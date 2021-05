Eva Cabrera: "Debemos reflexionar sobre el sentido que construye el fotoperiodismo"

Chicha Mariani (Foto Eva Cabrera)

"Desde el momento en coloco mi ojo en el visor, decido qu queda dentro y qu afuera de la composicin. Esas decisiones estn atravesadas por todo lo que soy, son decisiones polticas el plano, el campo visual"" Eva cabrera

"Nosotras y nosotros construimos sentido. Por eso es importante detenernos a pensar qu hacemos cuando hacemos fotos"" Eva Cabrera

"Tlam tiene una responsabilidad particular en informar fotogrficamente lo que est aconteciendo"" Eva cabrera

Cabrera seala que las fotografas periodsticas tomadas a diario contribuyen a cincelar el "sentido" de lo cotidiano y de lo que est llamado a trascender, y sostiene que medios pblicos como Tlam, donde trabaja desde hace cuatro aos, tienen una responsabilidad singular e ineludible en dar cuenta -"respetando y promoviendo derechos", acota- de aquellos sectores y aquellas tramas sociales que suelen caer en la estigmatizacin de los medios comerciales.En la nueva conduccin de Argra, adems de Cabrera, Sebastin Vricella ocupar la vicepresidencia; Luca Merle, la secretara; y Nicols Borojovich, la tesorera."Mamelucos blancos, antiparras y multiplicidad de barbijos, cuando no la falta de ellos. La dificultad propia que tienen los aislamientos en las barriadas. Un albergue de estudiantes universitarios convertido en hospital de campaa. Rostros cansados. El descuido en los bares frente a aquellos que desde hace meses estn guarecidos en sus casas", responde Cabrera al ser consultada en la entrevista con Tlam sobre cules son las imgenes que definen este tramo de la era pandmica. Un albergue de estudiantes universitarios convertido en hospital de campaa. Rostros cansados. El descuido en los bares frente a aquellos que desde hace meses estn guarecidos en sus casas", responde Cabrera al ser consultada en la entrevista con Tlam sobre cules son las imgenes que definen este tramo de la era pandmica."An hoy sigo aprendiendo a mirar", revela quien "batalla" el oficio de fotorreportera desde hace 28 aos, cuando ingres al diario Hoy, de La Plata, tras presentar, impulsada por una amiga, un portfolio "muy bsico", dice, munido de un puado de imgenes familiares y campestres, algunas de ellas tomadas en su adolescencia.Cabrera entiende al fotoperiodismo como, en el cualque es realizada en cada cobertura.Sin proponrselo, al menos a sabiendas, esa bsqueda comenz a sus 14 aos, cuando con la Kodak Fiesta de su madre registraba escenas familiares, primero, y amaneceres, atardeceres, patas de caballos y talas, despus. "Todava tengo guardadas muchas de esas imgenes", dice con emocin.Siete aos pasaron desde entonces hasta que compr su primera cmara rflex, mientras que sola interesarse por las fotografas que publicaban los medios grficos de aquellos aos y, en particular, las que poblaban Pgina/12, "un medio que a poco de nacer cambi la esttica fotogrfica del periodismo"."Mi gran escuela -responde Cabrera- fue aprender fotoperiodismo al mismo tiempo que iba hacindolo, en mi caso en el marco de la tarea cotidiana de Hoy. A eso fui sumando mi inters por conocer la obra de determinados reporteros grficos, de los 'grandes', como suelo decir".Tras su paso de 14 aos por Hoy, la futura presidenta de Argra se desempe, entre el 2008 y el 2014, como reportera grfica primero y editora despus del diario platense Diagonales. Tambin trabaj en la Facultad de Periodismo, de la Universidad Nacional de La Plata. Desde 2017, integra el plantel de Tlam, con base en la corresponsala que esta agencia tiene en la capital bonaerense.Cabrera cuenta que fue -y es- en esas y otras tareas, as como a travs de compaeros, entre los que menciona a Daniel Forneri, que le ensearon a fotografiar "el ftbol y el turf", como fue aprendiendo el oficio.: Ms all de lo tcnico, qu es lo esencial del aprendizaje que experiment en todo este tiempo?: Que aprender a mirar lleva toda una vida. Una va mirando distinto a travs del tiempo. El nuestro es un oficio de bsqueda. Hay fotos que hay que tener y otras que surgen de una bsqueda ms profunda. Por citar un ejemplo, cuando hay una marcha, el registro de la cabecera tiene que estar s o s. A partir de all, el fotorreportero debe hurgar el hecho, buscar entre sus imgenes posibles. Si en este oficio todas y todos buscamos lo mismo, estamos perdidos. La foto es bsqueda. En ocasiones encontrs, en otras no. Algunas situaciones pueden ser ms ricas que otras, pero la riqueza est siempre. Hay que salir en su bsqueda.T: Cmo fue transformndose su mirada en estos aos? Qu permanece y qu mut?C: Yo miro algunas de mis imgenes antiguas, esas que me parecan interesantes, y hoy las encuentro espantosas. Lo que quiero sealar es que el registro y sus lecturas posteriores van cambiando con el tiempo. Sigo aprendiendo a mirar an hoy y veo cmo mi registro evolucion desde algunas primeras imgenes bsicas hasta las actuales que tienen cierta complejidad. A veces regreso enojada de una tarea porque siento que no encontr la imagen que me hubiese encantado tener; otras veces tomo una muy buena foto y recin me doy cuenta de eso al momento de bajarla (de la cmara a otro dispositivo). La mirada del fotorreportero, al momento del registro y al momento de edicin, es poltica.T: Cmo se manifiesta lo poltico en lo fotogrfico?C: Desde el momento en que levanto la cmara y coloco mi ojo en el visor, decido qu queda dentro y qu afuera de la composicin. Y esas decisiones estn atravesadas por todo lo que es una. Son decisiones polticas el plano, el campo visual. Su eleccin sintetiza una reflexin fugaz, pero reflexin al fin.T: En alguna ocasin reflexion que en la construccin de la imagen periodstica hubo antes un trabajo de mirada interna, que la mirada pblica se nutre en una mirada interior.C: S, la introspeccin es parte de la reflexin de la mirada fotogrfica porque nosotras y nosotros somos comunicadores que producimos sentido. Una construye imgenes con todo lo que es, con todo lo que ha ledo, con toda la msica que ha escuchado, a partir de las imgenes de otros, con todo lo que siente y piensa. Todo el bagaje que una lleva forma parte de las imgenes que produce.T: Qu reflexiones, al interior del colectivo de fotorreporteros, provoc el trabajo de todo este tiempo en pandemia?C: Somos cada vez los compaeros y compaeras que reflexionamos en torno a las imgenes que producimos y las prcticas a travs de las cuales las hacemos. Nosotras y nosotros construimos sentido. Por eso es importante detenernos a pensar qu hacemos cuando hacemos fotos, qu registro del otro tenemos, cun cuidadosos somos del otro, y tambin de nosotros mismos. La mayora de nosotras y nosotros seguimos saliendo a la calle, en plena pandemia, para dar cuenta de lo que aconteca. Hemos puesto nuestro cuerpo.T: Qu aporte cree que hacen, desde lo fotogrfico, medios pblicos como Tlam a esa construccin de sentido?C: En su condicin de agencia de bandera, Tlam tiene una responsabilidad particular en informar fotogrficamente lo que est aconteciendo, poner foco en aquellos hechos, aquellas tramas y aquellos colectivos sobre los cuales no se posa la mirada de otro tipo de medios.T: Qu proceso y aspiracin sintetiza su eleccin al frente de Argra?C: Mi nombramiento es producto de una construccin colectiva que lleva aos en Argra. Tiene mucho que ver con la decisin que tomamos en la actual comisin directiva, que finaliza su mandato el 1 de junio, de haber conformado una comisin de gnero. Una de sus primeras decisiones fue profundizar el conocimiento de las compaeras y compaeres de todo el pas. Las mujeres y las identidades LGBTIQ+ somos minoras en este campo porque las empresas, a la hora de contratar, priorizan a los varones. Argra es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. De un colectivo de entre 700 y 800 asociados, las mujeres y otras identidades representamos entre el 12 y el 13 por ciento. La desigualdad es una cuestin cultural. No obstante, venimos haciendo un trabajo para promover la igualdad de gnero. El laburo fundamental para nosotros es construir polticas de gnero dentro de Argra y que esto sea transversal.T: Qu otros objetivos se ha puesto la gestin que tomar funciones el mes prximo?C: Queremos promover una mayor capacitacin al interior de nuestro colectivo, avanzar en la muestra anual en el marco de la pandemia, el anuario. Iremos paso a paso. Vamos a gestionar con fuerza porque estamos en un momento de muchos compaeros y compaeras sin trabajo.