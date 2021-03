Convocan en Río Negro a producir fotografías de mujeres destacadas por sus logros y luchas

Las fotografas que se recibirn hasta el 31 de marzo.

La propuesta "tiene como objetivo homenajear a las mujeres rionegrinas, creando cuadros fotogrficos con imgenes representativas de mujeres destacadas, con una mirada contempornea, exponiendo as la diversidad de experiencias, luchas y logros de estas mujeres para contribuir a una sociedad ms justa e igualitaria", indic la convocatoria.Segn la Secretara, "el tema de este ao se centra en la intensa vida de las mujeres de cada comunidad, cuya pasin y compromiso han permitido hacer realidad los derechos de las mujeres, desde su mbito de trabajo y actividades cotidianas o realizando acciones reconocidas por la comunidad".Las fotografas que se recibirn hasta el 31 de marzo integrarn la muestra itinerante "Mujeres Rionegrinas", a exponerse en diversos espacios de la provincia con el propsito de sensibilizar a la sociedad sobre su importancia de la mujer en el trabajo.La recepcin de imgenes comenzar el 8 de marzo a travs del correo electrnico de la Delegacin Alto Valle de Derechos Humanos de Ro Negro.La presentacin de las fotografas podr realizarse "a ttulo individual u organizacin social", al tiempo que se aclar que no sern admitidas imgenes de mujeres fallecidas, las que contengan collage u otras aplicaciones virtuales, aquellas que no se puedan imprimir por su falta de nitidez y las que estn participando de manera simultnea en otro concurso, muestra o exhibicin.