Efemérides del 9 de mayo

1605 - DON QUIJOTE. El escritor espaol Miguel de Cervantes Saavedra publica en Madrid la primera parte de la novela El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, obra cumbre de habla hispana y una de las ms importantes de la literatura universal. Es la obra ms leda despus de la Biblia. La segunda parte se public en 1615.1867- FTBOL ARGENTINO. Los hermanos britnicos Thomas y James Hogg, junto a compatriotas y trabajadores ferroviarios, fundan el Buenos Aires Football Club, el primer club de ftbol de la Argentina y de Sudamrica. El equipo practic primero el ftbol pero luego se dedic al rugby.1927 - JUAN JOS PIZZUTI. Nace en el barrio porteo de Barracas el exfutbolista y entrenador Juan Jos Pizzuti, dolo y tcnico del Racing Club campen de la Copa Libertadores de Amrica y la Intercontinental de 1967. El clebre “equipo de Jos” vena de ganar el Campeonato Metropolitano de 1966. Surgido en Banfield, Pizzuti jug en River Plate, Racing y Boca Juniors.1943 - MASACRE CHANGJIAO. Ms de 30.000 personas son asesinadas en una incursin del ejrcito japons en el pueblo chino de Changjiao durante la guerra con China. La masacre fue ordenada por el general japons Shunroku Hata, quien al final de la guerra fue condenado a cadena perpetua por crmenes de lesa humanidad.1949 - ADRIN PAENZA. Nace en Buenos Aires el periodista, matemtico y acadmico Adrin Paenza, ganador de cuatro premios Martn Fierro y dos Konex.1952 - ADRIANA VARELA. Nace en la ciudad bonaerense de Avellaneda la cantante Adriana Varela (Beatriz Adriana Lichinchi), una de las voces femeninas ms relevantes del tango, apodada "La gata" Varela. Lleva grabados ms de 15 discos. Gan dos Premios Konex y otros tantos de la Asociacin de Cronistas de Espectculos (ACE).1962 - DAVID GAHAN. Nace en la ciudad inglesa de Epping (Essex, Reino Unido) el msico y cantante David Gahan, vocalista y lder de la banda de msica electrnica Depeche Mode, con la que grab ms de 20 discos.1967 - REN FAVALORO. En la Cleveland Clinic de la ciudad de Cleveland (Ohio, EEUU), el cardiocirujano Ren Favaloro realiza la primera operacin de bypass de arterias coronarias en la historia de los tratamientos para enfermedades del corazn.2012 - IDENTIDAD DE GNERO. El Senado sanciona la ley 26.743, por la que se reconoce el derecho ciudadano a tener la identidad sexual autopercibida en el documento nacional de identidad, as como el acceso a la atencin sanitaria integral de personas transgnero.2020 - LITTLE RICHARD. A la edad de 87 aos muere en la ciudad de Tullahoma (Tennessee, EEUU) el cantante y pianista estadounidense Little Richard (Richard Wayne Penniman), uno de los ms influyentes de la historia de la msica y pionero del rock and roll.