Advierten que el autotest de coronavirus puede dar falso negativo

En provincia de Buenos Aires est prohibida la venta en farmacias

Gracias por la oportunidad de acercar algunas precisiones sobre el uso de test de antgeno para SARS CoV 2 @radioulaplata #contactouniversitario @unlp https://t.co/zWSFoUTliv Rosana Toro (@RosanaToro5) May 10, 2021

Otra informacin falsa. Una ms. ANMAT habilit el ingreso de un slo lote de tests de COVID-19 para venta en farmacias de una provincia que no es Buenos Aires. Y aclara que es PARA USO PROFESIONAL EXCLUSIVO, no para uso individual. Basta de confundir a la gente pic.twitter.com/WAjKmOhWyW Daniel Gollan (@DrDanielGollan) May 7, 2021

Rosana Toro, virloga clnica de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata y responsable del diagnstico de coronavirus en el Laboratorio de Salud Pblica de la casa de altos estudios, advirti que los test de diagnstico de coronavirus deben realizarse en laboratorio, con medidas de bioseguridad y por profesionales idneos, ya que el autotest puede dar falsos negativos.", asegur Toro en un comunicado de la UNLP.La especialista rese que a principios de 2020 la nica forma de diagnosticar el SARS CoV 2, "era la reaccin en cadena de la polimerasa (PCR), una tcnica que no se realiza en la mayora de los laboratorios, por lo que la capacidad diagnstica era limitada"."Con el transcurso del tiempo se desarrollaron tcnicas que requieren menor equipamiento, como la amplificacin isotrmica, y en los ltimos meses irrumpieron en el mercado kits diagnsticos que detectan antgeno (una protena del virus), cuyo resultado est disponible en 15/20 minutos y no necesitan ningn equipo accesorio", relat.Aclar que ese producto ""."Se genera, as, una paradoja, porque es complicado pensar que un bioqumico pueda ir a comprar el producto a la farmacia para realizar un diagnstico profesional, o que lo compre un particular y vaya a que un mdico o un bioqumico tome la muestra y realice el test", apunt.Toro expres que los bioqumicos se oponen "a que sean vendidos en farmacias", y explic que "el tiempo de toma de muestra es fundamental, si es muy precoz, puede dar un falso negativo"."Muchas veces, ante un contacto con un caso positivo, las personas piden un hisopado en vez de aislarse como corresponde. Si se hicieran un test rpido, un resultado negativo dara falsa seguridad y no cumpliran el aislamiento correspondiente", puntualiz.Para la especialista "as como los medicamentos no se deben vender fuera de las farmacias, los test diagnsticos no se deben realizar fuera de los laboratorios. El bioqumico garantiza la calidad del resultado".Los profesionales que toman los hisopados en los lugares de testeo utilizan un equipo de proteccin personal para evitar exponerse a las secreciones del paciente. La venta libre podra permitir que un grupo de amigos, por ejemplo, puedan hisoparse entre ellos quedando expuestos al contagio", precis.Toro remarc que "en este momento epidemiolgico es fundamental informar en el Sistema Integrado de Informacin Sanitaria Argentina -SISA- tanto los casos positivos como los negativos, para conocer el ndice de positividad. Obviamente, esto se perdera si muchas personas hicieran el autotest"., solo calma ansiedades y da falsa seguridad. Debemos ser responsables en la informacin a los pacientes y no generar expectativas equivocadas", sostuvo.El ministro de Salud bonaerense,al destacar que esas pruebas deben ser utilizadas por profesionales que deben notificar los casos positivos a las autoridades nacionales y son productos que deben descartarse como residuos patognicos."La Covid es un evento de notificacin obligatoria establecido por ley 15.465 y refrendado por Resol. 680/2020 del Ministerio de Salud nacional. Quiere decir que cuando se diagnostica un caso debe registrarse y notificarse en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud por personal autorizado", escribi Gollan en su cuenta oficial de Twitter.