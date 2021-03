Ciudad de Buenos Aires arranca el miércoles la vacunación a docentes

El primer turno de vacunacin abarcar 16.000 docentes.

Los docentes y no docentes que trabajan en escuelas pblicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires comenzarn a ser vacunados el mircoles prximo, en forma escalonada, por etapas y "siguiendo las prioridades establecidas por el Consejo Federal de Educacin", inform hoy el gobierno porteo."Ante el ingreso de un nuevo lote de vacunas Sinopharm, comenz este sbado el empadronamiento para docentes y no docente perteneciente al primer grupo de prioridad, que abarca a 40 mil personas", detall la Ciudad de Buenos Aires en un comunicado.Tras aclarar que podrn recibir la primera dosis "slo los menores de 60 aos", la Ciudad detall que el primer grupo estar integrado por personal de direccin y gestin, supervisin e inspeccin, docentes frente a alumnos/as de nivel inicial (incluye ciclo maternal), nivel primario, primer ciclo (1., 2. y 3.er grado) y de Educacin Especial.El operativo de vacunacin para este primer grupo abarcar cuatro das contados desde el mircoles, para lo cual "Precis adems que al momento de presentarse para la vacunacin, las personas debern tener el DNI vigente con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y exhibir el ltimo recibo de haberes y confirmacin del turno.Los trabajadores de la educacin podrn empadronarse on line en el sitio https://www.buenosaires.gob.ar/VacunacionEducacion Indic adems que, una vez empadronado, "el chat de BOTI va contactando por orden y da a elegir dos opciones: si se prefiere que se le asigne un turno directamente o si elige que se lo contacte desde el call center".La Ciudad inform, adems, que "a medida que se confirmen nuevos entregas de la vacuna a la Ciudad , se convocar escalonadamente a los grupos de prioridad restantes".Tras este primer grupo continuar otro conformado por personal de apoyo a la enseanza, todo otro personal sin designacin docente que trabaja en establecimientos educativos de la educacin obligatoria en distintas reas y serviciosEl grupo 3 es para docentes frente a alumnos y alumnas de nivel primaria de segundo ciclo (cuarto a sexto/sptimo grado, el cuatro son los docentes frente a alumnos y alumnas del secundario y de Educacin Permanente para jvenes y Adultos en todos sus niveles e Instructores de formacin profesionalFinalmente, el grupo cinco ser para docentes y no docentes de institutos de educacin superior y universidades.