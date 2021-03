Reclaman en Mercedes que se quite el nombre de un cura abusador a una calle de la ciudad

Los abusos se producan en el confesionario de la Catedral de Mercedes segn las denunciantes

Un grupo de mujeres de la ciudad bonaerense de Mercedes reclamaron a travs de una solicitud al Concejo Deliberante que se retire de una calle mercedina el nombre del cura Hctor Cuchietti, a quien acusan de haber abusado sexualmente de ellas en los aos 70 y 80."A pesar de que el cura muri en 2012 totalmente impune, la comunidad mercedina lo sigui homenajeando, a tal punto que en 2017 le pusieron el nombre de l a una calle", dijo a Tlam en representacin de las vctimas Mariana, quien vive en Buenos Aires desde 1984.El tramo de la calle 114 entre 13 y 19 con el nombre de Cuchietti fue una propuesta de la comunidad educativa del Instituto Parroquial Padre Ansaldo que se concret en 2017 mediante la ordenanza N 739/17.En el frente tambin se coloc una placa recordatoria del cura, quien falleci en abril de 2012 a los 83 aos en La Pampa donde se radic a fines de la dcada del 80.Cont que sufri esa situacin una vez cuando tena 12 aos y que en ese momento al mismo tiempo que se asust, se dio cuenta de "que era algo que no estaba bien"."No se lo cont a nadie, ni siquiera poda ponerlo en palabras", afirm y manifest que recin "cuando tena 18 aos" pudo relatar lo sucedido.El pedido fue presentado ante el Concejo Deliberante el pasado 25 de febrero y tiene previsto ser tratado el prximo martes 9 de marzo.En el texto se afirma que "en esta situacin de sometimiento y de poder que ejerca sobre nosotras siendo nias, sola adems preguntar sobre la actividad de nuestros padres, en plena poca de la dictadura militar, con el claro propsito de obtener informacin"."Cucchietti formaba parte del grupo de personas en nuestra ciudad que operaban como agentes de inteligencia en la dictadura", subraya la solicitud.En el Concejo Deliberante –contino Mariana- "entregamos la denuncia de reparacin pidiendo que se saque el nombre de la calle" que fue posible gracias a un proyecto que present el colegio.Las vctimas tambin presentaron la iniciativa ante el Episcopado de Mercedes al que le pidieron que se haga pblica la denuncia y recuerden a la comunidad que el Instituto Padre Ansaldo, dependiente de la Curia, fue dirigido por un abusador."Nos parece deshonesto que padres lleven a sus hijos a un colegio donde hay colgado el cuadro de un abusador", agreg Mariana."Despus de lo que nos toc vivir, como desfilar frente a Videla (oriundo de Mercedes) con todas las escuelas de la ciudad, que en 2017 sigan insistiendo en homenajear a un abusador y delator nos parece mucho", sostuvo.Por su parte, Marcela, docente jubilada radicada en Mercedes, explic que "estas decisiones de la Iglesia nos animaron a denunciar la situacin de abuso que vivimos en nuestra infancia en la ciudad de Mercedes"."La nueva ley prohbe que las vctimas sean obligadas a callar y hoy sentimos que nuestras voces son escuchadas", expres y aadi que "en la reunin del pasado jueves 18 de febrero, con la Comisin local nos sentimos apoyadas y acompaadas en este pedido por el Padre Daniel Guerra, el abogado Rodrigo Massa y Ana Salgado, colaboradora; ellos nos alentaron a continuar por las vas que consideremos oportunas para la reparacin y se pusieron a total disposicin nuestra".Para Mariana, "las mujeres aprendimos a poner en palabras algo que antes por represin y falta de educacin sexual, no ramos capaces de decir; hoy podemos hablar. Cmo le bamos a contar siquiera a una amiga lo que nos haba sucedido, si en nuestro lxico no exista la palabra abuso o masturbacin, no encontrbamos la forma de expresarlo".La iniciativa resalta que quienes realizaron la presentacin a las autoridades representan "a mujeres que an no han podido hablar, como tambin a aquellas que s lo han hecho pero nos han pedido permanecer annimas por temor a que la sociedad mercedina las revictimice o cuestione su decisin de contar la verdad".Firmaron el pedido Mariana Cceres, Marcela Brown, Silvina Lombardo, Ana Mara Jeannoteguy, y Liliana lvarez.