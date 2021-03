Otras cuatro provincias iniciarán las clases en el NOA

Las clases en distintas provincias se dictarn en modalidad mixta presencial y virtual

Maana inauguraremos los ciclos lectivos de las provincias de Catamarca y La Rioja. Por la maana, en Antofagasta de la Sierra junto al gobernador @RaulJalil_ok y por la tarde en Saogasta con el gobernador @QuintelaRicardo. Nicols Trotta (@trottanico) March 7, 2021

"El lunes inauguraremos los ciclos lectivos de las provincias de Catamarca y La Rioja. Por la maana, en Antofagasta de la Sierra junto al gobernador Ral Jalil y por la tarde en Saogasta con el gobernador Ricardo Quintela", escribi Trotta en su cuenta de Twitter.El ministro de Educacin riojano, Nicols Martnez, destac que en la provincia "tendremos un retorno cuidado, con una fuerte estrategia de prevencin y promocin de la salud".As desde este lunes comenzarn sus clases las salas de 5 aos de jardines de infantes, 1 y 7 grado de primaria y 1 y 5 ao en la secundaria y 6 ao de escuelas tcnicas, y todos los dems grados tendrn clases virtuales.El regreso a las aulas no ser de cursos completos, sino que habr burbujas de 10 o 15 alumnos, aunque esa cantidad lo decidir cada escuela teniendo en cuenta el edificio, el tamao de las aulas y la realidad de la estructura de la institucin.La jornada escolar presencial se dispuso que ser de 4 horas y con recreos que tambin se harn en burbujas.En La Pampa tambin este lunes comenzar el ciclo lectivo bajo la modalidad dual, virtual y presencial, con las condiciones protocolares que definir cada institucin escolar, en contexto de pandemia, y entre otros aspectos, el cupo de alumnos que asistir a cada una de las clases.El gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, seal desde las redes sociales que "las y los alumnos vuelven a las aulas, pero no todos juntos. Presencialidad y virtualidad se complementarn para estudiar de modo seguro. Sigamos sumando responsabilidad y compromiso social".Lilia Lpez, secretaria General de la Unin de Trabajadores de la Educacin de La Pampa (UTELPA), dijo a Tlam que "es verdad que comenzamos las clases sin que todos estemos vacunados como esperbamos, pero la realidad es que la mejor vacuna es el protocolo, el que hemos acordado para cuidarnos entre todos como la higiene, el distanciamiento, las burbujas de alumnos y los espacios en los recreos. Si respetamos el protocolo acordado, todos vamos a cuidarnos".Los gremios rechazaban la oferta de aumento salarial del 34,6% en tres partes.Entre tanto, el gobierno inici el viernes la vacunacin contra coronavirus 19 a personal docente de la provincia en el Nodo del Predio Ferial y, segn el gobernador Jalil, se comenz con los de primaria de 1er., 2do. y 3er. grado."Maana es un da muy importante para nosotros", destac el jefe del Consejo General de Educacin (CGE), Juan Alberto Galarza. y resalt que las clases comenzarn con barbijo, ventilacin y distanciamiento social obligatorios con presencialidad de alumnos, no presencialidad y sistemas que combinen ambas.El primero de marzo comenzaron en 13 provincias las clases con modalidades mixtas, presenciales y virtuales en la provincia de Buenos Aires, Crdoba, Chubut, San Luis, Corrientes, Santa Cruz, Salta, Tierra del Fuego, Mendoza, Chaco, Tucumn, San Juan y Entre Ros.Formosa comenz las clases presenciales el 2 de marzo, en tanto que Ro Negro y Neuqun lo hicieron el 3.