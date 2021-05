Darthés, en la TV de Brasil, proclama su inocencia y será juzgado en noviembre

"Soy inocente", dijo el actor das atrs en una entrevista en un programa de Brasil.

"No hice nada de lo que me acusan, soy inocente"”

El actor Juan Darths reapareci en la TV brasilea para proclamar su inocencia, donde naci,, en una causa por la que ser juzgado en San Pablo el 30 de noviembre, segn revel a Tlam su abogado.Juan Pacfico Dabul, tal su nombre real, puede ser condenado y cumplir su condena en Brasil en caso de ser hallado culpable de abuso sexual contra Fardin, en virtud de un acuerdo de cooperacin con Nicaragua, donde supuestamente sucedieron los hechos denunciados., quien sostuvo que su cliente no es un "fugitivo" sino que siempre estuvo a disposicin de la Polica Federal, informando su direccin en Brasil, luego de que Interpol lanzara una alerta roja tras la denuncia de la actriz sobre un supuesto abuso cometido en 2009, cuando ella era menor de edad, durante una gira por Nicaragua.Darths reapareci por primera vez desde que escap de las acusaciones hacia San Pablo, donde tiene residencia, justamente, a dos cuadras del juzgado que acept la denuncia y lo ha procesado hasta escucharlo en la audiencia fijada para el 30 de noviembre., el pastor evangelista Edir Macedo, emisora que mostr cmo lo ha investigado durante semanas con cmaras ocultas durante su estada en un departamento de lujo en Barra de Tijuca, Ro de Janeiro frente al Ocano Atlntico, donde est residiendo con su esposa e hijos.En una breve conversacin telefnica con el programa Domingo Espetacular, Darths repiti en un portugus correcto, aunque con algo de acento argentino:El actor est prfugo tras la denuncia por abuso sexual radicada por Fardin ante la justicia nicaragense, en la que se lo acusa de haberla abusado en una gira de la novela televisiva Patito Feo, cuando ella tena 16 aos., e Interpol libr una circular roja para detenerlo por pedido de la justicia de Nicaragua, pas donde fue acusado por el delito de"Quiero decir que finalmente me voy a poder defender. Desde el comienzo estuve a disposicin de la justicia brasilea. Tambin queriendo ir a Nicaragua. Los abogados no me lo permitieron y menos mal que escuch: no ofrecan garantas para mi vida", dijo el actor en un audio que se emiti por el programa.Y agreg: "Fue mucho tiempo de injusticia, de ver sufrir a mi familia. La verdad es que no deseo eso para nadie. Pero gracias a Dios hoy estamos ms fuertes y ms unidos que nunca".En abril, Thelma Fardin realiz una conferencia de prensa junto a su equipo jurdico, tras considerar que las pruebas presentadas tienen mrito para que se inicie un proceso penal en el pas.Arias Duval ratific a Tlam que recibieron "una notificacin formal de la fiscala interviniente, en la que nos hace saber de la formulacin de la denuncia y de la aceptacin del juez por parte de la denuncia y la notificacin de la audiencia en noviembre".El abogado consider que "el mbito para discutir esto es el judicial, no discutirlo por los medios. Me abstengo de decir lo que pienso sobre lo que Darths dijo. Obviamente, est en todo su derecho a decir lo que quiera y elegir el mbito donde quiera decirlo. En esta instancia nos parece que el mbito donde se tienen que discutir los hechos es el judicial y no el meditico".Arias Duval agreg que a "partir de la presentacin y la aceptacin de la denuncia me parece que uno tiene que ser respetuoso con el Magistrado y el Tribunal que est interviniendo, y discutir el caso, los hechos y la valoracin probatoria en el mbito en el que se tiene que discutir, que es el judicial".El actor tiene un nivel de vida alto en Brasil. Segn el programa Domingo Espetacular, est viviendo en Barra de Tijuca, en un departamento valuado en 1,1 milln de dlares frente al mar y ha viajado a San Pablo, donde fue filmado comiendo en un restaurante de la calle Oscar Freire, la que concentra las tiendas de lujo del barrio de Jardins.Cuando lleg tras la denuncia de Fardin en 2019, Pacfico Dabul estaba alojado en un departamento del barrio de Bela Vista, a 200 metros de la Avenida Paulista y del cono de la ciudad, el Museo de Arte de Sao Paulo (Masp)."No tengo dudas de su inocencia y de que la denuncia fue hecha muchos aos despus. El no quiso ese contacto que se denuncia. Tenemos pruebas que en estos meses presentaremos durante la instruccin criminal. Hay intereses para arruinar a Darths", dijo el letrado.El juez federal de San Pablo que ha acogido la denuncia del Ministerio Pblico es Al Mazloum, conocido por ser el primer magistrado musulmn de la historia de Brasil y que en los ltimos aos se opuso al activismo judicial de la Operacin Lava Jato y a las formas por actuar por fuera del proceso del exjuez Srgio Moro, finalmente considerado parcial contra el expresidente Luiz Incio Lula da Silva.El caso se encuentra en secreto de sumario, a tal punto que la acusacin de la fiscala federal no puede dar a conocer la acusacin."Generalmente en estos casos de denuncias de abuso sexual todo tiene que ser mantenido en secreto para proteger a la vctima", dijo a Tlam una portavoz del Ministerio Pblico Fiscal de San Pablo.El expediente pudo llevarse adelante porque existe un acuerdo de cooperacin judicial con Nicaragua, aunque no extradicin."El acuerdo permite que la persona sea juzgada, que el crimen que se le imputa no quede impune apenas por ser brasileo", coment la fuente de la fiscala federal paulista.