Clausuraron la disco "La Morocha" en Palermo por una fiesta clandestina y la cocina sucia

Desarticulan cuatro fiestas clandestinas en el conurbano bonaerense

Los operativos fueron realizados esta madrugada por la Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad bonaerense con la participaron de agentes del Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas, Policía Ecológica, grupos especiales de la Policía Bonaerense y personal policial de cada jurisdicción.



"Hoy desactivamos cuatro encuentros, tres en casas particulares y uno en el Country Miraflores, donde más de 100 personas se encontraban en el restaurante sin ningún tipo de cuidado, no solo en falta por la realización de la reunión, sino que además no contaban con barbijos, sanitizantes, ni respetaban el distanciamiento", dijo a Télam Marcelo Montero, director provincial para la Gestión de la Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad bonaerense.



El funcionario bonaerense manifestó en referencia a la fiesta clandestina que se desarrollaba en el predio privado ubicado en la localidad de Garín, del partido de Escobar, que "cuando llegamos al lugar y tratamos con el vigilador, quien permite el ingreso del personal al predio, podemos observar que la gente es alertada y comienza a correr entre las canchas de tenis y Club House".



Además, informó que en la localidad de Gregorio de Laferrere, se procedió a desarticular otra fiesta con casi 100 personas quienes participaban "sin respetar el distanciamiento social, ni la utilización de medidas de seguridad y sanitarias" en una vivienda ubicada en calle Soberanía Nacional de esta localidad del partido de La Matanza.



Montero señaló además que en la localidad de Ramos Mejía "se desactivó un evento en una vivienda particular" y se desconcentraron a 50 personas, quienes violaban las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus SARS-Cov2".



De igual modo, "también se procedió al desalojo de una fiesta clandestina donde se encontraban alrededor de 50 personas, en la Ruta 36 Kilómetro 71, del partido bonaerense de La Plata", concluyó el funcionario de la cartera de seguridad bonaerense.