Llega un nuevo vuelo desde Moscú con medio millón de vacunas

Un total de 500 mil vacunas Sputnik V llegar a primera hora del lunes a Buenos Aires en un vuelo de Aerolneas Argentinas desde Mosc y con este embarque el pas superar las 12.000.000 de dosis recibidas desde el inicio de la pandemia.Est previsto que el Airbus 330-200, matrcula LV-GIF, aterrice en el aeropuerto internacional de Ezeiza alrededor de la 1 del lunes.que en esta ocasin trae en su bodega una partida del componente 1 de la vacuna Sputnik V.Mientras, avanzan las gestiones para la fabricacin de la vacuna china Sinopharm en el pas y dar as continuidad al plan de vacunacin que lleva adelante el Gobierno nacional.La ministra de Salud,, que contempla la aplicacin de dos dosis.La ministra aclar que, as como est sucediendo con quienes recibieron las vacunas chinas Sinopharm, tanto con los vacunados con AstraZeneca como con las rusas Sputnik V, "todas las personas van a completar su esquema de vacunacin".En ese sentido, destac quedijo adems que, a partir del 19 de mayo, estarn liberadas 861.000 vacunas AstraZeneca para la Argentina a travs del mecanismo Covax, que llegaran al pas el 21.El mecanismo internacional Covax trajo al pas poco ms de 1 milln de dosis entre marzo y abril, por lo que las que se recibirn en mayo permitirn completar el esquema de quienes ya han recibido la primera inoculacin.En tanto,ratific que se, luego de una reunin mantenida por el embajador Zou Xiaoli con la ministra Vizzotti."La Embajada de China en la Argentina, como siempre, apoyar el esfuerzo conjunto de ambos pases para enfrentar la pandemia y asistir a Sinopharm en su estrecha colaboracin con el pas, a fin de elevar la respuesta China-Argentina ante la emergencia sanitaria", dijo el embajador.A su vez, la sede diplomtica china anunciaba en su cuenta de Twitter que "se alcanzaron acuerdos para la produccin de las vacunas de Sinopharm en Argentina. Las farmacuticas de ambos pases realizarn inmediatamente las consultas para arrancar la produccin lo antes posible".Vizzotti destac en esa ocasin "la buena voluntad" de ambos gobiernos y de los socios del sector privado, as como la "relevancia estratgica" que significa para el pas "la posibilidad de colaborar y ser parte de la investigacin y la cadena de produccin de vacunas que se utilicen en Argentina y en Latinoamrica en el mediano y largo plazo".La ministra resalt el inicio de un cronograma de trabajo conjunto con intercambio de informacin, procesos de adecuacin de insumos y equipos y el control de calidad.Por otra parte,, estim que "y confirm que "ya hay negociaciones entre funcionarios cubanos y argentinos para avanzar en la firma de un acuerdo", aunque remarc que a la vacuna cubana "todava le falta el aval de la Anmat"., seal Ilarregui en declaraciones radiales.En cuanto a la estrategia del gobierno nacional para contar con mayor nmero de inmunizaciones, la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, record los tres ejes de la estrategia para afrontar la pandemia que consisten, segn repas, en la "adquisicin lo ms pronto posible de dosis que ya estuvieran producidas y avanzadas en fase 3; contar con capacidades productivas para producir una vacuna en Argentina y, por ltimo, que sean los pases los que diseen y desarrollen vacunas nacionales".y hasta el momento se distribuyeron 11.337.571 y se aplicaron 9.082.597, de acuerdo a los datos del Monitor Pblico de Vacunacin, que permite conocer en tiempo real el avance en todo el pas.De ese total, 6.035.850 dosis corresponden a la vacuna Sputnik V (4.975.690 del primer componente y 1.060.160 del segundo componente); 4.000.000 a Sinopharm; 580.000 a Covishield/ AstraZeneca; y 1.082.400 de AstraZeneca que se recibieron a travs del mecanismo COVAX de la Organizacin Mundial de la Salud.Entre diciembre y enero llegaron al pas 820.150 dosis de Sputnik (410.150 del primer componente y 410.000 del segundo).En febrero arribaron un total de 2.497.890: 917.890 corresponden a la vacuna Sputnik V (729.090 al componente 1 y 188.800 al componente 2); 580.000 a Covishield y 1.000.000 a Sinopharm.En marzo se recibieron 2.452.870 dosis de vacunas contra la Covid-19. De ese total, 2.234.470 son Sputnik (1.773.110 del componente 1 y 461.360 del componente 2) y 218.400 de AstraZeneca del mecanismo Covax.Mientras que en abril arribaron al pas un total de 5.927.340 vacunas, de las cuales 2.063.340 son del componente 1 de Sputnik; 864.000 de AstraZeneca del mecanismo Covax y 3.000.000 a Sinopharm.El 19 de mayo se liberarn tambin 861.600 dosis de AstraZeneca por medio de Covax para completar los esquemas de inmunizacin de quienes ya recibieron la primera dosis de Covishield/AstraZeneca.