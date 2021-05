Unos 250.000 niños menores de cinco años sufren alergias alimentarias en Argentina.

La leche de vaca y el huevo, y, en menor medida y soja entre otros alimentos que ocasionan alergias.

La leche de vaca y el huevo, y, en menor medida, soja, trigo, frutos secos, pescados, mariscos y man son los alimentos que ms frecuentemente ocasionan este tipo de alergias.”

Unos 250.000 nios menores de cinco aos sufren alergias alimentarias en Argentina.

, un trastorno “cada vez ms frecuente” que afecta a entre el 6 y el 8% de las infancias a nivel global, segn la Asociacin Argentina de Alergia e Inmunologa Clnica (AAAeIC) que a partir de este lunes lleva adelante la Semana de la Alergia Alimentaria., caracterizadas por una respuesta anormal y exagerada del sistema inmunolgico ante la ingesta de esos alimentos", sostuvo el Claudio Parisi, mdico especialista en Alergia e Inmunologa, ex presidente de la AAAeIC.Desde la organizacin explicaron que, dado que el sistema inmunolgico puede manifestar "reacciones desde leves hasta severas" que requieran hospitalizacin.Para concientizar sobre esta problemtica, entre este lunes y el viernes la AAAeIC realizar actividades para profesionales de la salud y otras dirigidas a la comunidad a travs de las redes sociales, en el marco de la Semana.y, la mayora de las veces revierten solas con el tiempo, encontrando su perodo de mayor prevalencia desde el nacimiento hasta los tres aos", sostuvo Karina Lpez, mdica especialista y directora del Comit de Alergias Alimentarias y Anafilaxia de la AAAeIC.Otras situaciones que contribuyen o podran predisponer al desarrollo de las alergias alimentarias son una mayor cantidad de nacimientos por cesrea, donde la microbiota del nio no recibe las bacterias buenas (y protectoras) que le confiere su paso por el canal vaginal en el parto, el uso temprano de antibiticos en el nio y la ausencia de lactancia materna."Ser alrgico a alimentos es una condicin que tiene que ver sobre todo con las medidas higinico dietticas ambientales adoptadas desde la concepcin, en relacin con el consumo, la preparacin de los alimentos, el uso de mltiples aditivos y la automedicacin, todos factores que van cambiando microbioma que permite la tolerancia de los alimentos como tales", dijo a Tlam la mdica especialista Mara Eugenia Alul, integrante de la comisin directiva de la Fundacin para el Estudio del Asma y otras Alergias (Fundaler)La especialista explic que "el microbioma est compuesto por diferentes antgenos que nacen, viven y mueren con nosotros que se llaman grmenes o patgenos comensales y forman parte de una barrera de defensas" que el organismo va desarrollando con el tiempo y por eso estos cuadros son ms frecuentes en la primer infancia, cuando "no est preparado para recibir alrgenos alimentarios", pero posteriormente "el sistema inmunolgico empieza a desarrollar ms anticuerpos" y alimentos que producan una reaccin alrgica, ya no lo hacen.En este sentido, Alul explic que la temprana incorporacin de leches maternizadas o alimentos ultraprocesados "facilita que el sistema inmunolgico desarrolle reacciones inmunolgicas frente a antgenos antes los cuales no desarroll la defensa"."Si bien no existe una estrategia especfica para prevenir la aparicin de las alergias alimentarias, se recomienda -entre otras- favorecer el parto natural, mantener la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y complementaria hasta los dos aos, evitar el uso de antibiticos innecesarios y fomentar en la madre una dieta variada y saludable sin restriccin de alimentos alergnicos, durante el embarazo y la lactancia", recomend ParisiA su turno, Alul, explic que est aumentando la prevalencia a nivel internacional "y los cuadros tienen una duracin ms prologada de la esperada”, es decir que se tarda ms “en revertir la inflamacin alrgica de alimentos"."Pero adems las reacciones que producen son cada ms severas, la inflamacin toma ms rganos y hay casos de alimentos que estn debutando con reacciones alrgicas graves como la anafilaxia", dijo esta mdica y docente universitaria que dirige el Centro de Inmunologa Peditrica, Asma y Alergia de Tucumn.El tipo de alergia alimentaria ms frecuente es a la protena de la lecha de vaca (APLV) que se clasifica, segn su mecanismo, en tres diferentes subtipos: las de inicio rpido luego de la exposicin al alimento, generalmente ms fcil de diagnosticar; las de respuesta tarda, lo que hace que muchas veces no se relacione la reaccin alrgica con la ingesta del alimento o no se tenga tan claro qu tipo de alimento la produce; y las mixtas, en las que la reaccin alrgica muchas veces es inmediata pero otras puede manifestarse tanto de forma inmediata como retardada.En todos los casos, el tratamiento presenta un pilar fundamental que es la exclusin absoluta del alimento involucrado, es decir, la suspensin del consumo de todo producto lcteo o derivado o que presenta esa protena en su elaboracin; lo que, en el caso de nios que bajo lactancia materna, se debe extender a la madre.Para cuando no es posible mantener la lactancia, la dieta de exclusin resulta insuficiente y el cuadro patolgico est justificado, es necesario reemplazarla por frmulas infantiles especiales, indicadas y prescriptas por el pediatra o el mdico alerglogo o gastroenterlogo, las cuales estn cubiertas en un 100% por la seguridad social para el tratamiento de la APLV, explicaron desde la Asociacin."Paralelamente, y siempre bajo indicacin y seguimiento del pediatra, debern introducirse en la dieta del nio aquellos alimentos a los que no sea alrgico", dijeron desde la AAAeIC.Por otro lado, desataron la importancia de diferenciar la alergia a la protena de la leche de vaca de la intolerancia a la lactosa, dado que "si bien en ambas deben evitarse los lcteos", en este ltimo caso "el tratamiento incluye consumir lcteos libres de lactosa o tomar suplementos de lactasa, mientras que en la APLV es necesario evitar por completo todo alimento que contenga la protena de la leche de vaca"."Para evitar los episodios alrgicos en la escuela, de por s muy frecuentes, el nio debe mantener dietas estrictas no siempre fciles de cumplir, pudiendo afectar la interrelacin con sus pares y generando situaciones de ansiedad y estrs, por lo que es indispensable un abordaje integral que incluya a la familia, los docentes, la comunidad y el personal de salud para trabajar juntos y propiciar lo mejor para la salud y calidad de vida del nio", concluy Lpez.