Coronavirus: cómo se transforma la proteína spike, sobre la que actúan las vacunas

Cientficos argentinos lograron determinar lay no encontraron que ninguna de las nuevas variantes lo haga ms rpido que otras.El trabajo fue realizado por cientficos de la Facultad de Farmacia y Bioqumica de la UBA y del Conicet y se centr en siete grupos que engloban las variantes de SARS-CoV-2 registradas hasta septiembre de 2020, segn consign la agencia CyTA-Leloir."El anlisis evolutivo de la protena spike es relevante ya queAdems,", dijo Federico Di Lello, director del estudio e investigador del Instituto de Investigaciones en Bacteriologa y Virologa Molecular (IBaViM), con sede en la Facultad de Farmacia y Bioqumica de la UBA.Al determinar ese proceso para las nuevas variantes del virus agrupadas en siete grupos o "clados" registrados hasta septiembre del ao pasado, "no evidenciamos que algn grupo de virus mute ms rpido que otro. Por ltimo, tambin observamos, que en cada uno de los siete clados, existen variantes de la protena spike que se encuentran en distintas proporciones", ampli Gabriel Garca, uno de los autores del trabajo e investigador del IBaViM.En un trabajo publicado en 2020, el grupo lideraro por Di Lello comprob queAhora, en este trabajo, publicado en "Journal of Medical Virology", describieron la tasa de mutacin de la protena spike para cada uno de los siete clados diferentes que estaban descriptos hasta septiembre de 2020.De acuerdo con sus clculos,En el inicio de la infeccin en la ciudad de Wuhan,"La evolucin de los virus es un proceso azaroso, no previsible, por lo tanto, es necesario detectar los cambios que se producen y establecer si modifican sus propiedades biolgicas, como, por ejemplo, si las nuevas variantes son ms infecciosas", agreg Matas Pereson, primer autor del estudio y becario doctoral del Conicet en el grupo de Di Lello.Hasta el momento se conocen casos de reinfeccin en que "el individuo se infect en una primera instancia por una variante viral y luego por otra variante diferente", indic Di Lello."Nuestro trabajo sienta las bases para conocer la evolucin del nuevo coronavirus y contribuir con herramientas para realizar una vigilancia de las variantes que puedan seguir apareciendo", concluy Di Lello.