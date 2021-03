Mientras crecen los femicidios: acciones compartidas, reapropiaciones y feminismo en la vía pública

Cuerpos desnudos embalados con plstico transparente en la ltima marcha por el asesinato de Ursula Bahilo.

"Zapatos rojos", de la mexicana Elina Chauvet, recorre el mundo desde 2009.

Desde 2015, con el llamado a movilizarse del colectivo Ni Una Menos, los movimientos feministas expandieron su presencia en el espacio pblico.

Los zapatos rojos se distribuyen y marcan la ausencia de los cuerpos asesinados que no pueden ya manifestarse.

La mxima expresin de los cuerpos se traduce en un todo performtico, esa marea verde de vida que involucra desde individualidades a cuerpos colectivos intervenidos.

Una procesin en verde o violeta, zapatos rojos en escalinatas de Tribunales o cuerpos desnudos embalados con plstico transparente como los de la ltima marcha por el asesinato de Ursula Bahilo, son parte de un movimiento de manifestaciones performticas que cobran cada vez ms impulso en el accionar del espacio pblico, desde una concepcin esttica que impacta y visibiliza temas tan dolorosos como la violencia de gnero y los femicidios, incrementados en estos tiempos de pandemia.En paralelo a las distintas performances que dan visibilidad a las desigualdades y violencias hacia las mujeres y disidencias, como evidenci la "marea verde" para reclamar la legalizacin del aborto, tambin se dan apropiaciones desde la poltica para manifestar algo diametralmente disonante al uso planteado desde los feminismos o los colectivos trans, pero utilizando los mismos recursos.Una de estas reapropiaciones de sentido inverso al original tuvo lugar el pasado 27 de febrero, cuando desde la oposicin poltica enrolada en Juntos por el Cambio se convoc a realizar una protesta pblica "en rechazo a las vacunaciones contra el coronavirus fuera de protocolo". As, en la emblemtica plaza donde est ubicada la Casa Rosada, se instalaron bolsas negras colgadas de las rejas que rodean la Pirmide de Mayo.En algunas fotografas que documentaron el momento se observan las bolsas sobre el piso, ordenadas y simtricas, en modalidad castrense, similar al muestrario que se difunde cuando se decomisa material tras un operativo de seguridad contra el narcotrfico.Las bolsas, rotuladas con alusiones a dirigentes oficialistas, militantes de agrupaciones polticas o de derechos humanos como Estela de Carlotto -la titular de Abuelas de Plaza de Mayo-, estaban acompaadas con el cartel "Nos roban la vacuna", en contradiccin con lo sostenido por el mismo espacio poltico en un primer momento, donde algunos de sus representantes haban calificado a la vacuna como "muerte" y "veneno".Pocos das antes, en Tribunales, un grupo de performers convocadas por el colectivo Ni Una Menos manifestaba su dolor por el femicidio de rsula Bahillo en Rojas, provincia de Buenos Aires, a manos de su expareja, el polica Matas Ezequiel Martnez. Los cuerpos femeninos estaban dentro de bolsas transparentes, acostados en la plaza, como una representacin de los cuerpos de las vctimas, encarnados en el de cada performer. "Nos estn matando", graficaba la puesta."Ms de una docena de jvenes se acostaron desnudas y cubiertas con plsticos transparentes frente al Palacio de Tribunales para representar a las vctimas de femicidios con un cartel que indicaba: 298 femicidios del 1 de enero al 30 de diciembre de 2020, 54 hicieron denuncias previas, 19 tenan medidas judiciales, y 15 femicidas pertenecen a las fuerzas armadas o de seguridad. Basta de justicia patriarcal, el Estado es responsable", relat Tlam ese da.Entre una accin y otra, la diferencia es notoria: las bolsas negras, mortuorias, del acto del 27 de febrero, remiten a cuerpos, pero estn desprovistos de ellos, son objetos, y aluden a la posibilidad de la muerte por no acceder a la vacuna contra la covid-19. A propsito de esta siniestra recreacin, la doctora en Antropologa por la Universidad de Buenos Aires e investigadora del Conicet, Silvia Citro, la define "como un modo biopoltico en el que la apelacin al 'hacer vivir es correlativa al hacer morir', y es en esa articulacin perversa, donde adquiere su poder o eficacia"."Los significantes textuales que remitan a la vacunacin (como un modo de 'hacer vivir...'), fueron recontextualizados y resignificados en ese potente significante matrico-visual del 'hacer morir' (de lxs embolsadxs de los vuelos de la muerte de la dictadura, a las embolsadas de los femicidios). El despliegue de un signo metonmico- indexical que, en su intensa corpo-materialidad afectante, nos arrastra por impulso ciego" hacia sus mltiples y para nosotrxs dolorosos referentes y experiencias vividas", consigna la docente.Se trata de "una triste pero contundente confirmacin de la denominada eficacia simblico performativa de los repertorios performticos de las protestas sociales, que hoy se expanden, circulan y son utilizados y reapropiados por diferentes grupos, movimientos y partidos polticos. Es decir, son eficaces pues su potencia significante nos afecta y conmociona, aunque de diferentes maneras, segn las historias e ideologas" de los que las interpretan y la historia de usos de ese "acto-objeto-signo en diferentes contextos sociopolticos", analiza.La antroploga Camila Losada, del colectivo Cirqueres Organizades -agrupacin nacida en 2018- sostiene que "el movimiento de mujeres y feminista en los distintos lugares del mundo y coyunturas histricas ha elaborado sus propias formas de accin poltica, como la toma del espacio pblico en manifestaciones callejeras e intervenciones creativas e inesperadas, que hoy comprendemos como "performances" y que datan, del movimiento de las sufragistas inglesas de principios de siglo XX, o del feminismo urbano norteamericano de fines de los aos '60". Y esto tiene su correlato en Argentina.En 2015, con el llamado a movilizarse del colectivo Ni Una Menos, los movimientos feministas expandieron su presencia en el espacio pblico, confluyendo el activismo con las expresiones artsticas y la presencia de las jvenes en un rol protagnico. Los femicidios y el debate por la legalizacin del aborto fueron los temas ms destacados en la agenda que qued instalada y se irradi hacia otros lugares del planeta, con una afirmacin con el #MeeToo de Estados Unidos en 2017 y la acusacin de abusos sexuales en el mundo del espectculo.La lista de colectivos y acciones es extensa. A modo de ejemplo, est la larga trenza verde del colectivo de artistas y feministas Nosotras Proponemos que desde el 2018 participa de las actividades del 8M entre otras actividades.Otra accin que recorre el mundo desde 2009 es la de los "Zapatos rojos" de la mexicana Elina Chauvet, que se replic desde sus inicios en Ciudad Jurez a otras ciudades del mundo. Pares de zapatos rojos se distribuyen y marcan la ausencia de los cuerpos asesinados que no pueden ya manifestarse. La muerte es el lmite de la vida y la accin preserva la memoria de esas mujeres que ya no transitan las calles, porque fueron silenciadas. Los zapatos representan, tal vez, ausencia y presencia, y el pedido "Ni una muerta ms" o "Ni una mujer menos". Entre los lemas de la artista est el de "No te rindas nunca". La denuncia tambin es resistencia.En la Argentina, esta puesta se realiz en distintas oportunidades, entre ellas en Buenos Aires en 2016, y en 2019 en Neuqun para visibilizar la violencia de gnero, ambas para visibilizar la violencia de gnero."El cuento de la criada", la clebre novela que la canadiense Margaret Atwood escribi en 1985 sobre un futuro distpico con un gobierno totalitario y militarizado donde la mujer es un objeto de uso gestante de una casta poltica, fue popularizado en 2017 de la mano la serie televisiva homnima en Irlanda y Estados Unidos. La imagen de un grupo de mujeres vestidas con capas rojas y cofias blancas en sus cabezas, que caminan juntas mirando al piso, fue replicada en 2018 en una performance impulsada por periodistas argentinas y realizada en el Congreso de la Nacin en el marco de las acciones por la conquista del aborto legal. Las fotos de esa jornada reflejan a las criadas que miran al frente y levantan pauelos verdes, desafiantes.Otro caso emblemtico es "Un violador en tu camino" que el colectivo chileno Las Tesis llev al espacio pblico "desde el arte como resistencia", durante las masivas protestas populares en Chile a fines de 2019, que recorri el mundo y se hizo carne en la denuncia de la opresin y desigualdad de gnero.En 2019, ms de 60 integrantes de Cirqueres Organizades participaron con una intervencin "artivista" en la marcha del 8 de marzo. Fue la performance ms masiva que tuvieron, con un formato sencillo: "una sucesin de rondas de distintas disciplinas circenses, una entrada conjunta vestidos de verde y violeta y la presentacin de la payasa con msica festiva de fondo", explicaLosada. Estas performances, en tanto acto esttico e intervencin poltica, tienen una potencialidad de transformacin que "subvierten las normas heterosexuales" de la historia del circo y "cuestionan roles y estereotipos de gnero naturalizados y heredados".La mxima expresin de los cuerpos se traduce en un todo performtico, esa marea verde de vida que involucra desde individualidades a cuerpos colectivos intervenidos que se agrupan y trascienden sus cotidianidades para generar un momento nico, donde vida, arte y activismo se hacen presentes en un tiempo mgico, una fuga que preserva, sana y abre sentidos en la resistencia. La otra cara es la que refuerza la muerte y la cristaliza instalando el terror como mecanismo de control. Son las bolsas mortuorias del 27 de febrero: all desaparecen las metforas.