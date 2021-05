Murieron 170 personas y 18.024 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país

Este sbado 170 personas murieron y 18.024 fueron diagnosticadas con coronavirus

Otras 170 personas murieron y 18.024 fueron reportadas con coronavirus en las ltimas 24 horas, en tanto que la Argentina contar este domingo con una nueva partida de Sputnik V, mientras avanzan las gestiones para la fabricacin de la vacuna china Sinopharm en el pas y dar as continuidad al plan de vacunacin.Segn las cifras oficiales,, de los cuales 2.798.328 son pacientes recuperados y 270.788 casos confirmados activos.El Ministerio de Salud indic que son 5.285 los internados en unidades de terapia intensiva (UTI), con un porcentaje de ocupacin de camas de adultos de 68,3% en el pas y del 75,3% en la rea Metropolitana Buenos Aires (AMBA).El nmero de casos confirmados de la jornada se detalla del siguiente modo: Buenos Aires 7.443, Ciudad de Buenos Aires 2.054, Catamarca 51, Chaco 237, Chubut 127, Corrientes 266, Crdoba 1.603, Entre Ros 410, Formosa 132, Jujuy 85, La Pampa 374, La Rioja 94, Mendoza 720, Misiones 141, Neuqun 408, Ro Negro 272, Salta 182, San Juan 263, San Luis 521, Santa Cruz 201, Santa Fe 1.808, Santiago del Estero 263, Tierra del Fuego 46 y Tucumn 323.En este contexto, el Gobierno cumpli con el objetivo de vacunacin que se haba trazado la ministra de Salud Carla Vizzotti para los ltimos 45 das -sumar 5 millones de vacunados en un mes y medio- ya que, de acuerdo a la informacin oficial disponible en el monitor pblico del plan de inmunizacin.En paralelo, esta semana termina con la confirmacin de la llegada al pas de ms vacunas.El 22 de marzo pasado,brind una entrevista radial en la que deca taxativamente cul era la meta de inmunizacin que se haba fijado para el corto plazo: sumar 5 millones de vacunados en un mes y medio.Adems Argentina contar este domingo con una nueva partida de vacunas, con el arribo deen busca de ms dosis de Sputnik V, mientras avanzan las gestiones para la fabricacin de la vacuna china Sinopharm en el pas y dar as continuidad al plan de vacunacin que lleva adelante el Gobierno nacional.Est previsto que este domingo, alrededor de las 19, aterrice en Ezeiza el decimocuarto carguero de la lnea de bandera que viaj hacia la Federacin Rusa para el transporte de vacunas, mientras que la ministra Vizzotti, asegur que "todas las personas van a completar su esquema de vacunacin" contra el coronavirus, que contempla la aplicacin de dos dosis.La ministra aclar que, as como est sucediendo con quienes recibieron las vacunas chinas Sinopharm, tanto con los vacunados con AstraZeneca como con las rusas Sputnik V, "todas las personas van a completar su esquema de vacunacin".En ese sentido, destac que se trabaja con el instituto ruso Gamaleya para acordar los plazos de llegada de los segundos componentes de su vacuna y dijo adems que, a partir del 19 de mayo, estarn liberadas 861.000 vacunas AstraZeneca para la Argentina a travs del mecanismo Covax, que llegaran al pas el 21.En tanto, el promedio de casos diarios de coronavirus, el nivel en el que se aplican las restricciones ms severas, y los partidos bonaerenses del rea Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) lideraron esa baja con 28%, seguidos por los mendocinos (-25%), la Ciudad de Buenos Aires (-19%) y dos departamentos de Santa Fe (-11%)."En AMBA (sin Ciudad de Buenos Aires) los casos diarios de esta semana representan un 72% respecto a la semana anterior, es decir, que descendieron un 28%", detall a Tlam la docente e investigadora Soledad Retamar.En situacin de alerta epidemiolgica, el nivel ms alto de la escala segn la cantidad de contagios y de camas de terapia intensiva en uso, estarn hasta el 21 de mayo todos los partidos del conurbano bonaerense, la Ciudad de Buenos Aires, las ciudades mendocinas de Godoy Cruz, Lujn de Cuyo, Guaymalln, Las Heras y Maip, incluida la capital de Mendoza, y las santafesinas de Rosario y San Lorenzo.El resto de las categoras sanitarias en las que estn clasificados los departamentos y localidades de la Argentina son bajo riesgo, medio riesgo y alto riesgo, lo cual tiene un correlato en el tipo de disposiciones y medidas restrictivas que se aplican.En el plano internacional el apoyo de Estados Unidos a liberar temporalmente las patentes de las vacunas contra el coronavirus reactiv un debate que pareca sin rumbo en la Organizacin Mundial del Comercio (OMC), pero a su vez deja varios interrogantes que van desde quines ms cambiarn su postura, el efecto real que puede tener en resolver la escasez global de dosis y el alcance que tendr sobre otros desarrollos mdicos como tratamientos y tests.Con una vacunacin en su territorio muy avanzada, el Gobierno de Joe Biden anunci el mircoles pasado su respaldo a la iniciativa que fue presentada por India y Sudfrica en octubre del ao pasado, promovida por ms de 100 pases, incluyendo a la Argentina, y rechazada principalmente por Reino Unido, la Unin Europea (UE) y Suiza, sedes de las grandes farmacuticas."Se trata de una crisis sanitaria mundial y las circunstancias extraordinarias de la pandemia de Covid-19 exigen medidas extraordinarias", asegur la representante comercial estadounidense, Katherine Tai, en el texto que oficializ un cambio de postura que venan reclamando los sectores ms progresistas dentro del Partido Demcrata."El Gobierno cree firmemente en las protecciones de la propiedad intelectual, pero, en aras de poner fin a esta pandemia, apoya la exencin de esas protecciones para las vacunas", aadi el comunicado que dirigi todas las miradas hacia el resto de los pases ricos que traban la propuesta.Francia, sede de importantes empresas de biotecnologa, y Rusia, una potencia estatal en el desarrollo de vacunas, sumaron rpidamente su apoyo, al igual que otras naciones como Italia y Nueva Zelanda, con menor peso en el sector farmacutico, pero igual de relevantes en la OMC que toma sus decisiones por consenso.Por el contrario, Alemania mantuvo su oposicin , y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, fue vocero del escepticismo que existe en la UE: "No pensamos que a corto plazo pueda ser una solucin mgica, pero tenemos que estar listos para debatir este asunto".