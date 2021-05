"La cadena de amor puede ser más contagiosa que el coronavirus"

Estanislao Gomz Minujn y los chicos de un comedor de Florencio Varela.

"Ayudar es una responsabilidad que tenemos como sociedad si vemos que alguien la est pasando mal".”

El equipo de logstica hace una entrega en el barrio porteo de San Telmo.

Las viandas llegan rotuladas y con mensajes de aliento.

La ayuda de Estanislao y Convidarte en un comedor de San Martn.

Para Estanislao Gmez Minujjn ayudar es tan cotidiano y tan necesario como respirar.Hace tres aos se sum a los talleres de apoyo escolar de la Asociacin Detrs de todo en el Barrio 31, Padre Mujica. de la Ciudad de Buenos Aires.Pero en marzo de 2020Con las actividades de los talleres paralizadas, no saba dnde y cmo ayudar. "Entonces lleg una propuesta de Chino (Jos Sarav) y Elisa (Collarte), una pareja de amigos de mis paps. Me contaron que estaban encerrados en su casa y me propusiron cocinar y hacer viandas, si yo las llevaba a alguno de los comedores que conoca en el Barrio 31", cuenta sobre la gnesis de Convidarte, el proyecto mediante el cualCuando lleg al comedor, el joven que es mdico psiquiatra en el Hospital lvarez de la Ciudad de Buenos Aires, descubri que sus 60 viandas no alcanzaban para la fila de gente que esperaba comida. Muchos tenan trabajos informales o actividades que no eran esenciales, y la pandemia los haba dejado sin sueldo. "Entonces hicimos un mensaje de Whats App sencillo, diciendo que ramos vecinos que cocinbamos para ayudar y proponamos a la gente que se sume. Y lo reenviamos a nuestros contactos", cuenta mientrasDe inmediato, los telfonos empezaron a explotar con mensajes de gente que quera sumarse a cocinar o repartir las viandas. Al comienzo lo organizaron artesanalmente anotando en un papel la direccin de cada cocinero para pasar a buscar la comida lista. Luego"Llegamos a ser 5.000 personas cocinando o repartiendo las viandas y despus de abastecer a los comedores del Barrio 31 de Retiro, respondimos pedidos de La Matanza y de la Zona Norte.", recuerda y aclara que el proyecto, que le vali el premio Abanderado de la Argentina 2020 jCon el fin del ASPO la iniciativa no se detuvo. Aunquesiguen llegando a los comedores que lo necesitan. "Lo que estamos haciendo es redirigir nuestra ayuda cada vez ms enfocada en ONGs que tienen una estructura ms profunda y trabajan ms a largo plazo con las personas que reciben la comida. No queremos que sea solo el acto de entregar comida que, lamentablemente es esencial, sino que tambin haya un trabajo ms de fondo que fomente la educacin o la insercin laboral", explica, y confiesa que est a full. "Es como tener dos trabajos", admite.A la hora de explicar qu lo mueve a ayudar, Estanislao es claro: "A uno le hace bien yy se genera una cadena de amor que es ms contagiosa que el coronavirus. A m me sale natural. Es una responsabilidad que tenemos como sociedad si vemos que alguien la est pasando mal. Hay que ayudar de la forma que sea", dice, con el entusiasmo que contagi a 5.000 personas.