Gollan dijo que se restringirá la salida de turistas hacia zonas de alta circulación de coronavirus

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, anticip que el gobierno nacional implementar nuevas medidas para evitar contagios de coronavirus, comode las variantes ms peligrosas y establecer cuarentena para unos 7 mil viajantes que deben regresar a la Argentina desde esos destinos."Hay crecimiento de casos en el mundo y la OMS vincula esto a la aparicin de nuevas cepas y variantes.", precis el funcionario durante una conferencia de prensa que encabez en La Plata junto al jefe de Gabinete, Carlos Bianco.Gollan sostuvo que "hasta el momento, no hay circulacin comunitaria de ninguna de esas variantes en Argentina, pero hay preocupacin porque en Chile, Paraguay y Uruguay los casos estn aumentando"."Existe preocupacin por tres variantes: la sudafricana -que no circula comunitariamente en la regin-, la inglesa -sobre la que hubo 5 detecciones en nuestro pas-, y la manaos -esa est muy extendida en Sudamrica; Brasil y pases aledaos, pero en Argentina se contuvieron los casos", precis.En ese marco, plante que "hay 7 mil turistas que tienen que regresar al pas desde estos lugares" y aadi que "por lo tanto, en el decreto que hay que cambiar el da 12 (de marzo) respecto de las medidas que se toman para afrontar la pandemia, se tomar la decisin de restringir fuertemente la salida de nuevos turistas hacia las zonas de circulacin del virus".Gollan adelant quey agreg que an se est estableciendo con qu modalidad ser."Cada provincia podr usar metodologas mixtas, pero la idea es que haya control muy fuerte de estas personas: que cumplan diez das de cuarentena y tengan un alta con PCR o 14 das de cuarentena para evitar que se disperse el virus en el pas", asever.El ministro sostuvo que en la provincia, despus de 6 semanas de cadas de casos,respecto de la anterior."Despus del segundo rebrote -entre el 4 y 10 de enero- con 4.510 casos, descendimos a 2.562 en la ltima semana de febrero, y en la primera de marzo hubo 28 casos ms", grafic.Para el ministro es "preocupante que en esta poca se est deteniendo el ritmo de cada de casos" porque si no logra frenarse esa tendencia se partir "de un piso ms alto cuando empiece el fro".Luego, especific que hay un 57,28% de ocupacin de camas de terapia en el AMBA (561 camas por casos Covid) y 36,24% en el interior (178 camas por coronavirus) y cont que ya se vacun a 726.665 personas (592.609 con el primera dosis y 134.056 con las dos).Gollan indic que "el proceso avanza fuertemente tanto en aplicacin como en asignacin de turnos. Son 4.055.558 los inscriptos totales, por da se anotan 50 o 60 mil personas", y destac que ya se inmuniz a "ms de 30 mil docentes"."Somos optimistas en cuanto a que esto seguir creciendo semanalmente.", aclar y pidi continuar con los "cuidados internos".Finalmente, asegur que "estamos vacunando a unas 50 mil personas por da" y dijo que ese nmero "se puede ampliar, pero todo depende de cmo van llegando las dosis"."Tenemos muy buenas perspectivas de llegada de vacunas en marzo y mejores para abril, pero dependemos de un mercado mundial que se tironea las mismas dosis que nosotros queremos", indic.Y concluy: "Esperamos tener vacunado a un alto porcentaje de la poblacin de riesgo antes de que empiece el fro".