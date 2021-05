Con 20 dotaciones de bomberos, lograron controlar un incendio en una planta de Bimbo

El incendio se produjo el domingo pasadas las 21 horas, en la interseccin de las calles de las calles Uruguay y Emilio Zola en San Fernando

Un incendio de enormes magnitudes en una planta panificadora de Bimbo ubicada en el partido boanerense de San Fernando logr ser controlado este lunes, tras ms de 10 horas de trabajo de una veintena de dotaciones de bomberos, sin que se registraran heridos, informaron fuentes municipales., dijo el jefe de bomberos de San Fernando, Nicols Vern, aunque aclar que todava tendrn que "trabajar muchas horas y varios das" en el lugar.El incendio se produjo el domingo pasadas las 21 horas,A esa hora el portero de la panificadora dio aviso a los bomberos quienes, con el aporte de otros municipios, precisaron de ms de 20 dotaciones para poder controlarlo.Vern asegur que se desconocen las causa del incendio y en declaraciones al canal Telefe agreg que el fuego "est controlado pero hay que seguir trabajando".Por otra parte, Vern, manifest entrevistado por C5N que, dijo Vern y aadi que "no hay heridos ni bomberos ni personal del lugar".En tanto, indic que todava no se pudo ingresar a la planta. "Estamos en eso, necesitamos maquinaria pesada para ingresar a lo que es el centro", dijo.Respecto a lo sucedido durante la noche del domingo, relat que, pasadas las 21, recibieron el llamado de la portera de la empresa advirtiendo sobre el incendio.En ese momento, sigui Vern, los empleados, que eran "12 muchachos que estaban de turno, empezaron a sentir olor a quemado y humo".Segn se inform, el siniestro comenz cerca de 21 horas en el edificio ubicado en la interseccin de las calles Uruguay y Emilio Zola de San Fernando, que pertenece a una planta panificadora de la multinacional Bimbo.Adems, de los Bomberos de San Fernando (que fueron los primeros en llegar) en el lugar trabajan dotaciones de otras localidades como Tigre, Pacheco, Garn y San Isidro."Cuando llegaron las primeras dotaciones por la gran cantidad de humo cost ingresar por la magnitud del depsito y la mercadera que haba adentro", especific Vern y aadi: "Al tener material refrigerado tienen grandes cantidades de amonaco, se trabaj mucho en controlar que el fuego no llegue ah".Asimismo, detall queEn cuanto, a las industrias linderas y ante la preocupacin por la cercana de una estacin de servicio, Vern sostuvo que "es una zona industrial, no se va a evacuar" y seal que "hay mucha distancia a la estacin de servicio".