar el virus acumulado en el aire y un mtodo sencillo para saber si un ambiente tiene niveles de ventilacin adecuados es la medicin del dixido de carbono"El dixido de carbono (CO2) es un gas que se emite en la exhalacin al respirar. En el exterior, su concentracin es cercana a los 400 ppm (parte por milln) y es aproximadamente constante, lo que sirve como referencia", afirm la investigadora.En este sentido, el fsico e investigador de Conicet Jorge Aliaga asegur que "en un ambiente cerrado a medida que pasan los minutos comienza a aumentar la concentracin de CO2, entonces si medimos la concentracin de este gas podemos tener un indicador objetivo de si un lugar est bien ventilado".En referencia a cul es la mxima concentracin de CO2 para evaluar que un ambiente est ventilado, Aliaga seal que "lo que se est tomando como recomendacin es que no supere las 800 ppm"."Esta medicin sera clave en todo espacio interior donde confluyan personas no convivientes (escuelas, oficinas, salas de espera de consultorios o comercios) y se realiza con equipos que si bien tienen diferentes precios en el mercado, son accesibles para instituciones o empresas y permitiran disminuir los contagios y salvar muchas vidas", explic.En relacin a las estufas, el exdecano de Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y actual secretario de Planeamiento y Evaluacin Institucional de la Universidad Nacional de Hurlingham dijo que "las estufas de tiro balanceado - que son las que deberan estar en los ambiente pblicos- no deberan incidir en la medicin de CO2".Ahora bien, "si el mtodo que se utiliza para calefaccionar emite dixido de carbono, por supuesto que afectara la medicin, pero eso no tendra que suceder", agreg.A la hora de pensar en cmo reducir el riesgo de contagio, Pineda Rojas seal que "primero, tenemos que evitar estar mucho tiempo en lugares cerrados compartiendo el aire con personas con las que no convivimos. Y hacer todo lo que se pueda al aire libre, con barbijo y distancia"., insisti.Consciente de que estas medidas no siempre son posibles, como puede suceder en una aula o en un espacio de trabajo, la especialista describi que, en caso de tener que compartir mbitos cerrados hay que "mantener distancia, usar barbijo de buena calidad cubriendo toda la cara con buen ajuste y ventilar correctamente, que son las tres medidas ms importantes para reducir el riesgo de contagio por aire"."Es muy importante entender que la ventilacin necesaria depende del tamao del lugar, de la cantidad de gente y de la actividad que estn realizando. Y en ese contexto, la medicin del dixido de carbono es una herramienta muy efectiva para disminuir el riesgo", concluy.