Científicos argentinos desarrollaron un kit que acelera los testeos de coronavirus

Trabaj en el proyecto un grupo interdisciplinario de investigadores de cuatro institutos de la UNLP y el CONICET La Plata.

#LaUNLPinvestiga Desarrollan kit de extraccin de material gentico para el diagnstico de #COVID19. Investigadores #UNLP logran obtener RNA del virus SARS-CoV-2 a travs de nanopartculas magnticas. Mtodo ms simple, rpido, econmico https://t.co/6QyE5uK80P pic.twitter.com/vrtwzCFbQc UNLP (@unlp) March 9, 2021

El kit ya demostr ser efectivo y est listo para su produccin e implementacin en diagnstico con pacientes.

Lo novedoso de la iniciativa es la simplificacin del procedimiento y el uso de elementos producidos localmente.

"Reduce las posibilidades de contaminacin y disminuye la exposicin del operador al contagio"” Claudia Rodrguez Torres

que permite simplificar los testeos de PCR para coronavirus para que puedan realizarse en cualquier laboratorio. Adems abarata sus costos, ya que utiliza productos de fabricacin nacional.Este procedimiento permite extraer material gentico del virus SARS-CoV-2 a travs de nanopartculas magnticas y en menos tiempo que los mtodos actuales.El kit ya demostr ser, segn inform la UNLP.El desarrollo est a cargo de un grupo interdisciplinario de investigadores de cuatro institutos de la UNLP y el CONICET La Plata: el Instituto de Fsica La Plata (IFLP), el Instituto de Biotecnologa y Biologa Molecular (IBBM), el Instituto de Investigaciones Fisicoqumicas Tericas y Aplicadas (INIFTA), y Centro Regional de Estudios Genmicos (CREG).Se trata deque se realiza mediante un convenio entre los ministerios de Produccin y Salud bonaerense, la Universidad de La Plata y el Centro Cientfico Tecnolgico del Consejo Nacional de Investigaciones Cientficas y Tcnicas La Plata.explic que "el kit de extraccin rpida de cido ribonucleico (RNA) para diagnstico de COVID-19 es un mtodo "que permite extraer el material gentico del virus de las muestras clnicas inactivadas, utilizando nanopartculas magnticas"."Luego, un imn colocado fuera del tubo de ensayo atrae esas nanopartculas cargadas con el RNA del virus y se descarta el resto de la muestra. El RNA aislado de esta manera se usa para el diagnstico por amplificacin de cidos nucleicos, siendo RT-PCR el mtodo ms usado", dijo."Lo. La mayor parte de los laboratorios usan un mtodo basado en minicolumnas (una especie de cartucho que retiente el RNA) que requiere varios pasos de centrifugacin", continu y apunt que, en cambio, "el mtodo basado en nanopartculas magnticas no requiere el uso de centrfugas y puede completarse en un laboratorio sin ese equipo y con materiales de fabricacin local que lo hacen mucho ms econmico".Rodrguez Torres explic quePero adems, "en la actual crisis sanitaria desatada por la pandemia de Covid-19, resulta esencial ampliar las capacidades diarias de procesamiento de muestras en laboratorios con disponibilidad limitada de equipamiento.Si bien el desarrollo no incluye modificaciones en el mtodo de deteccin del RNA, es posible combinarlo con los kits desarrollados por cientficos argentinos que sustituyen el uso de los costosos cicladores trmicos para RT-PCR por una incubacin a temperatura constante y constituyen tambin un avance en trminos econmicos y simplificacin del instrumental requerido.As, combinando las opciones ms simples tanto para la extraccin como para la deteccin, el diagnstico molecular de Covid-19 podra realizarse en laboratorios dotados con un equipamiento mnimo. De hecho, esta solucin podra ser aplicable para su utilizacin en laboratorios mviles.La cientfica destac que "el kit ya fue validado con muestras provenientes de hisopados nasofarngeos de pacientes con sospecha de Covid en el Laboratorio de Salud Pblica de la Facultad de Ciencias Exactas, en el laboratorio del Hospital Rossi y en el Hospital Evita de Lans"."Con esas muestras se logr comprobar que nuestro desarrollo tiene una sensibilidad comparable al mtodo de columnas y al mtodo robotizado que utiliza nanopartculas magnticas comerciales para la deteccin de SARS-CoV-2", seal.El desarrollo surgido de los laboratorios de la UNLP no slo optimiza los costos y procesos de preparacin de cidos nucleicos para su aplicacin en investigacin y diagnstico de enfermedades, sino que adems permite disponer de un mtodo automtico para el procesamiento de muestras a escala mediana y grande, de manera rpida, segura y confiable.Y, al mismo tiempo, reemplaza insumos importados -siempre sujetos al valor de las divisas y las fluctuaciones del mercado internacional-, por mtodos superadores y de produccin nacional.