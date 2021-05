Casi 9.400 personas trans hicieron el cambio en el DNI

El 67% tena 20 a 39 aos al momento de hacer el cambio, el 18,2%, 40 aos o ms, y el 15,1% lo realiz con 19 aos o menos.

La opinin de los referentes

Para muchos referentes, la Ley de Identidad de Gnero funcion como "la llave de acceso a un montn de derechos de la poblacin trans".

Lohana Berkins, pionera de los derechos trans fallecida en el 2016, con su DNI.

Desde se implement la Ley de Identidad de Gnero (26.743) de cuya sancin se cumplen este domingo nueve aos, un total de 9.383 personas obtuvieron un DNI conforme al gnero autopercibido y actualmente casi 20 de cada 100.00 habitantes tienen su documento rectificado, segn datos actualizados suministrados por el Registro Nacional de las Personas. Adems,y seis de cada 10 personas trans que hicieron este trmite residen en las provincias de mayor densidad demogrfica (Buenos Aires, CABA, Santa Fe y Crdoba).Por otro ladoDe otro lado, el 3,5% son extranjeras, grupo este ltimo que vio mejorado el acceso a este derecho desde enero pasado con la resolucin conjunta de la Direccin Nacional del Registro Nacional de las Personas y Direccin Nacional de Migraciones (1/2020) que en enero de este ao modific una disposicin de 2012 para facilitar el trmite.Consultados por Tlam,pero advirtieron sobre la gravedad de la desaparicin del joven Tehuel De la Torre -de quien nada se sabe desde hace casi dos meses- y reclamaron la aprobacin de legislacin complementaria, ya sea la Ley Integral Trans o la Ley Nacional de Cupo e Inclusin laboral por parte del Congreso.dijo a TlamLa activista trans asegur que si bien "hoy es un da de celebracin", tambin es para tomar nota de que "tenemos mucho por trabajar".Por su parte, l, destac que se trata deque funcion como "la llave de acceso a un montn de derechos de la poblacin trans", pero cuya vigencia an no permiti revertir "la baja expectativa de vida y se sigue siendo un eje rector para trabajar"."La ley de identidad de Gnero nos sirve como tutor para poder llevar la voz a todos los espacios y concientizar, porque nos legitima como sujetas de derechos", dijo a TlamLa joven asegur que exhibir su DNI con el cambio registral "para m, porque el Estado no reconoca all su identidad autopercibida y quedaba expuesta a los prejuicios.Por su parte,asegur a Tlam que la ley es "un logro muy importante para la poblacin trans pero tambin para la democracia argentina porque nos hace a todos igualmente ciudadanos de derechos".No obstante, advirti que esta norma slo asegura un "30% de los derechos" fundamentales histricamente negados a este colectivo y, para cubrir el resto, como "el acceso a la vivienda, al mercado de trabajo formal as como a una reparacin por la violencia institucional y exclusin social" ejercidas por dcadas, "desde nuestra organizacin estamos impulsando la ley integral trans"., Romero asegur que "es el smbolo de muchas compaeras que da a da desaparecen por la falta de derechos", ya sea vctimas del "travesticidio social" o de "crmenes de odio" en total soledad "sin que nadie reconozca esos cadveres".Por su parte,para el pas y todo el mundo" en virtud de "la autonoma, libertad y reconocimiento de derechos que garantiza", al tiempo que record las referentes del colectivo trans ya fallecidas Nadia Echaz, Lohana Berkins, Mariela Muoz y Diana Sacayn como "ejemplos de lucha y resistencia travesti trans".No obstante, el activista remarc que "an falta y mucho para hacer realmente efectiva como accesible esta ley de vanguardia y sin precedentes a nivel regional/mundial" pero tambin para garantizar otros "derechos vulnerados histricamente".En ese sentido, reclam la "urgente aprobacin e implementacin de los proyectos y leyes sobre cupo laboral e inclusin travesti trans, el rgimen reparatorio para vctimas de violencia institucional a causa de la identidad de gnero y, asegur que el festejo de este aniversario "se ve opacado" por la constatacin de que "en muchos mbitos no se conoce la ley y su espritu no es respetado".En ese sentido, ejemplific que "en Chubut seguimos imposibilitades al pleno goce de nuestra salud integral en hospitales pblicos ya que son escases les mediques capacitades para nuestra atencin, sumado al vaciamiento del sistema de salud que implica un acceso precario o nulo a las operaciones de reasignacin de gnero" pero tambin a los tratamientos hormonales.Adems, remarc que, lo que implica ser marginalizades y expuestes a violencias como el travesticidio y el transcidio social".En ese sentido, consider que Tehuel De la Torre "y todas las personas trans desaparecides en democracia, les compaeres travesti/ trans y no binaries muertes por el ‘cis-tema’ transodiante, nos muestra que an nos queda un largo camino social para sentir que nuestras vidas valen lo mismo que las vidas cisgnero".A su vez,, destac "lo que signific la epopeya poltica y colectiva de las organizaciones de la comunidad lgbt+" reunidas en el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Gnero."As como la ley de matrimonio igualitario fue una de las grandes batallas contra el heterosexismo,y quizs todava, por falta de falta perspectiva histrica no seamos conscientes de las libertades y la igualdad que representa y que va a representar esta conquista para nuestra sociedad", dijo.afirm que "la ley de Identidad de Gnero abri el horizonte de disputas a otros derechos que nos fueron sistemticamente negados, como poblacin trans, travesti y no binarie" dentro del espectro de los derechos humanos."Gracias a las luchas colectivas, y tambin a la voluntad poltica de un Gobierno que nos coloc en su agenda, hoy todos, todas y todes podemos ejercer nuestro legtimo y personalsimo derecho a la identidad, cuestin tan cara para la historia de nuestro pas que no borra de la memoria a los, las, les 30.000 desaparecidos, desaparecidas, desaparecides", dijo.