El 95% de las trabajadoras judiciales sufrió violencia de género en el ámbito laboral

Un informe elaborado por la Colectiva de Trabajadoras Judiciales denunci este lunes que el 95% de las mujeres sufri algn tipo de violencia en el mbito laboral en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.La informacin surge en base aEl sondeo arroj que,en el 29% la vctima se vio perjudicada o fue trasladada y en el 12% de los casos el agresor fue sancionado o trasladado.La encuesta tambin profundiz en los efectos que las violencias tuvieron en las trabajadoras judiciales que las padecieron y devel que el 23% de las vctimas tuvo la necesidad de pedir licencia por las situaciones de violencia y el 55% de las vctimas pidi un traslado o pens en renunciar a su trabajo.En declaraciones formuladas a Tlam,En la gran mayora de los casos las trabajadoras que sufrieron la violencia tuvieron que cambiar de dependencia laboral para no perjudicar su carrera y los responsables de esta situacin no tuvieron sancin alguna", plante.As, manifest que "el 95% de las encuestadas sufri al menos un tipo de violencia de gnero en el mbito laboral; el 77% de las vctimas que no realizaron denuncias, no lo hicieron por desconfianza en el sistema, miedo a que no le crean, temor a represalia o desventaja laboral y en el 88% de los casos denunciados el agresor no recibi sancin ni fue trasladado".Bouchoux expuso que en el marco del 8M la Colectiva realizar este lunes una radio abierta durante todo el da frente al Palacio de Tribunales de la provincia, en 13 entre 47 y 48, para visibilizar el informe y dar a conocer los requerimientos de las trabajadoras a la Corte provincial.dijo."Como trabajadoras judiciales, tenemos la firme conviccin de que resulta indispensable la realizacin de profundos cambios para erradicar las desigualdades y los hbitos misginos dentro de nuestro mbito laboral, como tambin, construir prcticas colectivas que conviertan al Poder Judicial en una institucin clave para lograr una transformacin social con perspectiva de gnero y enfoque de derechos", indic.Asever que las mujeres se sienten "interpeladas por la sociedad que demanda cambios urgentes en la visin estereotipada con la que el Poder Judicial aborda las temticas transfeministas", y analiz que esos cambios "no se pueden limitar, como hasta ahora, al diseo de contenidos curriculares y capacitaciones obligatorias en temticas de gnero".Sostuvo que "urge la creacin de una Secretara de Gnero en el mbito de la Corte y la Procuracin, rgano estratgico que debe imponer una poltica clara y transversal que sirva de gua, para todas y cada una de las acciones de este Poder del Estado", finaliz.