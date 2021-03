Los preparativos de Milagros para iniciar la primaria en su Río Gallegos natal

Milagros muestra sus tiles escolares.

Acompaada por su mam, la nia hizo su paso por la librera.

Juntas seleccionaron los tiles que usar durante el ciclo lectivo.

Las expectativas.

Ultimando detalles junto a mam y pap.

Milagros toma una clase va zoom.

Un camino hacia nuevos desafos y conocimientos

Todo preparado para hacer la tarea.

Entre todos es ms fcil el aprendizaje.

La alegra de este primer paso.

Milagros Lanaro tiene 5 aos y comenz la escuela primaria en un colegio privado confesional de Ro Gallegos, Santa Cruz. "Evaluamos la posibilidad de otros colegios y, considerando la educacin, disciplina y valores, creemos que el Austro es lo mejor", dijo su pap a Tlam.Luis y su esposa Mara Lujn explicaron queY reconocieron que "para todos el 2020 fue un ao difcil".Milagros particip de todos los preparativos previos al gran da.En dilogo con Tlam, su padre insisti en que "lo ms tremendo de la pandemia es no poder estar con toda la familia. Al principio hicimos todo rpido pensando que esto pronto pasara, pero llevamos un ao", record."Por un lado sabemos que no va a ser tan grande el golpe de la transferencia del jardn a primer grado, que no es presencial. Para ellos no va a ser tan difcil. De todos modos, irn conociendo a sus compaeros virtualmente y luego pienso que ser ms fcil la integracin en la escuela, si Dios quiere, cuando sea presencial", concluy Luis Lanaro.