Argentina se suma a los ensayos clínicos de la vacuna alemana CureVac

Trabajan para verificar la eficacia de la vacuna CureVac contra el coronavirus en el plazo de un mes

De los 13 mil voluntarios vacunados con CureVac, ninguno present complicaciones graves.

Voluntarios para el ensayo de CureVac

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires abri la inscripcin para participar de los ensayos clnicos (Fase 3)

El desarrollo de CureVac

contra el coronavirus CureVac-004, que comenzaron este lunes en el pas, asegur a Tlam que calculan que "en un mes estaramos terminando las pruebas en la Argentina y en el mundo, y estaramos en condiciones de verificar su efectividad".en mayor cantidad en Europa, en pases como Holanda, Blgica y Alemania, y en nmero ms reducido en Amrica, en Mxico y Per donde se comenz con los ensayos", explic Marini."DeDe ah que se plantea -como ya se present en la Fase 2B- como una vacuna segura y veremos su eficacia cuando termine la Fase 3, si es del es del 92, 94 o 96%", indic.El director del Hospital Evita Pueblo explic a Tlam que "-la misma que emplean otras como Pfizer o Moderna-"Una diferencia es que necesita una menor dosis de componente. Mientras queEsto significa queaclar Marini.Con respecto a la temperatura, el investigador seal que todas estas vacunas necesitan una temperatura de -70 grados, pero en el caso de la CureVac, despusasegur."Lo que nos preocupa a todos es la aparicin de las nuevas cepas, sean las de Brasil (una en Manaos y otra distinta en San Pablo), las de frica de las que no se sabe mucho y la del Reino Unido, aunque de esta ltima se conoce un poco ms y sabemos que cualquier vacuna las est cubriendo. Sin contar que no sabemos si habr ms mutaciones ms adelante", agreg.De ah que Marini celebre como "muy bienvenidas" las nuevas investigaciones y ensayos clnicos de nuevas vacunas.Este lunes,abri la inscripcin para participar de los ensayos clnicos (Fase 3) de esta vacuna, que pretende evaluar la eficacia en dos dosis para la prevencin de casos graves de Covid-19 confirmados por virologa y en sujetos sin tratamiento previo,, explic Marini.Se espera que, con 9 mil voluntarios, Argentina se sume a Alemania, Holanda, Blgica, Mxico, Colombia, Panam y Per, donde ya se encuentran realizando los ensayos clnicos de Fase 3 de esta vacuna.de este estudio tienen que sery en el caso de lasPor otra parte, Marini dijo que es "importante decir que si durante el ensayo clnico quedase demostrada la eficacia de la vacuna, se suspender el testeo ciego y todos los voluntarios que recibieron placebo tendrn derecho a ser vacunados por CureVac. Es decir que los 9 mil van a recibir la vacuna dentro de los tres meses".Una vez finalizado el periodo delas pruebas se llevarn a cabo en algunos hospitales bonaerenses, pblicos y privados, y tambin se sumarn dos centros, uno en Rosario y otro la Ciudad de Buenos Aires.Por su parte, desde, el director del(IIC), Ignacio Mackinnon, dijo a una radio local que su institucinLa vacuna del laboratorio CureVac fue desarrollada con ely pas exitosamente los ensayos de las fases 1 y 2 y, una vez aprobada esta ltima fase y puesta en el mercado, Laboratorios Bayer ser quien asuma la frmaco-vigilancia de la tecnologa y participar del proceso de produccin y distribucin a escala.Desde la corporacin farmacutica aseguran queLos laboratorios buscan la realizacin de esta clase de estudios en naciones con una circulacin viral alta y con buenas capacidades tecnolgicas instaladas, mientras que los gobiernos planean negociar, luego, un acceso diferencial a las vacunas.Otras empresas biotecnolgicas han desarrollado sus ensayos clnicos en Argentina como Pfizer, cuyas pruebas -con miles de voluntarios- se desarrollaron en el Hospital Militar de la ciudad de Buenos Aires, donde fueron coordinadas por el mdico Fernando Polack.Tambin la de Sinopharm, que se llev a cabo por iniciativa de la Fundacin Husped y la supervisin de Pedro Cahn.