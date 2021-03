Marchas multitudinarias en todo el país contra la violencia de género

Ro Negro fue uno de los puntos donde se movilizaron los grupos feministas y disidentes.

El pas se pronunci contra la violencia machista en todas sus provincias

"Al patriarcado lo vamos a tirar"” Marcha del 8M

"Paren de matarnos, basta de femicidios, transfemicidios y travesticidios, el Estado es responsable"” Marcha del 8M

Miles de mujeres y colectivos disidentes se movilizaron en todo el pas, en el Da Internacional de la Mujer, para reclamar medidas contra la violencia de gnero y una reforma judicial feminista, en una conmemoracin que puso el foco en la necesidad de prevenir y frenar femicidios, transfemicidios y travesticidios., una multitudinaria marcha de mujeres unidas por un mismo reclamo contra el patriarcado, por igualdad y justicia, recorri el microcentro de la capital para exigir respuestas del Estado en el Da Internacional de la Mujer, con pancartas con consignas y carteles con los nombres de las vctimas de femicidios, pidiendo justicia, ley de paridad de gnero, presupuesto del Estado y polticas de equidad, entre otras demandas.La concentracin final se realiz frente al Superior Tribunal de Justicia, donde algunas mujeres contaron sus historias como vctimas violencia de gnero, a la vez que familiares de vctimas de femicidio, como Karina Silguero, hermana de Sandra, reclamaron justicia.Mujeres, trans y travestis demarcharon por el centro de la capital bonaerense en reclamo de una justicia con perspectiva de gnero y medidas de proteccin eficaces en situaciones de violencia.La movilizacin fue convocada por la Multisectorial de Mujeres, Lesbianas, Trans y Travestis de La Plata, Berisso y Ensenada, que concentr a las 16.30 frente a la Catedral de La Plata y pidi cambios en la formacin de jueces y fiscales bonaerenses para que impartan justicia con perspectiva de gnero.Tambin enmiles de mujeres marcharon para exigir la igualdad de derechos y reclamar el fin de la violencia de gnero, los femicidios y travesticidios, en una movilizacin convocada por el Movimiento de Mujeres y Diversidad Mar del Plata-Batn, que se inici minutos despus de las 17 a cien metros de la Catedral local y recorri las calles cntricas.El avance de la movilizacin a lo largo de ms de 20 cuadras fue acompaado por la lectura del petitorio elaborado por el colectivo de mujeres, que incluy "la emergencia nacional por violencia de gnero, ley nacional de cupo e inclusin laboral travesti trans, jerarquizacin del rea de gnero en el Partido de General Pueyrredon, atencin efectiva, oportuna e integral a mujeres y disidencias en situacin de violencia", entre otros reclamos.En, mujeres, estudiantes y militantes de agrupaciones polticas se movilizaron esta tarde por el centro de la ciudad con el objetivo de exigir el fin de los femicidios: "Mujeres Baha Blanca Hartas", "Basta de Femicidios, "El Estado es Responsable", entre otras consignas, formaron parte de los carteles que acompaaron la movilizacin., donde el Gobierno provincial anunci la creacin un fuero penal en violencia de gnero, distintos colectivos como "Alerta Feminista" y la Asamblea de Ni Una Menos se movilizaron esta tarde para reclamar que el Congreso Nacional debata un proyecto de ley de emergencia nacional en violencias de gnero,"Ni Una Menos: basta de femicidios, travesticidios y transfemicidios! El Estado y los gobiernos son responsables. Presupuesto ya para prevenir y combatir la violencia. Justicia por Ivana, Emilse, Cecilia, Miriam, Eli y para todas y todxs lxs que nos faltan", fueron algunas de las consignas que reflejaron los principales ejes de las demandas."Reclamamos el urgente tratamiento parlamentario de la emergencia nacional por violencia de gnero", aadi Betiana Cabrera Fasolis, referente de Ni Una Menos y de Mumal.Tambin enlas organizaciones feministas protagonizaron masivas movilizaciones en distintas ciudades de la provincia con un reclamo unnime: "Reforma judicial feminista-Ley de Emergencia ya", en un contexto atravesado por el femicidio de Guadalupe Curual, ocurrido el 23 de febrero pasado en Villa la Angostura.Los colectivos feministas de, en tanto, realizaron marchas en toda la provincia y, aunque los actos tuvieron diferentes consignas, prevaleci el reclamo de una reforma de la Justicia basada en la "perspectiva de gnero": exigieron "paridad de gnero en el Superior Tribunal de Justicia y en el Consejo de la Magistratura", as como "eleccin de jueces con perspectiva de gnero" e "inclusin laboral trans en el Poder Judicial"., tras una masiva concentracin en la plaza San Martn, mujeres, lesbianas, transgneros, travestis y no binaries marcharon hacia el Monumento Nacional a la Bandera, donde leyeron una proclama consensuada por diversas organizaciones feministas.Tras denunciar que "el Estado es responsable por accin u omisin del abandono de cada vctima de violencia machista", pidieron que declaren "el estado de Emergencia Nacional en violencia contra las mujeres" y reclamaron "Justicia por rsula (Bahillo)"., una concurrida marcha de organizaciones feministas, junto a agrupaciones polticas y de derechos humanos, protagonizaron una ruidosa movilizacin que parti desde la Plaza 9 de Julio, en el microcentro salteo, y se dirigi hacia la Legislatura con carteles, pancartas, aplausos y cnticos que sirvieron para pedir por la declaracin de la emergencia nacional en violencias de gnero y justicia por las vctimas de femicidio en todo el pas."Al patriarcado lo vamos a tirar", "Basta de femicidios" y por una "Reforma judicial feminista" fueron las principales consignas escuchadas en una masiva marcha por las calles de San Luis con manifestantes que marcharon en medio de cnticos vistiendo atuendos negros.Daniela Serrano, concejala de la ciudad de la capital puntana, remarc que "es de carcter urgente que exista una reforma judicial, y tiene que ser feminista. Hemos visto cmo la justicia patriarcal, en vez de salvarnos de los femicidas, termina siendo cmplices y condenndonos a la muerte".En, una larga columna de mujeres march por las calles cntricas de la capital provincial y pas por las sedes de los tres poderes del Estado provincial para exigir el fin de los femicidios, el funcionamiento de una justicia con perspectiva de gnero e igualdad de oportunidades laborales.Entre los lemas de la convocatoria figuraron "Basta de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios"; "Cupo e inclusin laboral travesti, trans y no binarie" y "Basta de Justicia Patriarcal"; y tambin reclamaron por el femicidio de la adolescente Florencia Romano, encontrada asesinada en diciembre en la localidad mendocina de Maip., por otra parte, una multitudinaria columna de mujeres avanz por las calles con consignas de repudio a "funcionarios violentos", la escalada de femicidios registrados en la provincia en el 2020 y la "impunidad" del sistema judicial local.Entre las manifestantes se destacaron grupos de mujeres trabajadoras de la economa popular, msicas, colectivos estudiantiles, familiares de vctimas de femicidios, docentes, referentes sociales, sindicales y polticas de mltiples espacios que exigieron la reglamentacin de la ley provincial que declara la emergencia en violencia de gnero, sancionada el octubre del 2020., miles de mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries marcharon para manifestarse en contra de los femicidios, travesticidios y transfemicidios, y exigieron al Estado provincial y Nacional "respuestas a las vctimas de violencia de gnero"., fueron los pedidos y consignas que ms resonaron durante la movilizacin.La marcha fue convocada de forma conjunta por el colectivo Ni Una Menos y la Multisectorial de Mujeres en Tucumn y el punto de encuentro fue la Plaza Independencia, frente a la Casa de Gobierno tucumana, donde alrededor de las 18 comenzaron a concentrarse organizaciones cumpliendo con los protocolos a raz de la pandemia de coronavirus, para luego continuar hasta la Plaza Yrigoyen, donde se ley un documento.Tambin se record a Paola Tacacho, la docente de ingls que fue asesinada a pualadas en octubre de 2020 por un exalumno de un instituto terciario que la hostigaba.las organizaciones Marea, MTE, Matria, DIVAS, Puebla, Frente NUM, Mala Junta, Barrios de Pie, Mumal, Movimiento Evita, Isadora, entre otras, se movilizaron con un nutrido grupo por las calles de la ciudad Capital y pidieron por un rpido accionar judicial, acompaamiento integral a las vctimas y formacin en la Ley Micaela; tambin recordaron a las seis mujeres que fueron asesinadas en 2021 en Santiago del Estero y pidieron justicia por ellas.