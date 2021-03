Especialistas en derecho sostuvieron que los jueces carecieron de perspectiva de género

Los magistrados Ral Luchelli Ramos, Carolina Martnez y Mnica Mara Carreira absolvieron al sacerdote.

Carlos Eduardo Jos estaba imputado por "abuso sexual gravemente ultrajante triplemente agravado".

Especialistas en derecho aseguraron que los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N 2 de San Martn "carecieron de perspectiva de gnero" en el fallo en el que absolvieron este martes al excura Carlos Eduardo Jos, de 62 aos, en el juicio que se le segua por abuso sexual agravado contra una alumna del colegio parroquial que diriga en la localidad bonaerense de Caseros."En el caso de Mailn, y las otras vctimas, creo que los jueces carecieron de perspectiva de gnero, que es lo que debera haber en estos casos", dijo a Tlam, abogado de vctimas de abuso."El tribunal ha seguido el criterio clsico de considerar prescripta la accin penal referida a este tipo de delitos, es un criterio jurisprudencial. Es tradicional porque existe jurisprudencia distinta donde se le da prevalencia a las convenciones internacionales y al derecho internacional de los derechos humanos, en particular a la Convencin de los Derechos del Nio", explic el abogado.En ese sentido, Lombardi asegur que "hay muchos casos de nios, nias, adolescentes y mujeres donde se aplican estas convenciones internacionales como marco jurdico, que destacan la imprescriptibilidad de este tipo de delitos"., abogada feminista y presidenta de la ONG Red de Mujeres , explic que "las leyes argentinas son muy claras y hay una ley de 2011 que se aplica a hechos que hayan ocurrido despus de ese ao que establece que los casos de menores de edad vctimas de abuso sexual la prescripcin empieza a correr cuando cumplen 18 aos"."Por otro lado, algo que est empezando a ocurrir, hace varios aos, es que en este tipo de hechos donde efectivamente est prescripta la causa, se realiza lo que se denomina 'juicios por la verdad', donde el Estado no dice solamente que esto est prescrito sino que se investigan los hechos y se realiza una condena aunque sta no puede llegar a ser de efectivo cumplimiento por las leyes y las garantas procesales", agreg Cartabia."El cambio de la legislacin de 2011 cambi la situacin y ampli el marco legal. Podramos pensar otros cambios en el Congreso si se quisiera que estos delitos fueran imprescriptibles", advirti la abogada, y precis que tambin "la Corte Suprema tiene pendiente resolver varios casos sobre la absolucin en causas de abuso sexual anteriores al 2011".