Ministerios de 3 países consideran que hay prueba contra Darthés, dijo Thelma Fardin

"El debate social debe ser cmo terminamos con la impunidad en los casos de violencia sexual ", dijo Fardin

El actor Jun Darths insisti sobre su inosencia en un medio brasileo

La actriz Thelma Fardin sostuvo queen la denuncia por abuso sexual y violacin que hizo contra el actor Juan Darths, quien ser juzgado en San Pablo, Brasil, el 30 de noviembre prximo.public Fardin en sus redes sociales., agreg la actriz."Lo que respecta a la causa lo seguiremos manejando en los canales legales. El debate social ya no puede estar enmarcado en la discusin estril de 'le creo o no le creo', no es una cuestin de fe. Hay tres ministerios pblicos fiscales de tres pases diferentes considerando que hay prueba suficiente", aadi.cmo logramos que las investigaciones sean eficientes y qu lugar le damos a la palabra de la vctima, frenando la re victimizacin y dejando de estigmatizarla", abund Fardin, quien acus a Darths de haberla abusado en una gira de la novela televisiva Patito Feo, cuando ella tena 16 aos."Llegamos hasta ac y seguiremos avanzando gracias a los esfuerzos de cooperacin internacional, el apoyo de Amnista Internacional y la incansable lucha de los movimientos de mujeres", concluy.