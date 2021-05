Máscaras y camisolines para la primera línea contra el coronavirus

Pabla con un rollo de nylon con el que realiza batas y botas.

Pabla e Yvonne, su compaera en la cruzada solidaria.

El proyecto actual: kits de higiene con barbijos incluidos.

El taller de Del Viso en el que naci el proyecto.

A Pabla Villalba nadie tiene que contarles sobre el herosmo del personal de salud. Lo conoce de memoria ya que su hijo Patricio tuve un accidente muy grave hace veinte aos, cuando lo atropell un tren. Pas ocho meses en coma y despus tuvo que hacer rehabilitacin. Desde entonces, cy aprendi a quererlos y a respetarlos.Despus decidi transmitir lo que saba a otras familias que atravesaban la convalecencia o la rehabilitacin de un ser querido. Pero cuando empez la pandemia, se dijo que no poda quedarse quieta.ya que tiene un emprendimiento en el rubro y da clases de corte y confeccin, tejido y telar, y no dud en elegir como destinatarios de su solidaridad a los hombres y mujeres del mbito de la salud, que tanto la haban ayudado."El 24 de marzo de 2020 llam a una amiga que trabaja en el Hospital Materno Infantil de Pilar, Debbie Farrell, ySin pdoer salir a comprar, con los negocios cerrados, me trajeron rollos de nylons cristal y empec a coser botas y camisolines para los mdicos y las enfermeras que luchaban contra el coronavirus", recuerda.La noticia corri por los hospitales de la zona y cada da llegaban a su casa de Del Viso mdicos y enfermeras a pedirle ayuda. Entoncesy fueron muchas las manos que se ocuparon de cortar y coser a destajo."Una noche, como a las 21.30, me toc el timbre una instrumentista del hospital Falcn para pedirme ropa de proteccin. Yo no tena pero le d los que estaba cosiendo para otro hospital y despus logr reponerlos. A veces nos faltaba material porque no se consegua con todo cerrado, pero yo soy creyente y la Virgen Mara siempre haca que surgiese una donacin y podamos cumplir", cuenta.A la hora de cuantificar la solidaridad que gener,, y una cantidad incontable de camisolines y botas para los quirfanos y las salas de terapia. "Tuve apoyo de mucha gente que me donaba materiales, me ayudaba con la logstica, llevando y trayendo cuando no se poda circular. Mi familia me entendi siempre y colabor en todo", agradece estaEl paso del DISPO al ASPO, la presencialidad de las clases y la vuelta atrs para evitar contagios no modifican las ganas de ayudar de Pabla."Con mi amiga y socia Yvonne Cleque. Creemos que los chicos son lso que pueden llevar estos hbitos de higiene y cuidado a sus casas", cuenta mientras no deja de apretar el pedal de su mquina de coser."Nos gustara armar una asociacin civil para seguir ayudando con loque sabemos, la costura. Yo aprendi de mi mam, que ayudaba cuanto poda. Ese es el legado que quiero dejarle a mis hijos y nietos", cierra ilusionada.