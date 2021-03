Masiva marcha de mujeres para reclamar el fin de los femicidios y una reforma judicial feminista

Masiva marcha frente al Congreso.

Una masiva marcha de mujeres y disidencias se moviliz hacia el Congreso Nacional por el Da Internacional de la Mujer Trabajadora, ocasin en la que se pidieron medidas para acabar con los femicidios e implementar una reforma judicial feminista para acompaar a la vctimas de violencia de gnero.Con consignas como "marcho porque estoy viva y no s hasta cuando", o "que los secretos familiares dejen de encubrir a abusadores", miles de mujeres y personas de la comunidad LGTBIQ+ se movilizaron desde las 16 hasta el Congreso."Esto es una conmemoracin de todas las mujeres que venimos luchando por nuestros derechos. Es una reivindicacin por la violencia de gnero, a las mujeres todos los das nos matan. Seguimos resistiendo y denunciando, y parece que no pasa nada", dijo a Tlam Angie Tobar, de 25 aos, quien asisti a la marcha con un cartel que deca "Resistir para existir"."Hemos conseguido el derecho al aborto en las calles pero no es suficiente, hacen falta reformas. La lucha no es slo nuestra, debe ser de toda la sociedad porque debemos borrar la brecha y conseguir la igualdad de verdad, que se vea reflejada en el da a da", agreg la joven.Regina Flego, de 28 aos y estudiante de Comunicacin, asisti a la marcha con un barbijo verde de la Campaa Nacional por el Aborto Legal, y sostuvo que "es un da para conmemorar la lucha feminista"."La igualdad de condiciones es algo por lo que seguimos peleando; todava no hay igualdad de derechos. Hoy en da el 75% de las mujeres somos las que nos dedicamos a las tareas del hogar y no tenemos la misma paga por el mismo trabajo", asever."Debera haber una reforma feminista de la justicia porque, como vimos en el caso de Ursula, hizo un montn de denuncias y no sirvi para nada", reclam."El 90% de las compaeras que producimos la tierra no somos dueas de ella, ni siquiera somos titulares de los contratos de alquiler. Sin embargo, seguimos produciendo en medio de la pandemia", dijo a Tlam Rosala Pellegrini, coordinadora de la Ssecretara de Gnero de la UTT, y agreg que "queremos visibilizar lo difcil que est todo hoy para el pueblo y nosotras".En la movilizacin se vio a muchas mujeres jvenes llevar pancartas, tocar bombos y entonar cnticos para reclamar por sus derechos, una postal clsica en estas movilizaciones."Es una emocin volver al Congreso despus del 30 de diciembre, es el primer 8M que tenemos interrupcin voluntaria y legal del embarazo (ILE) en Argentina, pero seguimos con la lucha de la implementacin, estamos alerta", dijo Yanina Waldhorn, integrante de la Campaa.El reclamo mayoritario de la marcha fue que se implemente una reforma feminista de la justicia que incorpore la perspectiva de gnero para intervenir en los casos de violencia."Hay muchsimas demandas y reclamos para parar hoy. Queremos una reforma feminista de la justicia, el reconocimiento de promotoras de gnero y diversidad, el cupo laboral trans. Nos estn matando, ya hubo 54 femicidios en lo que va del ao. Es importante que se visibilice toda esta violencia hacia las mujeres y las disidencias", dijo Mnica Crdoba, referente nacional de Marea Feminismo Popular, quienes hicieron una performance con carteles de letras que deca "Movemos al mundo"."Pensar la justicia de manera feminista es que los funcionarios tengan perspectiva de gnero, y eso se logra implementando la ley Micaela; que la perimetral no sea un caos cada vez que hay que implementarla; que haya patrocinio jurdico gratuito y capacitar a las fuerzas de seguridad", explic.Luz Aguilar, docente portea, sostena un cartel que hablaba del caso Vanesa Talavera, una docente asesinada en septiembre de 2020, que deca "estamos nosotras porque ella nos falta"."Nos organizamos en las escuelas y decidimos parar porque como mujeres y trabajadoras de la educacin estamos con una sobrecarga de trabajo, la docencia es un trabajo feminizado y laburamos dos turnos para bancar nuestros hogares, y eso en la pandemia se recrudeci", asever Aguilar."La violencia machista mata a mujeres y disidencias en todo el pas. Debemos trabajar en las escuelas con la ESI, las cuestiones de gnero y combatir la violencia", concluy.