Cómo es el cohete chino fuera de control

Long March 5B fue lanzado el jueves 29 de abril en su misin Y2

Es uno de los ms grandes de China y est entre los ms grandes del mundo.

Episodios similares

El cohete chino fuera de control tiene un riesgo mnimo, aunque no nulo, de causar daos en la Tierra, estim, explic, por su parte, que “el cohete chino Long March 5B, lanzado el jueves 29 de abril en su misin Y2 es uno de los ms grandes de China y est entre los ms grandes del mundo"., en particular, para llevar el primer mdulo de la nueva estacin espacial China, actualmente en construccin”, asegur Rodrguez, que tambin se desempea en el Observatorio Astronmico de Crdoba.En dilogo con Tlam, el astrnomo indic que unaSin embargo, ambos destacaron que“Esta porcin que se espera que reingrese a la atmsfera terrestre en las prximas horas", sostuvo Rodrguez.En ese sentido, observ que“La incineracin se produce ya que el objeto est cayendo a gran velocidad y, al rozar con la atmsfera, aumenta su temperatura hasta alcanzar miles de grados celsius y es por esto que en general terminan consumindose hasta que no quedan casi rastros de estos objetos o slo pequeas porciones”, aadi.Sobre casos similares al del cohete chino en cada libre y sin control, el astrnomo record a Tlam"Tena aproximadamente 30 toneladas y sus restos cayeron en algunas zonas no habitadas de provincias argentinas como Santa Fe y Entre Ros”, apunt.que pesaba 74 toneladas, e reingres en los cielos de Australia y algunos residuos que no se incineraron impactaron en su superficie sin causar daos importantes.Colazo consider que si bien este caso no carece de importancia,que ponen en riesgo las misiones de los satlites y dijo que