Solo uno de cada dos femicidios es calificado así en las sentencias judiciales, revela la UFEM

Mariela Labozzetta, titular de la UFEM.

Las cifras

Las demoras en las causas

Muertes por razones de gnero

dijo este lunes que "solo 1 de cada 2 femicidios es calificado como tal en las sentencias judiciales", al presentar un relevamiento del estado de las investigaciones de muertes violentas de mujeres en la ciudad de Buenos Aires entre 2015 y 2019."Dimos grandes pasos, falta mucho", tuite Labozzetta, al referirse al "Relevamiento del estado de las investigaciones por muertes violentas de mujeres y otras identidades femeninas en la Ciudad Autnoma de Buenos Aires (aos 2015-2019)" de la UFEM.@CJS@Este documento actualiza una de las lneas de trabajo que la UFEM produce sobre el fenmeno de las muertes violentas.De acuerdo al Relevamiento, e, que tramitaron o tramitan en 109 expedientes judiciales dentro de los fueros Nacional en lo Criminal y Correccional y Nacional en lo Criminal y Correccional Federal."Sobre este total de homicidios,", se indic.En cuanto al estado de las causas judiciales, el informe indic que "el 61 por ciento del total de las causas por homicidios dolosos de personas con identidad femenina -sean o no femicidios- iniciadas en el periodo analizado se encuentra an en trmite, en distintas instancias del proceso penal".Y analiz: "De ese universo, en 46 causas se emiti sentencia: 41 fueron condenatorias y 5 absolutorias. Otras 33 causas -lo que representa el 30 por ciento- estn en investigacin o a la espera de juicio, mientras que 29 expedientes fueron reservados o archivados, ya sea porque no se pudo identificar al autor o por sobreseimiento del imputado por salud mental o fallecimiento".El trabajo tambin dio cuenta de"En promedio,Si se habla de tiempos, debe apuntarse que el 78 por ciento de las sentencias fueron recurridas a la Cmara de Casacin Penal, que emplea -en promedio- otros 24 meses para resolver desde la presentacin de los recursos de revisin", se precis.En la actualidad hay 18 sentencias en esa instancia que an no tienen resolucin y "ocho de ellas llevan ms de dos aos" mientras que "otras 13 causas estn en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nacin luego de haberse rechazado en instancia de Casacin los recursos extraordinarios presentados".La UFEM explic que utiliza su instrumento de indicadores para determinar cules, del total de homicidios dolosos de personas con identidad femenina, son efectivamente muertes violentas por razones de gnero (femicidios/transfemicidios/travesticidios)."Del subuniverso de crmenes por razones de gnero -es decir, del grupo de los casos que en funcin de la aplicacin de los indicadores se categorizaron como femicidios–precis el informe.Entre los casos clasificados por la UFEM como femicidios, el nivel de identificacin de autores (92 por ciento) es mayor que entre los casos definidos como otros homicidios dolosos de personas con identidad femenina (67 por ciento).Se identificaron posibles autores en 8 de cada 10 investigaciones judiciales por las muertes dolosas de mujeres ocurridas entre 2015 y 2019, denotando una alta tasa de identificacin de perpetradores de violencia letal contra mujeres, contabiliz el informe.De acuerdo al trabajo, eso se explica principalmente por "el alto grado de conocimiento y vnculo previo entre vctima y victimario en los casos de femicidios/travesticidio" ya que siete de cada diez tenan vnculos de pareja o familiares previos.Adems, de las 64 causas clasificadas por UFEM como femicidios para el perodo 2015-2019, se contabilizaron 35 sentencias: 31 condenatorias, tres absolutorias y una pendiente de imposicin de pena; pero ninguna tuvo veredicto durante 2020."Aunque es fluctuante, en los ltimos 5 aos se observa una leve tendencia en descenso de la cantidad de homicidios dolosos de personas con identidad femenina, que acompaa el comportamiento ms general del fenmeno, reflejado en la baja en los homicidios dolosos en general (todo tipo de vctima) en la Ciudad de Buenos Aires", se analiz.A la hora de evaluar la importancia de este trabajo, Labozzetta dijo a Tlam que "la particularidad que tiene este informe, que hicimos nucleando la informacin de los ltimos 5 aos, es que es de desempeo institucional, de seguimiento de los casos, de tiempos judiciales"."Como son relativamente nuevos los registros de violencia de gnero, entonces tener un tiempo de 5 aos y mirar la pelcula ms largamente permite sacar conclusiones ms contundentes" que cuando se analizan datos anuales, consider, "sobre todo porque nuestros informes son de la ciudad de Buenos Aires, que son pocos casos".Y continu: "Estamos mirando los hechos y el desarrollo de las investigaciones, lo cual es bien oportuno por el momento en que estamos viviendo en que hay una interpelacin tan fuerte al sistema de justicia".