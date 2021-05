Reapareció Juan Darthés: "No hice nada de lo que me acusan, soy inocente"

Interpol libr una circular roja para detener a Darths

El actor Juan Darths reapareci en la TV brasilea y reiter que es "inocente", luego de dos aos de permanecer en silencio y de estar radicado en Brasil tras ser denunciado por abuso sexual por la actriz Thelma Fardn., dijo Darths en dilogo con el programa Domingo Espetacular (Record TV).ante la justicia nicargense, en la que se lo acusa de haberla abusado en una gira de la novela televisiva Patito Feo, cuando ella tena 16 aos.Actualmente,, por pedido de la justicia de Nicaragua, pas donde fue acusado por el delito de "violacin agravada"."Quiero decir que finalmente me voy a poder defender. Desde el comienzo estuve a disposicin de la justicia brasilea. Tambin queriendo ir a Nicaragua. Los abogados no me lo permitieron y menos mal que escuch: no ofrecan garantas para mi vida", dijo el actor en un audio que se emiti por el programa.Y agreg: "Fue mucho tiempo de injusticia, de ver sufrir a mi familia. La verdad es que no deseo eso para nadie. Pero gracias a Dios hoy estamos ms fuertes y ms unidos que nunca".En abril, Thelma Fardn realiz una conferencia de prensa junto a su equipo juridico en la que inform, a travs de su abogado Martn Arias Duval, que el Ministerio Pblico fiscal de Brasil investigar a Juan Darths por abuso sexual agravado, tras considerar que las pruebas presentadas tienen mrito para que se inicie un proceso penal all.