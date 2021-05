"Subestimaba al Covid en jóvenes y estoy viva de milagro", dijo una argentina residente en Turquía

Antonela est estos das visitando a sus familiares y planea volver a Turqua prximamente. Foto: Florencia Downes.

"Yo era una de las que subestimaba mucho al Covid en jvenes; pensaba que el da que me tocara a m seguramente iba a ser asintomtica o muy leve, y estoy viva de milagro"”

"Mi familia sufri muchsimo con una hija que se estaba muriendo a 12 mil kilmetros. Ahora estoy mucho mejor a nivel psicolgico. La contencin de mis amigos y mi familia fue fundamental"”

"Los pacientes requieren una atencin multidisciplinaria pos Covid" La persistencia de síntomas o la aparición de secuelas después de tener coronavirus requiere un enfoque multidisciplinario que pueda atender la complejidad de los cuadros, que incluyen desde fatiga hasta problemas cardíacos o insomnio, y a la vez contemple la situación que el paciente presenta, aseguró la médica infectóloga Elena Obieta.



"Al hacer un seguimiento los infectólogos tenemos que tomarnos el tiempo de dialogar con el paciente antes de dar un alta; preguntarle cómo se siente, si está cansado, si tiene una dolencia, si duerme bien, cómo está su familia", señaló a Télam Obieta, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).



La especialista indicó que "sería bueno que el paciente pueda acudir a un médico clínico y a partir de ahí se hagan las derivaciones que corresponden, por ejemplo, el que quedó con broncoespasmo deberá ir a un neumonólogo; el que tiene arritmia, al cardiólogo; si tiene insomnio deberá consultar con salud mental".



Obieta, quien es también Jefa del Servicio de Enfermedades Transmisibles y Emergentes de la Municipalidad de San Isidro, sostuvo que "hay que diferenciar el Covid prolongado de las secuelas".



"Si bien no hay una consenso exacto sobre la definición de Covid prolongado se podría decir que es ese paciente que sin tener un daño orgánico permanente o irreversible tiene algún síntoma y nunca dejó de sentirse mal, o se siente mal unos días y otros no, o tiene una mejoría muy progresiva que se extiende más allá de las cuatro semanas que comenzaron los síntomas y puede incluso llegar hasta los seis meses", describió.



Mientras que "el paciente con secuelas es aquel que tiene un daño tisular irreversible con diferentes grados de disfunción".



Un metanálisis de varios estudios -que todavía no fue publicado en una revista con revisión de pares-, estimó en febrero pasado que hay al menos "55 efectos a largo plazo" después de la etapa de infección por coronavirus y que el 80% de los pacientes continuaban con uno o más síntomas luego de la fase aguda de la enfermedad.



En este trabajo se incluyeron 21 estudios y 47.910 pacientes, el tiempo de seguimiento varió de 14 a 110 días después de la infección viral y la edad de los participantes osciló entre 17 y 87 años.



Los cinco síntomas más comunes fueron fatiga (58%), dolor de cabeza (44%), trastorno de atención (27%), caída del cabello (25%) y disnea (24%).



"En el momento de dar el alta es importante explicarle a el o la paciente que algunos síntomas pueden persistir dos a tres semanas, como una sensación de picazón en la garganta, por lo que no tienen que asustarse ni realizar una consulta", detalló Obieta.



Sin embargo, hay algunos otros síntomas por los que sí deben acercarse al médico "como sensación de falta de aire o dificultad respiratoria, fiebre o arritmia; también si después de varios meses persiste el cansancio, los dolores musculares o tienen fobia a salir o insomnio", añadió.



"En esos casos, como decíamos al principio, el médico clínico debe evaluar la situación de cada paciente y derivar a un especialista", finalizó.

Antonela Ferrari, periodista free lance e influencer argentina que vive desde hace cinco aos en Estambul junto a su marido, sufri secuelas hasta cuatro meses despus de haber tenido coronavirus, una enfermedad que consideraba de impacto bajo en las personas jvenes, y hoy celebra estar viva "de milagro"."Yo era una de las que subestimaba mucho al Covid en jvenes; pensaba que el da que me tocara a m seguramente iba a ser asintomtica o muy leve, y estoy viva de milagro", cont a Tlam Antonela, quien por estos das est en la localidad bonaerense de Campana, de donde es oriunda.La joven de 34 aos se contagi el coronavirus en diciembre pasado en Turqua y su cuadro se complic en parte por la saturacin del sistema de salud que atravesaba ese pas."Tuve todos los recaudos pero me lo contagi en mi propia casa", dijo y aunque no presentaba factores de riesgo fsicos previos tuvo intensos sntomas durante los 21 das que dur la enfermedad, entre ellos fiebre ininterrumpida, prdida de conciencia, dificultad para respirar, tos, desmayos, vmitos, diarrea, dolor corporal, falta de apetito y prdida de gusto y olfato.Como sucede en distintos pases del mundo de forma estacional, la falta de camas en el sistema sanitario dificult la atencin mdica de Antonela."Con mi marido llamamos a decenas de hospitales y ninguno tena cama. En ese momento haba 35.000 casos diarios en promedio y buscbamos hospitales en los que alguien hablara ingls porque mi nivel de turco no es bilinge y yo no quera estar sola en un pas que casi no conozco y me aterraba la situacin", describi Antonela.A pesar de haber tenido el alta epidemiolgica a los 14 das, su estado fsico y mental no mejoraba, y desarroll una neumona que afect por completo a su pulmn izquierdo, tratado tardamente con antibiticos.Adems, se senta cansada, dbil y comenz a sufrir ataques de ansiedad y de pnico, que luego fueron diagnosticados por su psicloga y su psiquiatra como "estrs post traumtico". Tambin perdi peso y padeci insomnio."Nunca imagin que podra llegar a estar tan mal", asegur la mujer, que por el cuadro de salud busc tratamientos con especialistas para intentar mejorar su estado fsico y emocional. Por la falta de aire fue derivada a fisioterapia para reanimar el pulmn y recuperar su capacidad respiratoria.Los ejercicios consistan "en salir todos los das, respirar aire fresco, no estar encerrada con la calefaccin al mximo en mi casa (en pleno perodo invernal) y empezar a mover un poco el cuerpo, que me dola despus de tantos das postrada. Tambin tena que volver a comer porque haba bajado casi siete kilos", cont en dilogo con Tlam.Para tratar el estrs postraumtico, los ataques de pnico y el insomnio realiz un tratamiento con profesionales en salud mental que le indicaron la toma de ansiolticos.Antonela est estos das visitando a sus familiares y planea volver a Turqua prximamente."Mi familia sufri muchsimo con una hija que se estaba muriendo a 12 mil kilmetros. Ahora estoy mucho mejor a nivel psicolgico. La contencin de mis amigos y mi familia fue fundamental", concluy.