Vacunación a adultos mayores: largas filas bajo el sol, demoras y sin distanciamiento

En el Luna Park se espera aplicar 2.100 dosis diarias de la vacuna Sputnik V a los mayores de 80 aos.

Las quejas ms recurrentes: "La organizacin no est bien y estamos un poco juntos", "se superpusieron los turnos", "las filas son muy largas".

"Es un desastre, es una vergenza lo que pasa con los abuelos, hacerlos esperar as"”

Legisladores del FdT exigen respuestas al Ejecutivo porteo

PAMI ofreci 10 centros de vacunacin y Larreta y Quirs no respondieron. Mandaron a los adultos mayores que no tienen prepaga a hacer filas eternas a centros saturados. La campaa de vacunacin en la Ciudad es un desastre y los responsables tienen que dar respuestas. pic.twitter.com/UlYZRNZny2 Mariano Recalde (@marianorecalde) March 9, 2021

Lo del Luna Park no es un hecho aislado, esto pasaba hoy con lxs mayores de 80 aos en Boedo.



Es la evidencia del desprecio que Larreta y sus funcionarixs tienen por lxs ciudadanxs que "cayeron" en la Salud Pblica.



Ac no hay improvisacin, es una definicin poltica. pic.twitter.com/TdZI1P7JJx Javier Andrade (@javieroandrade) March 9, 2021

La CTA pidi la renuncia de Quirs

"El desprecio de Larreta y Quirs por el derecho a la salud se agrava en el caso de los adultos mayores"”

Vizzotti contact a Quirs para colaborar con la organizacin La ministra de Salud se contactó con su par porteño para "ponerse a disposición y colaborar con la organización y logística del plan de vacunación a adultos mayores en la ciudad de Buenos Aires", luego de las largas filas que se formaron en el Luna Park, informaron fuentes oficiales.



"Quirós se comprometió a que este miércoles se dupliquen las bocas de vacunación para los adultos mayores", agregaron las fuentes.



Desde esta mañana los adultos mayores convocados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para vacunarse contra el Covid-19 forman largas filas bajo el sol y sin distanciamiento social por las demoras en el procedimiento de inmunización.



Las principales quejas apuntaron a la superposición de turnos, falta de organización y de asientos en el emblemático edificio Luna Park.

Con largaspor ms de una hora, comenz a las 8 la vacunacin contra el coronavirus en el Estadio Luna Park, uno de los centros de vacunacin elegidos por el gobierno de la Ciudad Autnoma de Buenos de la campaa para adultos mayores de 80 aos y residentes de geritricos.Desde este martes, el emblemtico edificio, ubicado en la manzana delimitada por las calles Bouchard, Lavalle y las avenidas Eduardo Madero y Corrientes, en el barrio porteo de San Nicols se convirti en vacunatorio y se espera aplicar 2.100 dosis diarias de la vacuna Sputnik V a los adultos mayores de 80 aos.En tanto, durante el comienzo de la primera jornada de vacunacin, en las afueras del estadio,sin sillas en las cuales poder descansar."Estamos esperando hace 45 minutos. Yo puedo aguantar pero ahora mucha gente que no, ni sillas pusieron. Con todas las butacas que hay en el Luna Park, no puede ser", se quej una seora."Estamos desde las 11.20 con el turno para las 12. Nadie nos ofreci nada para esperar", agreg otra mujer que fue a vacunarse.Un seor coment que "es un desorden increble esto, es una mala organizacin, pero bueno no podemos pedir otra cosa"."Yo traje dos tas y a mi mam. A mi mam no la vacunaron porque tuvo un edema de glotis, est desilusionada. Estamos tratando de calmarla para que en algn momento se pueda vacunar, la vacuna es nueva entonces posiblemente si hay casos como el de ella no la van a vacunar. Ya le pidieron los datos y la van a llamar", cont una mujer que llev a sus familiares al centro de vacunacin.Un taxista que dej en el lugar a una mujer de 80 aos asegur que "es un desastre, es una vergenza lo que pasa con los abuelos, hacerlos esperar as. Es un insensible Larreta y todo su equipo al hacer esto. Esto es poltica, nada ms. Espero que a mis 80 no me agarre as".Imgenes de largas colas y falta de distanciamiento social, las cuales fueron difundidas por distintos usuarios de Twitter.A la tarde, cerca de las 15.30, Mara esperaba el turno para que vacunen a su padre, mientras un orientador identificado con chaleco verde le acercaba sillas a los mayores, que se sentaban a menos de un metro de distancia con sus acompaantes parados."Hay un retraso de una hora, ms o menos. Y van llamando por horario. Yo tena el ingreso por puerta 2, pero no est funcionando el ingreso diferenciado", cont la joven.Legisladores del Frente de Todos (FdT) cuestionaron la falta de organizacin de la campaa de vacunacin en la ciudad de Buenos Aires."La improvisacin de (Horacio Rodrguez) Larreta y el desprecio por lo pblico es un acto criminal y convertir un vacunatorio en un foco infeccioso de contagios, un absurdo surrealista", escribi en Twitter el legislador porteo Leandro Santoro.De igual forma, el senador nacional Mariano Recalde advirti que el PAMI haba ofrecido tiempo atrs "10 centros de vacunacin" a la ciudad, pero el jefe de Gobierno porteo" y (el ministro de Salud porteo, Fernn) Quirs no respondieron".Los representantes parlamentarios del FdT coincidieron en sealar que se trat de una "falta de respeto a la salud" por parte del Gobierno porteo y exigieron respuestas a los responsables."Mandaron a los adultos mayores que no tienen prepaga a hacer filas eternas a centros saturados", denunci Recalde y defini como "un desastre" el operativo desplegado por las autoridades de la ciudad.La vacunacin contra el coronavirus en el Estadio Luna Park, uno de los centros elegidos por el Gobierno porteo para adultos mayores de 80 aos y residentes de geritricos, comenz hoy a las 8.En videos que circularon en las redes sociales y que rpidamente se viralizaron, se observaron largas filas de adultos mayores que esperaban ms de una hora para ingresar al estadio, ubicado entre las calles Bouchard, Lavalle y las avenidas Eduardo Madero y Corrientes, en el centro porteo.En tanto, en imgenes registradas adentro del estadio de San Lorenzo, un gran nmero de personas aguardaba sin la distancia social necesaria para prevenir el contagio.La diputada nacional Paula Penacca tambin se pronunci va Twitter: "Lo que le hicieron hoy a las personas mayores es inhumano. Llevan un ao cuidndose, sin poder abrazar a sus familias, se van a vacunar con esperanza y Larreta los pone en riesgo a todos juntos. Nadie del GCBA se va a hacer cargo?".Penacca punte su anlisis: "1: Generar desconfianza en la vacuna. 2: No abrir la inscripcin anticipada. 3: Desviar vacunas a los privados amigos. 4: Cerrar todos los vacunatorios de los barrios y amontonar a los mayores de 80 en solo tres centros. 5: Blindaje meditico. Ante cualquier conflicto, la culpa SIEMPRE es de otro. RESULTADO: nada puede salir bien"."Cuando decimos que Larreta gobierna para los ricos es porque le da las vacunas a las prepagas para sus afiliados y manda al resto a amontonarse como ganado en clubes y estadios sin la menor prevencin ni cuidado", plante tambin la legisladora portea Gabriela Cerruti.En tanto, su par Victoria Montenegro poste filmaciones de los ancianos en las filas y advirti: "Esta es la vacunacin que te ofrece el Gobierno de la Ciudad si no tens prepaga".Otro miembro del bloque del FdT porteo, Javier Andrade, escribi en Twitter: "Nuestrxs mayores esperaron mucho tiempo y con mucha ilusin para poder vacunarse, llegar al Luna Park y recibir tanto destrato es una provocacin"."La vacunacin debera traer certezas y esperanza, no ms angustias. Al desastre que fue el sistema (de inscripcin) por internet y la lnea telefnica siempre colapsada se le suma esta falta de previsin y respeto por la Salud. Sobran recursos en la Ciudad, esto no puede pasar", aadi.Se refiri adems a las imgenes registradas en el centro de vacunacin de la sede Boedo, donde una mujer que esperaba en la fila, bajo el sol, se descompens y fue asistida por un polica porque en un principio no haban sido dispuestas ambulancias, preventivamente."Ac no hay improvisacin; es una definicin poltica", remarc Andrade.La legisladora portea Claudia Neira pregunt en la misma red social: "Cuesta tanto organizar una vacunacin digna para los porteos y las porteas? No dejan siquiera que se inscriban los menores de 80".En ese marco, denunci que "los de 80 lidian para inscribirse, los confunden y dividen entre sistema pblico y privado. Y a los que no tienen prepaga, los atienden as!", y difundi las imgenes en las que los adultos mayores afirmaban haber esperado una hora afuera del estadio, de pie y sin distancia social, para poder ingresar.La Central de Trabajadores de la Argentina pidi la renuncia del ministro de Salud porteo por su "fracaso en la vacunacin de adultos mayores" y manifest que se trata de un "operativo desastroso" en el que se "expone a personas mayores de 80 aos a realizar largas colas y permanecer de pie" en las afueras de los vacunatorios."El sistema de vacunacin para adultos mayores implementado por el gobierno de (Horacio) Rodrguez Larreta y su ministro de Salud, Fernn Quirs, demuestra el fracaso total de su gestin sanitaria", sostuvo la central obrera en un comunicado.En ese sentido, advirti sobre el "desvo de dosis al sistema de medicina prepaga" en la ciudad y mencion a "'Italiano Salud', a la que pertenece el mismo Quirs, y a la demora en la aplicacin de la vacuna a mayores"."Se suma un operativo desastroso en que se expone a personas mayores de 80 aos a realizar largas colas y permanecer de pie en las afueras del Luna Park, La Rural de Palermo y otros vacunatorios", destac la organizacin gremial.Asimismo, expres que "el desprecio de Larreta y Quirs por el derecho a la salud se agrava en el caso de los adultos mayores"."El Ministerio de Salud porteo ya haba intentado negarse a vacunar docentes con las dosis de Sinopharm que estaba aprobada solo para menores de 60 aos", afirm la CTA en el comunicado y sostuvo que "lo tuvo que hacer obligado por el Consejo Federal de Educacin y el reclamo de los docentes".En ese contexto, seal que "ahora, mientras otras jurisdicciones avanzan con rapidez en la inmunizacin de personas de riesgo, Fernn Quirs vuelve a demostrar su incompetencia como funcionario pblico exponiendo la vida de miles de ciudadanos de edad avanzada"."Por un hecho similar, a nivel nacional, renunci el titular de la Anses, Alejandro Vanoli", destac la central obrera.As, expres: "Desde la CTA exigimos la renuncia de Fernn Quirs, quien parece ocupar su cargo solo para beneficiar a intereses privados y no para cumplir su funcin de garantizar el acceso a la salud pblica".