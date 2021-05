Murieron 283 personas y 11.582 dieron positivo en las últimas 24 horas

La ocupacin de camas de adultos en terapia intensiva es del 76,8% en la rea Metropolitana Buenos Aires.

Otras 2en las ltimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 67.325 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 3.147.740 los contagiados desde el inicio de la pandemia, inform este domingo el Ministerio de Salud.La cartera sanitaria indic que son 5.294 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupacin de camas de adultos de 68,6% en el pas y del 76,8% en la rea Metropolitana Buenos Aires.De acuerdo al, el total de, de los cuales 7.709.027 recibieron una dosis y 1.400.719 las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 11.337.571.Un 50,08% (5.801 personas) de los infectados de este domingo (11.582) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.De los, elrecibi el alta y 263.250 son casos confirmados activos.El reporte consign que murieron 166 hombres, 126 en la provincia de Buenos Aires; 20 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en Chaco; 2 en Crdoba; 1 en Entre Ros; 2 en Jujuy; 9 en Mendoza; 1 en Ro Negro; 2 en Salta; 1 en Santa Cruz; y 1 en Santa Fe.Tambin fallecieron 117 mujeres: 86 en Buenos Aires; 9 en la Ciudad de Buenos Aires; 2 en Chaco; 3 en Crdoba; 2 en Entre Ros; 1 en Jujuy; 12 en Mendoza; 1 en San Juan; y 1 en Santiago del Estero.Este domingo se registraron en la provincia de Buenos Aires 4.240 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 1.561; en Catamarca, 236; en Chaco, 102; en Chubut, 98; en Corrientes, 269; en Crdoba, 1.163; en Entre Ros, 283; en Formosa, 5; en Jujuy, 66; en La Pampa, 272; en La Rioja, 108; en Mendoza, 290; en Misiones, 179; en Neuqun, 320; en Ro Negro, 153; en Salta, 113; en San Juan, 21; en San Luis, 491; en Santa Cruz, 122; en Santa Fe, 845; en Santiago del Estero, 286; Tierra del Fuego, 42; y 317 en Tucumn.El Ministerio indic adems que se realizaron en las ltimas 24 horas 41.883 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 11.821.485 pruebas diagnsticas para esta enfermedad.El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 1.374.852 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 361.864; Catamarca, 16.170; Chaco, 46.979; Chubut, 56.343; Corrientes, 39.251; Crdoba 240.596; Entre Ros, 67.433; Formosa, 5.902; Jujuy, 25.658; La Pampa, 30.048; La Rioja, 14.286; Mendoza, 102.626; Misiones, 16.900; Neuqun, 74.777; Ro Negro, 63.863; Salta, 36.454; San Juan, 26.246; San Luis, 41.449; Santa Cruz, 46.560; Santa Fe, 289.102; Santiago del Estero, 32.804; Tierra del Fuego, 27.019; y Tucumn, 110.558.Se incluyen 17 casos existentes en las Islas Malvinas segn informacin de prensa (debido a la ocupacin ilegal del Reino Unido, Gran Bretaa e Irlanda del Norte no es posible contar con informacin propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino).En este contexto, el pas contar a partir de este lunes con algo ms de 12 millones de vacunas adquiridas desde el inicio de la pandemia, cuando se concrete el arribo de un nuevo cargamento de 500 mil dosis de Sputnik V desde Rusia, en un vuelo de Aerolneas Argentinas.Se trata del decimocuarto servicio que presta la lnea de bandera para transportar vacunas desde la Federacin Rusa y en esta ocasin es una partida del componente 1 de la vacuna Sputnik V.Est previsto que el Airbus 330-200, matrcula LV-GIF, aterrice en el aeropuerto internacional de Ezeiza despus de esta medianoche.Con este nuevo cargamento, la Argentina habr recibido un total de 12.198.250 dosis para implementar el Plan Estratgico para la Vacunacin contra la Covid-19.Por su parte, el ministro de Defensa, Agustn Rossi, dijo que aunque el pas ya no tiene "la fotografa de hace tres semanas" en cuanto a gravedad de la pandemia de coronavirus se necesita "que los contagios bajen ms", y record que la experiencia indica que la evaluacin debe ser "da a da".Explic en esta lnea que "la presin sobre el sistema de salud depende del caso existente" y la mejora se ver "en quince das".En dilogo con CNN Radio, Rossi sostuvo que si bien "baj la curva de contagios y ya no tenemos la fotografa de hace tres semanas", se necesita "que los contagios bajen ms"."Me parece que la experiencia indica que la cuestin del Covid es da a da", seal. Y aadi: "Esperbamos tener un mayor flujo de vacunas, pero en mayo terminaremos de vacunar a los mayores de 60 aos y vamos a recibir un flujo importante de dosis".En el plano global, India registr en las ltimas 24 horas 403.738 casos y 4.092 muertes por coronavirus, inform el Ministerio de Salud, luego de haber superado ayer por primera vez los 4.000 fallecidos en un da.El primer ministro Narendra Modi es presionado para declarar una cuarentena en todo el territorio, una medida que ya adoptaron muchos estados pero que el premier viene demorando por el alto costo que eso implicara para la economa.India es el segundo pas del mundo ms afectado por el coronavirus, solo despus de Estados Unidos.En paralelo, en la regin de Amrica Latina, Per extendi hasta fin de mes la suspensin de vuelos provenientes desde Brasil, Reino Unido, Sudfrica e India para impedir el ingreso de nuevas variantes del coronavirus, en momentos en que el pas enfrenta una mortal segunda ola de la pandemia.En el vecino Brasil, con el que Per comparte 2.800 kilmetros de frontera en la Amazonia, el presidente Jair Bolsonaro encabez una multitudinaria caravana de motociclistas en Brasilia, en una nueva movilizacin de sus simpatizantes para apoyar a su gobierno, fuertemente cuestionado por la gestin frente a la pandemia e investigado por una comisin del Senado desde la semana pasada.Bajo el embate de una segunda ola de la pandemia, Brasil, que acumula casi 420.000 muertes, se convirti en el pas con mayor ndice de mortalidad en el continente americano y en el Hemisferio Sur, aunque el ritmo de contagios se ha reducido en las ltimas semanas.En tanto, Europa avanz hacia su desconfinamiento, con el fin del estado de alarma por el coronavirus en Espaa y la relajacin de restricciones para vacunados en Alemania.