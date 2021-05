“La centralidad está en el trabajo humano, más allá de la tecnología”

El CEIL fue creado en 1971 en el ámbito del Instituto de Investigaciones Administrativas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Tres años después pasó a la órbita del Conicet.

El objetivo del CEIL es producir, comunicar y transferir conocimientos científicos de excelencia, preservando la libertad académica y promoviendo el pluralismo

"La tarea del CEIL sólo tiene sentido si contribuye a la mejora de las condiciones de trabajo y a la calidad de vida de los trabajadores"

"El teletrabajo ha permitido sostener la educación en todos sus niveles. La cara negativa es que aún faltan muchas regulaciones"

"Hace falta pensar cómo los derechos que se reivindican desde el movimiento feminista se lleven a la escena laboral"

Medio siglo de investigación y capacitación El CEIL nació en 1971 en el Instituto de Investigaciones Administrativas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, constituyéndose en Unidad Ejecutora del Conicet tres años después, en 1974.



Desde sus inicios tuvo como objetivos iniciales las problemáticas socio-laborales, con focos en la investigación sobre las condiciones y relaciones de trabajo, el estudio de los mercados laborales en Argentina y Latinoamérica, la capacitación y la participación de los trabajadores en las empresas y en las políticas económicas, sociales y laborales.



Además, desarrolló actividades de formación e información destinadas a los tres sectores constituyentes de la OIT: el Ministerio de Trabajo de la Nación, la Secretaría de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, y las asociaciones profesionales de trabajadores y de empleadores. Luego de la ruptura del orden constitucional trasladó su sede a la Ciudad de Buenos Aires, en 1977.



El 19 de marzo de 1992, el Directorio del Conicet creó el Programa de Investigaciones Económicas sobre Tecnología, Trabajo y Empleo (PIETTE), iniciativa autónoma con sede en el CEIL y de donde surgieron sus primeros investigadores, personal de apoyo y becarios. El 13 junio de 2011 cambia la denominación de CEIL-PIETTE a CEIL.

Al calor del desarrollo de las nuevas tecnologías digitales, el mundo del trabajo viene sufriendo profundas transformaciones desde las últimas décadas del siglo XX. De los dispositvos electrónicos a la tecnología digital, del trabajo humano a la robotización, el empleo, la producción y la clase trabajadora han cambiado.La indagación, análisis y perspectivas de esos procesos, que incluye tanto al trabajo urbano como rural, son la materia prima con la quese convirtió en una referencia nacional e internacional desde su nacimiento en 1971, hace casi medio siglo. Además, el CEIL pertenece a la red de institutos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).“Hacemos ciencia pública, democrática y abierta para toda la sociedad. No se trata de un trabajo de escritorio, que queda en la producción de papers.y de calidad de vida, de los trabajadores”, dice a Télam Claudia Figari, quien dirige el CEIL desde 2019, a la hora de trazar un horizonte para el centro de estudios queCon una serie de actividades y charlas que se extenderán hasta octubre, el organismo celebrará un nuevo aniversario como así también la articulación con los distintos actores que forman parte del universo laboral. “El CEIL se caracteriza por realizar un trabajo colectivo, colaborativo, multidisciplinario y plural. Desde este lugar se ha creado comunidad y se ha hecho escuela”, evalúa Figari, quien además esEl impacto de la pandemia en las relaciones laborales, la centralidad del trabajo humano en plena irrupción de las tecnologias digitales en el proceso productivo, el papel de la virtualidad en la educación y el impacto de las demandas del movimiento feminista sobre la clase trabajadora, fueron otros de los temas a los que se refirió la titular del CEIL en su diálogo con Télam.-Los dos aspectos que marcaron la gestión institucional del CEIL, y que se sostuvieron a lo largo de este medio siglo, fueron establecer espacios de formación permanente y una vinculación estrecha con diferentes organizaciones, sindicatos, organizaciones sociales y políticas gubernamentales, para contribuir, a partir de la investigación, a la planificación y definición de aspectos centrales que hacen a la vida de los trabajadores.debemos un enorme agradecimiento aEllos impulsaron un espacio que se sostuvo en sus objetivos originales pero que también supo revalorizar líneas emergentes de investigación e incluso consolidar dos tradiciones: la sociología de la religión y los estudios cualitativos, que marcan una identidad del Centro desde sus orígenes. También hay que destacar el rol de los ex directores del CEIL. Además de Neffa y Forni, el de Irene Vasilachis y Guillermo Neiman. Y, por supuesto, el de todos los trabajadores del Centro: investigadores, becarios, profesionales y técnicos. Sin todos ellos el CEIL no se hubiera constituido en un Centro de referencia y excelencia en los estudios socio-laborales.-Es fundamental que el Estado financie la investigación.. No se trata de un trabajo de escritorio, que queda en la producción de papers. Nuestro trabajo sólo tiene sentido si contribuye a la mejora de las condiciones de trabajo y la de calidad de vida de los trabajadores. Y lo hace visibilizando, a partir de investigaciones fundadas, las diferentes formas de precarización, de opresión, que acontecen en múltiples espacios y escenarios laborales. Investigaciones que además nos permiten vincularnos con múltiples instituciones. El CEIL se caracteriza por realizar un trabajo colectivo, colaborativo, multidisciplinario y plural. Desde este lugar se ha creado comunidad y se ha hecho escuela.-Un aspecto central que atraviesa al CEIL, además de realizar investigaciones tanto empíricas como teóricas, es una fuerte impronta de vinculación con otras instituciones. Un Centro de puertas abiertas y que va más allá de sus fronteras, relacionándose con instituciones gubernamentales, sindicales, sociales y formativas en el país y en el mundo. El CEIL se nutre también de investigaciones de otros colegas e instituciones.y con un compromiso fundamental con los sectores más vulnerados de la sociedad. Nuestras investigaciones deben traducirse en contribuciones en este sentido.Por eso es que hay una fuerte tradición de generar acuerdos y convenios con instituciones que nos permitan interpelar las investigaciones realizadas para ajustar o reenfocar las problemáticas a investigar. Un círculo virtuoso entre la producción de conocimiento y la vinculación con otras instituciones. A esto se suma la difusión y divulgación de lo que se produce.-Ya en los años 90 discutíamos mucho sobre la incorporación de las nuevas tecnologías en las diferentes actividades productivas y cómo afectaba el trabajo humano. Se debatía entonces sobre el fin del trabajo a partir de las “bondades” de esas nuevas tecnologías.siempre planteamos la centralidad del trabajo humano. La producción de riqueza es realizada a partir del aporte del trabajo de los y las trabajadoras. Esto más allá del uso de determinadas tecnologías que, sin lugar a dudas, a reconfigurado nuevos roles.-Las tecnologías digitales y la economía de plataforma, han permitido comunicarnos estando cada uno en su casa. Digamos también que este trabajo remoto no se está realizando en todas las actividades productivas. Pero más allá de esto observamos que el teletrabajo tiene dos caras. Por un lado no podemos desconocer que ha permitido sostener, por ejemplo, la educación en todos sus niveles, además de múltiples actividades laborales. Esto hubiera sido impensado en los años 80.Pero, que hay mucha gente desbordada por esta modalidad, ya que está todo el tiempo conectada y dando respuestas. Se trabaja y se trabaja muchísimo. Faltan muchas regulaciones porque el teletrabajo se nos impuso.-Se puede hacer una educación virtual de altísimo nivel pero hay que comprender que esa educación no sólo tiene que ver con estar on-line sino con un conjunto de actividades asincrónicas que contribuyen con ella. Antes se hablaba de la educación a distancia. HImplica no solo tener una comunicación a tiempo real sino también generar materiales en formatos diversos que permitan acompañar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y los docentes han hecho un esfuerzo fundamental para sostener esos procesos.-Se está transformando muchísimo. La investigación interpela los vínculos entre género y clase: el ámbito de la producción, del proceso de trabajo, y la actividad de la reproducción social. El lugar de la mujer es fundamental. Sin embargo, aunque podemos reconocer que ha habido transformaciones,Y también cómo desde los movimientos feministas se lucha, se resiste, se organiza, por los derechos laborales que han sido muy resentidos durante la pandemia.-Las desigualdades en términos de remuneración, de conducción, de por qué una mujer no puede manejar una máquina que siempre estuvo reservada para el varón, asumiendo trabajos de alta complejidad en diferentes actividades. El tema es cómo se llevan estas reivindicaciones del movimiento de mujeres al conjunto de la clase obrera, ya que tienen mucho que ver con los derechos sociales adquiridos por el conjunto de los trabajadores.-Vamos a celebrar estos primeros 50 años de manera virtual y a través de un conjunto de actividades que nos van a interpelar. En el mes de mayo, que es el mes aniversario, vamos a presentar un video con los ejes de las actividades del Centro: el CEIL creando comunidad a partir de diálogos intergeneracionales; leer y escribir para la producción científica; hacer escuela a partir de los múltiples vínculos con otras instituciones; la problematización a partir de debates teóricos y empíricos; y la relación del Centro con la sociedad, tanto en el país como en el plano internacional. Además, entre junio y octubre vamos a realizar actividades mensuales consistentes en conversaciones en torno a cada uno de estos ejes.