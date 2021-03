Murieron 131 personas y 7.307 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país

El total de infectados desde el comienzo de la pandemia es de 2.162.001.

Vacunacin

Nuevas medidas

Argentina se suma a los ensayos clnicos de la vacuna alemana CureVac

Panorama mundial

Otras 131 personas murieron y 7.307 fueron reportadas con coronavirus en las ltimas 24 horas en la Argentina, mientras en la Ciudad de Buenos Aires adultos mayores tuvieron que hacer largas filas y sufrir demoras en el inicio de la campaa de vacunacin para personas de ms de 80 aos.Con estos registros suman 53.252 los fallecidos y 2.162.001 los contagiados desde el inicio de la pandemia, inform el Ministerio de Salud.Un 55.05% (4.023 personas) de los infectados de este martes (7.307) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.De los 2.162.001 contagiados, el 90,49% (1.956.591) recibi el alta y 152.158 son casos confirmados activos.En este marco, el plan de vacunacin contra el coronavirus de aEn estos lugares, algunas personas esperaron ms de tres horas en la vereda, sin lugar donde sentarse y bajo el sol antes de recibir la primera dosis de la Sputnik V.La situacin de colapso comenz a media maana, cuando las personas que tenan turno no lograban entrar, por lo que se formaron filas de hasta tres cuadras de extensin, lo que hizo que algunos de los adultos mayores se descompensaran y fueran asistidos por personal mdico y de la polica.Tras el caos, el Gobierno porteo anunci la apertura, a partir de este mircoles, de nuevos centros de vacunacin para los adultos mayores de 80 aos para alcanzar a ocho los lugares en la Ciudad y revertir as el desorden de este martes., mientras que desde el Pami, su titularEn tanto, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, anticip que, como restringir la salida de turistas hacia zonas de fuerte circulacin de las variantes ms peligrosas y establecer cuarentena para unos 7 mil viajantes que deben regresar a la Argentina desde esos destinos.Tambin la cartera sanitaria bonaerense abri la inscripcin para participar de los ensayos clnicos (fase 3) de la vacuna alemana contra el coronavirus CureVac-004 , que se realizar en el pas, bajo la coordinacin general del hospital Evita Pueblo de la localidad bonaerense de Berazategui.De este modo, se espera que con 9.000 voluntarios, Argentina se sume a Alemania, Holanda, Blgica, Mxico, Colombia, Panam y Per, donde ya se encuentran realizando los ensayos clnicos de fase 3 de esta vacuna.Por su parte, cientficos de la Universidad Nacional de La Plata desarrollaron un nuevo kit de extraccin que simplifica los testeos de PCR para coronavirus y permite realizarlos en cualquier laboratorio, adems de abaratar sus costos ya que utiliza productos de fabricacin nacional.En el plano internacional, China present un pasaporte digital destinado a sus ciudadanos con el que ser posible acreditar la situacin sanitaria de los viajeros que entren o salgan del pas.La Organizacin Mundial de la Salud confirm que la pandemia empeor la situacin de miles de mujeres en el mundo ya que un tercio de ellas son vctimas de violencia fsica o sexual.En Inglaterra y Gales las muertes semanales por coronavirus en personas de entre 75 y 80 aos disminuyeron un 79% en cinco semanas y tambin baj el nmero de casos diarios n el Reino Unido, donde se informaron slo 4.712 contagios y 65 nuevos fallecimientos.En Estados Unidos, el pas ms golpeado por la pandemia, cerca de seis de cada 10 personas mayores de 65 aos recibieron al menos una dosis de la vacuna,En Brasil se supo que al menos 11 pacientes murieron en los ltimos das en la ciudad de Taboo da Serra, en el interior del estado de San Pablo, a la espera de una cama en los hospitales, desde hace tiempo desbordados.Y en Paraguay, se declar el “alerta roja sanitaria” por el aumento "sostenido y rcord de contagios" de Covid-19 registrados durante los ltimos das,