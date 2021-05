Rosalía y Belén llevan a juicio a su abusadora, en el caso denunciado más antiguo del país

Beln Duet, vctima de abuso sexual durante su infancia en Chaco.

"Me atraves y me destroz la vida, y a partir de ah quera denunciar, por mi y para que no le pase a nadie mas"” Rosala Alvarado

Mara Beln: "Tard 12 aos en entender lo que me haba pasado". Foto: Diego Levy

Rosala y Beln comenzaron a caminar juntas el proceso de buscar justicia

"Nos encontramos en la historia"” Mara Beln Duet

Mara Beln y Rosala armaron una ONG para investigar sobre legislacin relacionada con abusos de nieces. Foto: Diego Levy

"Queremos dar un mensaje esperanzador y de lucha", resalt Mara Beln. Foto: Diego Levy

Ahora es tiempo de la justicia.”

Foto: Diego Levy

Atencin, contencin y asesoramiento en situaciones de violencia de gnero Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp +5491127716463

Por mail a linea144@mingeneros.gob.ar

Descargando la app.

El lunes, dos mujeres que denunciaron ser abusadas en su niez, se convertirn en las sobrevivientes con el caso ms antiguo que llega a juicio, un momento que viven como cierre de un largo proceso y como una reparacin para todas las vctimas de violencia sexual.en el juicio que comenzar este lunes en Chaco, instancia a la que se lleg luego de un derrotero de aos de las denunciantes.Ellas son, exdiputado nacional y exfuncionario en distintos cargos pblicos en su provincia, fallecido en el 2018.Fue precisamente en un velorio donde el silencio que enmudece y lastima a las nias-mujeres abusadas, se rompi.Rosala estaba velando a su pap y llegaron al responso su ta paterna Noem y su marido., relata Rosala en una charla telefnica con Tlam.Fue en el 2013, ella tena 39 aos y slo le haba contado a su marido sobre los abusos que sufri de nia. "Lo amordac a mi esposo, no lo dej hablar", reconoce.Eso cambi el da del funeral de su padre, "lo cual no es causal", agrega, "porque antes no dije nada por miedo de lo que poda hacer mi pap".Ella era una nia entre los aos 1970 y 1980 cuando frecuentaba al matrimonio de tos, y"Cuando empec a contar le di la dimensin que tiene, lo puse en el lugar que corresponde. Me atraves y me destroz la vida, y a partir de ah quera denunciar, por mi y para que no le pase a nadie mas", dice con la voz quebrada, que igualmente suena potente.Denunciar judicialmente se convirti en una posibilidad casi imposible: "Me decan que haba pasado mucho tiempo, se comenzaron a cerrar muchas puertas", cuenta la mujer que hoy tiene 46 aos y arm una ONG para investigar sobre legislacin relacionada con abusos de nieces y que acompaa a otras personas sobrevivientes del delito.El espacio lo crearon con Mara Beln, la otra denunciante. Ese encuentro entre ellas lo parieron otras dos mujeres.La mam de Rosala y de Mara Beln se encontraron en la cola de un banco en Resistencia, comenzaron a charlar, se contaron su dolor mas profundo: que su hijas haban sido abusadas. Y se dieron cuenta que hablaban de los mismos abusadores., define Mara Beln cuando habla con Tlam desde su casa en Buenos Aires, adonde eligi vivir desde hace 11 aos.Es profesora de Lengua y Literatura y cantante, y tiene 39 aos. Su mam fue docente, y as fue como llegaron a Chaco en los '80. La directora de la escuela donde trabajaba su mam era Noem Alvarado."Ella era muy amable y protectora con mi mam y conmigo. Yo iba a su casa. Yo tena slo 3 aos cuando ocurri, pero recuerdo mucho ese momento", comparte.Fue su maestra de jardn de Infantes quien dio la seal de alerta por indicios de abusos y, con el tiempo, su familia se alej de Alvarado y Pacce."Tard 12 aos en entender lo que me haba pasado", relata y cuenta que fue mirando un programa de TV de esos aos, Nueve Lunas, donde se vio reflejada."Trataban esta temtica y sent que me interpelaba. Y le pregunt a mi hermano si me haba pasado eso. Y ah fue un proceso personal para reconstruir mi historia. Comienzo terapia y a los 24 pude decrselo a mi mam", resume Mara.La legislacin argentina tambin fue acompaando los tiempos de quienes sufrieron abusos, hasta llegar a la Ley de Respeto a los Tiempos de las Vctimas N 27.206, uno de los apoyos jurdicos que permiten este juicio.Y lo convierte en el caso "mas antiguo denunciado que permite llegar a juicio", explica la abogada Nahir Badur, quien junto a su colega Kevin Nielsen, representan a las sobrevivientes.El abogado anterior fue Pablo Pereyra, quien, a partir de su experiencia en juicios de lesa humanidad, incorpor los tratados internacionales de derechos que son ley en el pas y logr que la causa se desarchive.Ahora, Pereyra es funcionario provincial, por lo que la incompatibilidad le impidi seguir siendo parte de la querella.Badur confirma a Tlam que, quien tendr la oportunidad de declarar.Las audiencias se reiniciarn el jueves prximo, y la abogada adelanta que presentarn "mas de 20 testigos".El juicio estar a cargo de la Cmara Tercera en lo Criminal, presidida por Ernesto Azcona, e integrada por las juezas Virginia Ise y Natalia Kuray.A Noem Alvarado se la acusa de ser "participe necesario de abuso sexual deshonesto en concurso ideal con corrupcin de menores en calidad de autora en concurso real con corrupcin de menores en calidad de autora", en relacin a las denuncias de Rosala.Y es as "porque Noemi participaba, sin ella no se habran podido llevar a cabo los abusos, la recuerdo en la escena de los abusos", rememor Rosala.En cuanto a Mara Beln, la acusacin contra la mujer es "por corrupcin de menores en calidad de autora".Rosala y Mara Beln comenzaron a caminar juntas el proceso, largo, tedioso, doloroso de buscar reparacin en la justicia.Pero tambin fue, es un camino de aprendizaje, de encuentro con personas que las acompaan, las apoyan y alientan, como las periodistas Noelia Moreyra (Radio Nacional Resistencia) y Gabriela Pellegrini (Editora de Gnero de Chaco TV) y muchas ms."Queremos dar un mensaje esperanzador y de lucha", resalta Mara Beln."Soy una afortunada porque en este proceso me cruzo con gente hermosa, encuentro cobijo y amor", es el mensaje final de Rosala.