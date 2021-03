Fallo reconoce el valor de las tareas domésticas en juicio de resarcimiento por separación

El fallo est fundado en la perspectiva de gnero y en clave de Derechos Humanos.

El fallo del titular del Juzgado Civil y Comercial 14 de Rosario, Marcelo Quaglia, destac que est fundado en “la perspectiva de gnero y en clave de Derechos Humanos”.Sostuvo adems que gracias a ese trabajo en la casa, el hombre pudo cambiar su automvil por uno ms nuevo y mejorar la vivienda que haba adquirido para ambos, bienes que estn registrados a nombre del varn.“Cabe recordar que las tareas vinculadas a los denominados ‘quehaceres del hogar’, tienen un valor econmico que debe ser reconocido de manera efectiva y palpable”, valor el juez en la sentencia.Tambin sostuvo que “la perspectiva de gnero se evidencia como una herramienta esencial para eliminar desigualdades creadas a partir de condiciones sociales, culturales, polticas, econmicas y jurdicas, histricamente creadas a partir del sexo biolgico”.La demanda fue iniciada por una mujer de 32 aos de Rosario tras convivir unos 8 aos con el hombre.Ambos acordaron poner fin al vnculo en abril de 2017.A travs de su abogada, la mujer realiz un planteo de “divisin de bienes, compensacin econmica y/o enriquecimiento sin causa”.El juez rechaz la divisin de bienes en un 50% para cada parte porque no est contemplada en el Cdigo Civil para la unin convivencial, aunque s para el matrimonio.Tambin consider que no era factible la compensacin econmica requerida puesto que “no se ha acreditado que la actora haya padecido renunciamientos, postergaciones o sacrificios en beneficio del demandado”.Adems, indic que tampoco se demostr “que no haya podido hacer realidad legtimas expectativas laborales o profesionales en razn de la unin convivencial iniciada”.Sin embargo,El fallo tuvo en cuenta, por un lado, el valor de las tareas domsticas realizadas por la mujer y los aportes realizados por un to, de oficio albail, en la vivienda que ambos compartieron.