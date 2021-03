Tras su declaración, piden que siga detenido el empresario que atropelló a una estudiante

Fernando Garca Castellanos, detenido por atropellar a una estudiante en Mar del Plata

El empresario acusado de atropellar a una estudiante de 17 aos frente a un colegio privado de Mar del Plata declar que no tuvointencin de lesionar a nadie y que no logr detener el auto, y tras su indagatoria el fiscal del caso pidi que quedara detenido, informaron fuentes judiciales.En la audiencia ante el fiscal de Flagrancia Eduardo Amavet, Garca Castellanos se mostr apenado y arrepentido por el hecho ocurrido mientras conduca por la calle Catamarca al 3600 frente al Instituto Albert Einstein, en el barrio de Chauvn, donde un grupo de menores festejaba el "ltimo primer da" de clases.Segn fuentes judiciales, el hombre asegur que no quiso lastimar a nadie y que haba intentado frenar el Audi blanco que manejaba, pero explic que el auto no se detuvo inmediatamente por cuestiones mecnicas propias de los vehculos con caja automtica.El abogado de Castellanos, Marcelo Savioli Coll, asegur tras la indagatoria que el empresario relat que el siniestro se produjo cuando llevaba a sus hijos al colegio, y"En ningn momento tuvo intencin de atropellar ni de provocarle lesiones a nadie", asegur el defensor, y destac que luego del siniestro Garca Castellanos "se qued en el lugar atendiendo los requerimientos de la Polica", y "mostr mucha preocupacin por el estado de salud" de la joven atropellada.Tras la indagatoria, el fiscal pidi al juez Sal Errandonea que convierta en detencin la aprehensin del empresario, que fue trasladado nuevamente a la Unidad Penal 44, donde permaneca alojado desde la tarde del lunes.En ese sentido, el abogado del imputado inform a Tlam que en la audiencia de la indagatoria pidi que Garca Castellanos sea excarcelado, planteo que el magistrado deber resolver en un plazo de cinco das.Por otra parte, fuentes de la investigacin indicaron que fueron aportadas nuevas imgenes del hecho, que se sumarn a los videos tomados por testigos, que se viralizaron en pocas horas.A su vez, la fiscala buscar reforzar las pruebas de las filmaciones con algunas declaraciones testimoniales, y no se descartaba la realizacin de pericias mecnicas para cotejar la versin del imputado respecto del sistema de frenos de su auto, que fue secuestrado.En el marco de las medidas ordenadas en la causa, la prueba de alcoholemia realizada al conductor arroj resultado negativo.